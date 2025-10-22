Realmente mortífero: el programa antiterrorista de Trump mata a 370 yihadistas en 9 meses, según revela un funcionario

Publicado por John Solomon 22 de octubre, 2025

Al menos 370 presuntos yihadistas han muerto en los nueve primeros meses de segundo mandato del presidente Donald Trump, un rápido ajuste de cuentas que ha frenado a los principales grupos islamistas desde África a Oriente Próximo y ha sentado las bases para intensificar los esfuerzos antiterroristas en suelo estadounidense, según explica el jefe antiterrorista de la Casa Blanca a Just the News.

"En realidad, estamos convirtiendo a la mayoría de ellos en niebla roja", dijo el martes en una amplia entrevista el Dr. Sebastian Gorka, ayudante adjunto del presidente y director principal de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, al describir las escenas que ha visto semanalmente en las cámaras militares de circuito cerrado cuando las municiones estadounidenses atacan objetivos terroristas.

Gorka compartió con el programa de televisión Just the News, No Noise los nombres de varios sospechosos de terrorismo que murieron por ataques aéreos, de drones o de fuerzas especiales desde que Trump juró el cargo el 20 de enero, entre ellos:

Abu Khadijah, un alto dirigente del Estado Islámico (ISIS) cuya muerte fue confirmada por Irak en primavera

Ahmed Maeleninine, un reclutador, financiero y líder de operaciones externas del ISIS que fue eliminado en Somalia

Muhammed Yusuf Ziya Talay, un alto dirigente de Hurras al-Din, la filial de Al Qaeda en Siria.

Gorka dijo que la cifra de 370 fue desclasificada recientemente y no incluye a los miembros del grupo rebelde Houthis, respaldado por Irán, que fue golpeado en Yemen por las fuerzas estadounidenses tras lanzar ataques contra estadounidenses y activos occidentales en la región.

"Así que fuera de la campaña de los Houthis, hemos matado a 370 yihadistas líderes en todo el mundo", dijo Gorka. "Los que tienen las manos manchadas de sangre han matado a estadounidenses o planean matar a estadounidenses. Así que, como decimos en el Consejo de Seguridad Nacional, Estados Unidos ha vuelto al negocio del contraterrorismo, gracias al presidente Trump."

Gorka también lanzó una dura advertencia de que el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional están trabajando estrechamente con su equipo para desmantelar las células terroristas que se colaron en suelo estadounidense bajo las políticas fronterizas de la era Biden y para castigar a los partidarios que financian a grupos que difunden anarquía o planean planes de asesinato contra estadounidenses.

Los fiscales federales acusaron la semana pasada a dos miembros de una supuesta célula de Antifa en Texas de delitos de terrorismo relacionados con un ataque contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Alvarado, Texas, los primeros cargos de este tipo que se presentan contra la organización Antifa.

"Los estatutos son muy, muy claros. Se llama apoyo material al terrorismo si estás dando ayuda y socorro, si estás financiando actos violentos contra el orden constitucional de Estados Unidos, si estás atacando a estadounidenses inocentes como mi amigo Charlie Kirk, entonces usaremos todas las herramientas legales contra ti", dijo.

"Es lo mismo, ya sea la mafia o ya sea Al Qaeda, ya sea ISIS o Antifa, la recientemente designada organización terrorista, seguimos el dinero, y seguiremos el dinero", añadió. "Y pueden apostar su último dólar a que el consejero de Seguridad Nacional, Stephen Miller, (el secretario del Tesoro) Scott Bessent, y todos en la comunidad de inteligencia que tienen el mandato de hacerlo, Kash Patel en el FBI, neutralizarán las amenazas a Estados Unidos".

Gorka dijo que los ataques contra presuntos terroristas se han unido a otras victorias importantes, como la liberación de 76 estadounidenses retenidos como rehenes por terroristas o prisioneros por países enemigos, así como la captura de algunos terroristas para que se enfrenten a la justicia en los tribunales estadounidenses. tribunales estadounidenses, incluido un presunto participante en el atentado de Abbey Gate en Afganistán que acabó con la vida de 13 soldados estadounidenses durante la chapucera retirada de ese país.

Gorka dijo que se unió a otros altos cargos de la Administración en marzo, cuando ese sospechoso de Abbey Gate, Mohammad Sharifullah, fue extraditado a suelo estadounidense.

"Era la noche del discurso del presidente ante el Congreso. A las 3 de la madrugada estaba en la pista con Tulsi Gabbard, Kash Patel, Pam Bondi, John Ratcliffe, mientras esperábamos a que aterrizara el avión del Departamento de Justicia con Sharifullah, el sospechoso de la bomba de Abbey Gate, a bordo, una prioridad que me había marcado", recordó.

"No tenía ni idea de que, a los 41 días de gobierno, gracias a nuestros profesionales de inteligencia, gracias a la ayuda prestada por Pakistán, ese hombre estaría ahora en una penitenciaría federal de Virginia y va a pagar toda la pena por matar a nuestros 13 valientes militares enKabul bajo la derrota de Joe Biden", añadió.

Gorka, que también sirvió en la primera administración Trump antes de lanzar una exitosa carrera en radio y televisión, dijo que su entonces frustrado equipo antiterrorista del NSC le hizo una súplica en enero en su primer día de regreso a la oficina.

"Dijeron: '¿Podemos hacer nuestro trabajo? Podemos volver a las reglas de enfrentamiento de la primera administración Trump?'", recordó.

Gorka dijo que la campaña para borrar a los terroristas entró en acción una semana después, cuando funcionarios clave se reunieron con Trump.

"Bueno, el octavo día, llevamos esa petición al Despacho Oval, con el entonces consejero de Seguridad Nacional, con un miembro de mi equipo del NSC", recordó Gorka. "Pusimos un mapa delante del presidente con un campo de entrenamiento terrorista, un individuo, un miembro destacado de ISIS, y le dijimos al presidente: 'Señor, hemos estado rastreando a esta persona durante 18 meses bajo la administración de Biden.'

"El presidente levantó la vista del Resolute Desk y nos dijo: '¿Cómo que le hemos estado siguiendo la pista? Matadle!", añadió. "Sacó ese icónico bolígrafo Sharpie. Marcó la casilla de 'adelante' en esas órdenes operativas.

"Y menos de 30 horas después, yo estaba en la Sala de Situaciones bajo el Ala Oeste, ... mientras veíamos en esas enormes pantallas a este terrorista que mató a estadounidenses caminando alegremente por este campo de entrenamiento terrorista, y de repente, a las 8:45 de la mañana de un sábado, se convirtió en niebla roja. Ese fue el número 1".

Gorka dijo que parte del cambio en las estrategias antiterroristas ha sido eliminar las prioridades políticas liberales impuestas a las agencias de seguridad durante los años de Obama y Biden.

"No vamos a permitir la politización de la seguridad nacional", dijo. "No vamos a perseguir a los católicos porque vayan a misa en latín en Richmond. Vamos a perseguir a los que, oh, no sé, ponen bombas incendiarias en los concesionarios de Tesla porque no están de acuerdo con Elon Musk, o a los que conspiran e intentan asesinar al presidente Trump, o a destacados conservadores como Charlie Kirk".

"Eso no se permitirá en Estados Unidos bajo la administración de Donald J Trump", añadió.

