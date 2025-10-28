Una jueza federal impide indefinidamente que la Administración Trump despida a trabajadores federales durante el cierre

Publicado por Just The News 28 de octubre, 2025

El martes, una jueza federal bloqueó indefinidamente al presidente Donald Trump para que no despida a trabajadores federales en medio del cierre del Gobierno, ampliando su fallo anterior que detuvo temporalmente los despidos.

La jueza federal de distrito Susan Illston dictaminó a principios de este mes que los despidos tuvieron un "costo humano que no podía tolerarse", después de que el Gobierno entrara en un cierre formal cuando el Senado no aprobó un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que proporciona fondos hasta el 21 de noviembre.

Illston, quien fue designada por el expresidente Bill Clinton, se puso del lado de los sindicatos de empleados del Gobierno en el fallo, quienes le pidieron que impidiera que la administración llevara a cabo sus reducciones de fuerza en medio de una demanda, informó The Hill.

Illston afirmó en una audiencia que los despidos, que se esperaba que afectaran a aproximadamente 4.000 empleados, eran una "retribución política".

La jueza también dijo que cree que los esfuerzos de la Administración para despedir a los empleados serán considerados ilegales y una extralimitación de la autoridad ejecutiva.

