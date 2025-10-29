Más de 160 republicanos podrían haber sido investigados por el FBI en la operación Arctic Frost, según un panel de la Cámara

Publicado por Just The News / Jerry Dunleavy 29 de octubre, 2025

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, reveló el martes que más de 160 republicanos habrían estado en el punto de mira del Departamento de Justicia de Biden como parte de la operación Arctic Frost. La lista de posibles investigados incluye a muchas figuras estrechamente relacionadas con el presidente Donald Trump.

El comité tuiteó que documentos revisados recientemente muestran que la investigación Arctic Frost parece tener un alcance más amplio de lo que se creía inicialmente en el esfuerzo del DOJ demócrata por "acabar con el presidente Trump y sus partidarios".

Las cerca de 200 páginas de documentos aportan nuevos datos sobre la amplia investigación de Trump y sus allegados, que fue lanzada por el FBI bajo el mando del entonces director Chris Wray y posteriormente retomada por el exconsejero especial del DOJ Jack Smith bajo el mandato del exfiscal general Merrick Garland.

El comité, dirigido por el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, dijo que "45 individuos", entre ellos el exasesor de la Casa Blanca de Trump Steve Bannon, el representante Scott Perry, republicano de Pensilvania, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el exfuncionario del DOJ de Trump Jeffrey Clark, el exabogado de Trump John Eastman y el exrepresentante Mark Meadows, republicano de Carolina del Norte, "estaban potencialmente bajo investigación".

El comité liderado por el Partido Republicano argumentó que "otros 111 individuos", incluidos el asesor comercial de Trump Peter Navarro, el asesor principal de Trump Dan Scavino, el exfuncionario del DOJ de Trump Jeff Rosen y el actual zar contra la instrumentalización del DOJ, Ed Martin, "también estaban potencialmente bajo investigación".

Los nuevos registros revelaron las etiquetas internas utilizadas por el FBI para esta investigación, incluyendo "FRAUDE CORRUPTO", "CORRUPTO", "PCORRUPTO" y "PCORRUPTO_CAMP". Los documentos recién publicados también incluyen la "argumentación" del FBI para convertir a varias personas en "objetivos" de la investigación.

Los nuevos registros incluyen un Informe de Inteligencia Táctica desclasificado de octubre de 2020 de la Oficina de Campo de Washington del FBI que afirmaba: "Los fondos de la campaña de Trump que se estratificaron a través de la firma de compensación probablemente fueron mal utilizados por el director digital de la campaña".

Los correos electrónicos del FBI, recientemente publicados, de mayo de 2022 muestran a un funcionario (cuyo nombre fue censurado) de la Oficina de Campo de Washington diciendo: "Gracias de nuevo (y una y otra vez) por su ayuda en las entrevistas en Arctic Frost". El mensaje fue enviado a muchas oficinas de campo regionales diferentes del buró.

Un funcionario no identificado del FBI envió un correo electrónico comentando que "todo" lo relacionado con la investigación de Arctic Frost "está restringido" dentro de los sistemas del FBI.

Otro correo electrónico de la Oficina de Campo del FBI en Washington ese mes decía: "El equipo de Arctic Frost está solicitando aproximadamente 16.600 dólares a la PCU [Unidad de Corrupción Pública] para viajar en junio y realizar más de 40 entrevistas, entregar citaciones y ejecutar varias órdenes de registro de dispositivos celulares". El documento adjunto enumeraba a decenas de funcionarios vinculados al Partido Republicano de Arizona, Virginia, Georgia, Michigan, Nevada, Wisconsin, Pensilvania y Nuevo México.

Un registro de septiembre de 2022 se titulaba "Citación Judicial_Abogado_Matriz" y enumeraba a docenas de activistas, funcionarios públicos, supuestos electores y empleados gubernamentales vinculados al GOP, supuestamente relacionados con los acontecimientos en torno a las elecciones de 2020.

El comité dirigido por Jordan también divulgó públicamente el martes cartas de diciembre de 2022 de los líderes del Comité Selecto del Congreso del 6 de Enero -encabezado por el representante Bennie Thompson, demócrata de Georgia, y la exrepresentante Liz Cheney, republicana de Wyoming- en las que decían a Smith que "querían poner a disposición del Departamento de Justicia las pruebas que hemos reunido". Cheney respaldó luego a la ahora exvicepresidenta Kamala Harris en su fallida carrera contra Trump el año pasado.

Revelaciones recientemente desclasificadas relacionadas con Arctic Frost relatan el asedio de 2022 contra el entonces expresidente Trump y el mundo MAGA, ya que las investigaciones criminales -que pronto conducirían a cargos penales- se aceleraron cuando el mandatario se inclinó por presentarse de nuevo a la presidencia.

Nuevas pruebas demuestran que Wray, Garland y la entonces fiscal general adjunta Lisa Monaco firmaron el inicio de la investigación Arctic Frost sobre Trump relacionada con los disturbios del Capitolio.

Correos electrónicos revelados recientemente muestran que la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca de Biden se coordinó con un agente del FBI crítico de Trump para entregar teléfonos que habían pertenecido al presidente y su exvicepresidente Mike Pence.

Arctic Frost también apuntó a docenas de funcionarios y organizaciones del Partido Republicano, según documentos publicados a principios de este año.

La reciente revelación de que el FBI fisgoneó en los registros telefónicos de miembros republicanos del Congreso durante su investigación del 6 de Enero está atrayendo un mayor escrutinio sobre Wray y Smith.

Estas revelaciones también están poniendo en el punto de mira al ex agente del FBI Timothy Thibault, quien los republicanos sostienen que mostró extremo sesgo anti-Trump: demostró su disposición a atacar al republicano a principios de su primer mandato, intentó frenar o bloquear la investigación del FBI sobre Hunter Biden, y a principios de 2022 ayudó a desencadenar la investigación de Arctic Frost -llevada a cabo posteriormente por Smith- que desembocó en cargos penales contra Trump relacionados con los disturbios del Capitolio.

