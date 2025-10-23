La Corte Suprema de Minnesota dicta sentencia a favor de una levantadora de peso trans a la que se le prohibió competir en un evento femenino

Publicado por Just The News 23 de octubre, 2025

El Tribunal Supremo de Minnesota ha dictaminado que un varón biológico atleta transexual fue discriminado por USA Powerlifting cuando la organización no permitió a esa persona entrar en una competición femenina en 2018.

La decisión fue unánime, ya que cinco de los siete jueces habían sido nombrados por el gobernador demócrata Tim Walz y los otros dos por el exgobernador demócrata Mark Dayton.

USA Powerlifting (USAPL) es una organización nacional e internacional de powerlifting que organiza competiciones en Estados Unidos y otros países miembros.

El atleta trans, JayCee Cooper, demandó a USA Powerlifting en 2021, según Fox News. Cooper alegó que la organización incurrió en prácticas discriminatorias al rechazar la solicitud de la atleta para competir en la división femenina en 2018, alegando que violaba la Ley de Derechos Humanos de Minnesota.

El fallo del tribunal decía: "La política de USA Powerlifting en el momento de la decisión era excluir categóricamente a las mujeres transexuales de competir en la división femenina."

"Estamos de acuerdo con Cooper en que la política de USA Powerlifting es discriminatoria a primera vista; por lo tanto, no hay ninguna disputa genuina de que USA Powerlifting discriminó a Cooper por su condición de transgénero".

