Continúa el brote de sarampión en la frontera entre Arizona y Utah

(The Center Square) - Las autoridades sanitarias a lo largo de la frontera entre Arizona y Utah siguen lidiando con casos de sarampión.

En Utah, hay 44 casos en la parte suroeste del estado, seguidos de siete casos en el condado de Utah, tres casos en el sureste de Utah y cuatro casos en Bear River.

"Para aquellos que no han estado al tanto de las noticias, hay una comunidad bastante unida allá abajo en el área de Hilldale, Colorado City", dijo la epidemióloga del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, Clarissa Keisling, a The Center Square. "Esta es una especie de epicentro del brote donde como que comenzó inicialmente, pero ahora debido a que hay una gran cantidad de viajes en esa zona, la gente se mueve, hemos visto que la comunidad se extiende ahora en áreas de St. George y Iron County".

El DHHS ofrece un cuadro de mando en línea para hacer un seguimiento de los casos.

El sarampión es un virus contagioso que los funcionarios say puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona con sarampión haya abandonado una habitación. Se sabe que los síntomas comienzan entre siete y 14 días después de la exposición e incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos llorosos y erupción cutánea.

"De nuestros 58 casos, hemos tenido siete hospitalizaciones", dijo Keisling. "Treinta y tres de nuestros casos son en individuos menores de 18 años, lo que significa que 25 de nuestros casos son individuos mayores de 18 años".

Utah también está realizando un seguimiento de las aguas residuales.

Keisling dijo que los funcionarios están "buscando y detectando la excreción viral en las comunidades de todo el estado" para detectar si hay transmisión comunitaria temprana. Un hallazgo positivo en las aguas residuales permite a los funcionarios centrarse en la respuesta temprana y trabajar con el departamento de salud local antes de que se reporten casos, si los hay.

The Center Square preguntó a Keisling si los 44 casos en el suroeste de Utah son el resultado de residentes no vacunados o de personas no vacunadas que se han trasladado a las zonas. Keisling dijo que se debe principalmente a las bajas tasas de vacunación.

"Las tasas de vacunación han ido disminuyendo en los últimos años en el suroeste de Utah, así como las exenciones, por lo que, las exenciones de vacunas que van en los niños de jardín de infancia, que van en los niños en edad escolar", dijo Keisling. "Así que a medida que esas tasas de exención están aumentando, las tasas de vacunación están disminuyendo. El departamento de salud local y nosotros en el estado no nos sorprendimos al ver que los casos empezaban a aumentar rápidamente y a entrar en una especie de espiral en cuanto tuvimos el primer caso".

El DHHS recomienda a la población vacunarse contra el sarampión. Keisling dijo que es la forma número 1 de mantenerse a salvo.

"Puede haber algunas complicaciones bastante graves por infectarse con sarampión", dijo Keisling.

Se recomienda que las personas que se vacunan contra el sarampión reciban dos dosis. Según Keisling, "dos dosis son un 97% efectivas o protectoras".

Si una persona vacunada se contagia de sarampión, la infección será mucho más leve, dijo Keisling, quien señaló que hay muchos datos que lo avalan.

The Center Square llamó y envió un correo electrónico al Departamento de Servicios de Salud de Arizona para solicitar un comentario y no recibió respuesta. Sin embargo, un tablero de mandos en línea operado por el DHS muestra 84 casos totales junto con tres hospitalizaciones y cero muertes.

Ochenta casos se encuentran en el condado de Mohave. Los otros cuatro se encuentran en el condado de Navajo.

