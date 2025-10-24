Trump está ganando el cierre de Schumer, según las encuestas

Publicado por amanda head 24 de octubre, 2025

Según recientes sondeos de múltiples instituciones, la percepción pública del presidente Donald Trump ha salido indemne del cierre a pesar de los mensajes del Partido Demócrata de que él y su partido son los culpables.

Los datos muestran que los índices de aprobación de Trump se han mantenido estables o incluso han mejorado ligeramente durante el actual cierre del Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos con más de tres semanas.

Newsweek's tracker tiene la aprobación de Trump ensu punto más alto desde el 21 de agosto, con un 45%, pero esa publicación no proporciona fácilmente información sobre el número de personas encuestadas, por qué medios y cuál es el margen de error. Una encuesta de Morning Consult poll del 17 al 19 de octubre muestra la aprobación de Trump en su punto más alto desde finales de agosto, con un 46% de aprobación. Esa encuesta consistió en 1.984 votantes registrados en línea. Los datos se ponderaron para aproximarse a una muestra objetivo de votantes registrados basada en edad, raza/etnia, género, nivel educativo y región. Los resultados de la encuesta completa tienen un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

Encuestador: "La aprobación se mantiene estable"

Just The News habló con el encuestador de opinión pública Scott Rasmussen quien dijo: "Durante 29 semanas consecutivas, él [Trump] ha estado a dos puntos de la marca del 50%, a veces en un punto bajo, se desliza hasta el 48%, a veces hasta el 52%. La mayoría de las veces, justo alrededor del 50%".

Rasmussen, que es presidente de RMG Research, habló de la consistencia de las calificaciones y añadió: "Hubo una luna de miel inicial que se desvaneció, y nadie ha cambiado realmente de opinión. La aprobación del trabajo del Presidente es casi idéntica a su porcentaje de voto popular. Obtuvo algo menos del 50% de los votos, y ahí es donde su aprobación se ha mantenido estable".

Esta resistencia, a pesar de las tendencias históricas que típicamente perjudican a los titulares durante los cierres, probablemente se deba al fuerte apoyo de Trump entre el Partido Republicano, el atractivo cultural y un electorado polarizado, con solo el 48% de los estadounidenses culpándolo principalmente en comparación con el 61% en el cierre de 2018-19.

Una encuesta de YouGov/Economist de la semana pasada también mostró una mejora en la aprobación neta de Trump con un repunte de dos puntos, de -17 a -15. Sin embargo, cada una de estas encuestas se realizó antes de la polémica de esta semana sobre la demolición parcial del Ala Este de la Casa Blanca. Esa encuesta consistió en 1.648 ciudadanos estadounidenses adultos en línea del 4 al 6 de octubre de 2025, con un margen de error de ±3,4%.

Mensajes exitosos y el "cierre de Schumer"

Esta vez, la Casa Blanca 2.0 de Trump está a la ofensiva en muchas áreas, pero lo más notable es el reciente desplazamiento de la culpa del cierre a los demócratas, en particular, al líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, D-N.Casi todos los funcionarios de la administración y aliados de Trump se refieren al "Cierre de Schumer" o al "cierre dirigido por los demócratas" en sus apariciones públicas.

Los mensajes son omnipresentes y no sólo proceden de fuentes humanas, sino también digitales. Cuando uno llama a las numerosas líneas telefónicas de la Casa Blanca, un mensaje, con la voz de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, dice: "Hola, Estados Unidos, soy la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt... Demócratas y Congreso han cerrado el Gobierno federal porque les importa más financiar la sanidad de los inmigrantes ilegales que servirles a ustedes, el pueblo estadounidense. Hasta que los demócratas voten a favor de la resolución de continuidad limpia respaldada por los republicanos para reabrir el Gobierno, la Casa Blanca no puede responder a su llamada. Esperamos volver a tener noticias suyas muy pronto y, mientras tanto, sepan que el presidente Trump nunca dejará de luchar por ustedes. Gracias y que Dios les bendiga".

Por otra parte, varias agencias federales están emitiendo comunicados en los que atribuyen el actual cierre del Gobierno a los senadores demócratas. Por ejemplo, el Departamento de Trabajo envió un mensaje a sus empleados, sugiriendo redacción para una posible notificación de fuera de la oficina. Decía que el "lenguaje de plantilla" fue proporcionado por la Oficina de Gestión y Presupuesto:

"Gracias por ponerse en contacto conmigo. El 19 de septiembre de 2025, la Cámara de Representantes aprobó la H.R. 5371, una resolución de continuidad limpia. Lamentablemente, los senadores demócratas están bloqueando la aprobación de la H.R. 5371 en el Senado, lo que ha provocado una interrupción de los créditos. Debido al lapso en las asignaciones, estoy actualmente en estado de suspensión de labores. Responderé a los correos electrónicos cuando se reanuden las funciones gubernamentales".

La senadora Clark estaba "diciendo la parte callada en voz alta"

Las respuestas del Partido Demócrata no han corrido una suerte feliz, y se convirtieron en objeto de burla e indignación casi tan rápido como se dieron a conocer.

El miércoles, empezó a circular un vídeo en el que se veía a Katherine Clark (demócrata de Massachusetts), la segunda demócrata de más alto rango en la Cámara, en una entrevista con Fox News entrevista declarando que aunque "los cierres son terribles y, por supuesto, habrá ... familias que van a sufrir", la crisis representa "una de las pocas oportunidades que tenemos" para que los demócratas impulsen prioridades como una sanidad asequible.

La revelación de Clark fue duramente rebatida el martes por varios congresistas republicanos y también reproducida en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Clark enmarcó el estancamientocomo un "punto de inflexión"en el que los republicanos se han negado a negociar a pesar de controlar el Congreso y la Casa Blanca, permitiendo a los demócratas utilizar las dificultades económicas -que afectan a trabajadores federales, tropas y servicios esenciales- como poder de negociación para forzar concesiones.

Tratar el sufrimiento estadounidense como una herramienta política

El líder de la minoría del Senado Chuck Schumer también hizo comentarios que suscitaron polémica cuando dijo que "cada día [que dura el cierre del Gobierno] es mejor para los demócratas.".

Ambas declaraciones suscitaron duras reacciones por parte de los republicanos, entre ellos el senador Bill Cassidy (R-La.), que acusó a Clark de decir "la parte callada en voz alta" al tratar el sufrimiento de los estadounidenses como una herramienta política, y de la Casa Blanca, que lo tachó de admisión "enfermiza" de instrumentalizar el dolor de las familias para obtener beneficios partidistas.

© Just The News