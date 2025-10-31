Kash Patel destapa otro complot del FBI, la "sorpresa de octubre", dirigido contra Trump antes de las elecciones

Publicado por Just The News 31 de octubre, 2025

Los explosivos documentos de la investigación Arctic Frost que el director del FBI, Kash Patel, envió al Congreso incluyen la revelación de otra sorpresa de octubre en la que el buró trató de poner su pulgar policial en una balanza electoral contra Donald Trump.

Ésta, a diferencia de la colusión con Rusia cuatro años antes, ocurrió en 2020.

Un memorándum enterrado en medio de la producción de pruebas de 235 páginas que Patel envió esta semana al Comité Judicial de la Cámara de Representantes relata cómo la Oficina de Campo de Washington del FBI hurgó en los registros financieros y los informes de gastos de campaña produciendo un "informe de inteligencia táctica" tratando de vincular los pagos entre la campaña de reelección de Trump y un proveedor llamado American Made Media Consultants (AMMC) con posibles apuestas en casinos.

En resumen, los agentes del FBI creían que un empleado de la campaña fue a apostar a un casino después de que AMMC recibiera dinero por trabajos de campaña. No es exactamente el crimen del siglo.

Poniendo el "Octubre" en "Sorpresa de Octubre"



Notablemente, el boletín se elaboró el 21 de octubre de 2020 -apenas dos semanas antes de la jornada electoral en la que Trump perdió frente a Joe Biden- y en él se recomendaba tomar nuevas medidas hacia la apertura de una "investigación predicada de delitos electorales federales", aunque admitía que sus valoraciones de que se había producido un delito eran con "baja confianza".

"La Oficina de Campo del FBI en Washington evalúa que el uso de AMMC como centro de intercambio de información para los gastos de la campaña de Trump es probablemente vulnerable a delitos de financiamiento de campaña por parte de subproveedores conectados con la campaña", decía el boletín de inteligencia.

Puedes leer el informe de inteligencia a continuación:

La Oficina de Campo de Washington dijo que la evaluación de que AMMC era vulnerable a los delitos de financiación de campaña se basó en el hecho de que sólo realizó trabajos para la campaña de Trump y que no tenía sitio web "a pesar de la recepción de más de 273 millones de dólares en desembolsos."

El informe de inteligencia muestra que la Oficina de Campo de Washington sospechaba de al menos dos posibles delitos de financiación de campaña. Se creía -pero no estaba probado- que un funcionario de campaña, cuyo nombre está redactado en el informe de inteligencia, podría haber usado fondos de campaña para apostar en casinos durante su empleo en la campaña de Trump.

“La oficina del FBI en Washington evalúa que [información confidencial] probablemente utilizó fondos de la campaña de Trump desembolsados a través de AMMC para apostar en casinos, incluido MGM National Harbor”, dice el memorándum.

El funcionario de la campaña, cuyo nombre está redactado en todo el informe del FBI, fue identificado como el director digital de la campaña de Trump. Aunque no es nombrado en el informe, Gary Coby se convirtió en el director digital de Trump en enero de 2019, y se desempeñó en ese papel durante toda la temporada de campaña.

¿Causalidad o correlación?



El informe del FBI indicaba que creían que el repunte en las cantidades de dinero que el funcionario de campaña gastaba en los casinos estaba ligado a la formación de, ay los desembolsos monetarios a, AMMC desde la campaña de Trump, alimentando la hipótesis de los analistas de que el funcionario estaba usando fondos de campaña para ello.

"Esta evaluación se basa en el momento de la formación de AMMC y el repentino aumento de las apuestas en casinos por parte de [redactado] que le siguió", reza el informe de inteligencia.

La oficina consideró que las pruebas eran lo suficientemente convincentes como para justificar una investigación más a fondo. Los autores recomendaron recabar información voluntaria del casino más visitado por el funcionario, por considerar que podría aportar más pruebas para "apoyar la apertura deuna investigación predicada de delitos electorales federales".

La investigación parece haberse puesto en marcha a raíz de un informe de principios de ese año de un organismo privado de vigilancia de la financiación de campañas electorales, que advirtió de que AMMC estaba siendo utilizada como "intermediario" para la campaña de Trump.

El organismo de control, el Campaign Legal Center, una organización benéfica 501(c)3 no partidista, acusó a la campaña de ocultar gastos de campaña por valor de unos 170 millones de dólares a través de proveedores intermediarios, como AMMC, informó entonces ABC News. El Campaign Legal Center fue fundado por Trevor Potter, asesor general de las dos campañas presidenciales del senador John McCain.

Potter, un conservador de la vieja escuela, es un crítico frecuente de Trump. Por ejemplo, calificó la elección de Trump en 2024 como "Un momento sin precedentes y peligroso para nuestra democracia", advirtiendo de que Trump demostraba "una tendencia inequívoca hacia un gobierno autoritario y un deseo de poder sin control".

AMMC también fue identificada por otro grupo de vigilancia que, según USA Today, dijo que AMMC donó 12,6 millones de dólares a los grupos que organizaron el mitin Stop the Steal del presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021 en el National Mall. La empresa y sus empleados se convirtieron en objeto de escrutinio para el Comité Selecto del 6 de enero, dirigido por los demócratas, al sondear a Trump y su círculo íntimo.

Acusados de armamentismo, tenían las credenciales anti-Trump correctas



El memorando era parte de un lote de documentos de Arctic Frost entregado al Congreso por el FBI.

La sonda, cuyo nombre en clave es "Arctic Frost", fue dirigida por un supervisor del FBI abiertamente anti-Trump, y finalmente fue asumida por el fiscal especial Jack Smith.

A su vez, Smith trató el esfuerzo de los aliados de Trump por presentar electores suplentes para influir en la certificación de las elecciones de 2020 como una conspiración criminal. Dos episodios previos en la historia de Estados Unidos no fueron procesados como delitos.

El lote también contenía el memorando que abrió la investigación Arctic Frost de la era Biden sobre Donald Trump y cientos de sus aliados por sus actividades del 6 de enero.

Ese memorándum parecía escaso en pruebas y justificaciones legales, según ex fiscales y agentes del FBI que encontraron importantes deficiencias cuando revisaron el documento recién publicado, Just the News informó esta semana.

Representante Jordan: "El mismo armamentismo de siempre, el mismo enfoque político de siempre"



El presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, dice que el último lote de documentos confirma que hay un patrón de armamentismo en el FBI y en el gobierno federal.

"[Parece] que se trata del mismo armamentismo de siempre, el mismo enfoque político de siempre, centrado en la política, en ir a por tus enemigos políticos", dijo Jordan al programa de televisión "Just the News, No Noise" en una amplia entrevista.

"La misma mentalidad que dijo que vamos a poner el dossier en la evaluación de la comunidad de inteligencia, a pesar de que sabemos que el dossier es basura, sabemos que no hay ningún apoyo de inteligencia subyacente", continuó.

"Esa misma mentalidad que estaba allí en 2016 es la mentalidad que vemos ahora en 2022 con Arctic Frost, y luego como se transformó en Jack Smith, abogado especial más tarde en 2022 - la misma mentalidad exacta", agregó Jordan.

