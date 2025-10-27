El FBI arresta a un presunto anarquista relacionado con un post en redes sociales que ofrece matar a Bondi por 45.000 dólares

Publicado por Natalia Mittelstadt - just the news 27 de octubre, 2025

El FBI ha detenido a lo que la oficina alega que es un "anarquista" en relación con una publicación en las redes sociales para matar al Fiscal General Pam Bondi por 45.000 dólares.

Tyler Maxon Avalos, de 29 años, fue detenido el 16 de octubre después de que el FBI fuera alertado por un informante sobre el presunto asesinato a sueldo que el acusado habría publicado en las redes sociales a principios de este mes, informó el New York Post el lunes. Avalos fue acusado de transmisión interestatal de una amenaza de lesionar a otra persona.

El post incluía una foto de Bondi con una diana en la frente y el pie de foto, "SE BUSCA: Pam Bondi. RECOMPENSA: 45.000 VIVA O MUERTA (PREFERIBLEMENTE MUERTA)", según los documentos judiciales.

Debajo de la foto, Avalos supuestamente escribió: "¡Tos, tos! Si no nos atienden, ¿entonces qué?".

El FBI alegó que Ávalos tiene vínculos anarquistas y que su nombre de usuario en TikTok era "Wacko", un aparente símbolo de anarquía. El perfil de su cuenta también incluía un enlace a "Un libro de preguntas frecuentes anarquistas", según los archivos judiciales.

Avalos tiene un largo historial delictivo, que incluye acoso y agresión doméstica, según los registros.

En julio de 2022, fue condenado por acoso en Minnesota, y en 2016, por agresión doméstica en Florida.

