Patel: el FBI halló más delitos relacionados con la militarización y está cerca de resolver el asunto del liderazgo y la financiación de Antifa

Publicado por John Solomon 17 de octubre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, dijo a Just the News que el buró está "a punto" de desenmascarar la estructura de mando y financiación de grupos anarquistas como Antifa, que han desatado disturbios en todo el país y también ha identificado posibles nuevas actividades delictivas relacionadas con el abuso de las fuerzas de seguridad e inteligencia federales.

"Estamos investigando muchas pistas diferentes sobre actividades delictivas de quienes ocupan puestos de poder, y no vamos a parar hasta que todos y cada uno de ellos queden totalmente al descubierto", dijo Patel durante una amplia entrevista esta semana en el programa de televisión Just the News, No Noise.

Cuando se le preguntó si se avecinaban más acusaciones contra los acusados de utilizar armas contra el gobierno, dijo: "los documentos se facilitan al Congreso o a los tribunales de justicia y hacemos todas las remisiones que podemos en el marco del Departamento de Justicia".

"Estas acusaciones que han visto, y las que van a ver en un futuro próximo, son sólo el principio", añadió.

Militarización: ya hay dos acusaciones relacionadas

El director, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, ha presionado a su equipo para que saque a la luz decenas de miles de páginas de documentos ocultados durante mucho tiempo al Congreso que relatan abusos de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia en escándalos que van desde el Russiagate y la destitución de Ucrania hasta los disturbios del 6 de Enero en el Capitolio y el asalto a la casa de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.

Esos documentos ya han llevado a la imputación del exdirector del FBI James Comey por supuestamente hacer declaraciones falsas para frustrar al Congreso durante una investigación sobre filtraciones de noticias y a la imputación el jueves del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton por manipulación indebida de información clasificada.

Patel pidió paciencia a los estadounidenses y dijo que algunos de los abusos de un gobierno armado se construyeron sistemáticamente a lo largo de muchos años y son complejos de desentrañar.

"Tengo que recordar a la audiencia una cosa. Todo el mundo dice, son siete meses. ¿Qué han estado haciendo? Bueno, pasaron 20 años construyendo este templo enfermo de corrupción", dijo. "Hace falta un poco de tiempo para derrotarlo y derribarlo. No les pido que confíen en mí. Les pido que vean el trabajo que los hombres y mujeres del FBI han hecho hasta ahora en estos siete, ocho meses, y que se imaginen lo que vamos a hacer cuando acabe el año."

Desentrañar los misterios de Antifa



Patel dijo que un área en la que el FBI ha hecho rápidos progresos es el rastreo de la financiación y las estructuras de mando de grupos anarquistas como Antifa que han fomentado disturbios en ciudades estadounidenses, ataques a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que detenían a inmigrantes ilegales y movimientos antisemitas en campus universitarios.

Dijo que hay indicios de que algunos apoyos pueden provenir de enemigos en el extranjero y de grupos estadounidenses sin ánimo de lucro que gozan de exenciones fiscales del IRS.

"Mira, lo que puedo decirte es que el dinero no miente, y lo que estamos haciendo en el FBI es seguir el dinero", explicó Patel. "Y gracias al presidente Trump, ahora tenemos a Antifa designada, con razón, como una organización terrorista doméstica. Y hemos tenido múltiples investigaciones en marcha".

Patel dijo que esas sondas están "mapeando el dinero, y estamos usando los medios sociales y las personas influyentes que el Presidente tuvo aquí justo esta última semana, porque son los que están en el terreno, consiguiéndonos inteligencia a nivel del suelo, porque la aplicación de la ley no es capaz de entrar en estos espacios, y estas personas son lo suficientemente valientes como para hacerlo."

Los comentarios de Patel se produjeron mientras un gran jurado federal acusaba el miércoles por la noche a dos personas supuestamente vinculadas a Antifa de cargos de terrorismo por un ataque en julio contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

Los dos individuos, identificados como Cameron Arnold y Zachary Evetts, fueron acusados de proporcionar apoyo material al terrorismo, intentar asesinar a agentes federales y de asistencia y descargar armas de fuego durante intentos de asesinato.

Puede leer esa acusación aquí.

Un programa y una división totalmente nuevos

Esa acusación socavó el argumento esgrimido por muchos demócratas e incluso algunos periodistas que han sostenido que Antifa no es un grupo, sino una mera ideología. Más notablemente, Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, dijo recientemente que "nadie sabe siquiera lo que es", pero los expertos conservadores se apresuraron a señalar recibos, como Powerlineblog.com, que publicó una foto de Ellison sosteniendo con orgullo un libro en 2018 titulado, "Antifa: El manual antifascista."

Patel dijo a Just the News que el esfuerzo de rastrear la financiación de Antifa se ha vuelto tan importante que "hemos creado todo un nuevo programa y división dedicada a rastrear el dinero que está financiando estas operaciones, ya sea con sede en Estados Unidos o internacionalmente."

"Alguien está pagando por esto. Se trata de actos de violencia organizados, financiados en su totalidad por personas que ni siquiera viven necesariamente en esas comunidades, que se presentan por docenas con las mismas pancartas, los mismos cascos, el mismo equipo antidisturbios. Alguien está pagando por ello, y estamos a punto de descubrirlo junto a estas nuevas autoridades", añadió.

El jefe máximo del FBI detalló que estas indagaciones han encontrado conexiones fascinantes, incluyendo entre grupos anarquistas tradicionales como Antifa y grupos activistas transgénero que se están incubando en lugares como plataformas vinculadas a los gamers.

Patel: "Las redes sociales están salvajemente fuera de control"

"Creo que va a haber algún cruce, seguro", dijo. "Pero lo que esto me plantea es un problema que llevo mucho tiempo intentando abordar: las redes sociales están fuera de control. Quiero decir que a nuestros hijos se les permite entrar en estas plataformas de juego con fines justos, de juego".

"Pero luego, por desgracia, tienes a los depredadores de menores que van a estas plataformas de juegos. Tienes a Antifa que entra en estas plataformas de juego y nadie los supervisa, porque nuestros hijos no son vigilados mientras están en estas plataformas, y están aprovechando el uso legal de estos mecanismos para hacer básicamente un sistema anarquista que quiere derribar al gobierno de Estados Unidos", dijo.

"Y por eso esta amenaza es tan real, y por eso en esta Casa Blanca y en esta administración la estamos abordando tan fervientemente con todos los recursos que tenemos en el FBI", dijo.

Patel confirmó que también le preocupa que enemigos extranjeros de Irán, China, Cuba y Venezuela también pueden estar implicados en la creación de un brebaje tóxico de radicalización en esta red.

"Creo que estaban, antes de que el presidente Trump sellara la frontera, estaban llegando por miles, estos criminales, y se estaban aprovechando de Estados Unidos y de nuestros recursos que se supone que son para nuestros ciudadanos que están legalmente aquí", dijo.

