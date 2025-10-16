El abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, vinculado a la saga de filtraciones de los Memorandos que impulsaron el nombramiento de Mueller

El exdirector del FBI James Comey, que recientemente fue acusado por supuestamente mentir al Congreso cuando negó haber autorizado filtraciones del buró a los medios de comunicación, está siendo representado por Patrick Fitzgerald -cuya conexión con el calvario de las filtraciones se remonta a cuando Comey fue despedido de su cargo en 2017, y luego filtró a la prensa sus llamados Memorandos Comey para impulsar el nombramiento del abogado especial Robert Mueller.

Fitzgerald, también exfiscal federal, fue uno de los abogados de Comey después de que el presidente Donald Trump lo despidiera en mayo de 2017. Poco después de ser despedido, Comey envió a Fitzgerald copias de sus memorias de conversaciones privadas que mantuvo con Trump, entonces Fitzgerald reenvió copias de esos memorandos a Daniel Richman, un viejo amigo de Comey que también ejercía como uno de los abogados de Comey en ese momento.

Comey también envió por mensaje de texto a Richman una copia de uno de sus memorandos y, siguiendo instrucciones de Comey, Richman filtró el contenido de uno de ellos al New York Times para el propósito de provocar el nombramiento de un abogado especial del Departamento de Justicia para llevar adelante la investigación Trump-Rusia. El entonces fiscal general adjunto Rod Rosenstein seleccionó a Mueller poco después.

Richman, también exfuncionario del Departamento de Justicia y ahora profesor de Derecho de la Universidad de Columbia,asistió a Comey y al FBI durante las elecciones de 2016, y se cree que es la persona a la que el Departamento de Justicia de Trump alega en su acusación que Comey autorizó a filtrar a la prensa.

La acusación solicitada por el Departamento de Justicia de Trump y aprobada por un gran jurado el mes pasado se deriva deacusaciones de que Comey engañó al Senado durante su testimonio a finales de septiembre de 2020, cuando reiteró su negación de mayo de 2017 de que nunca había autorizado una filtración de información del FBI a los medios sobre la investigación Trump-Rusia o las investigaciones relacionadas con Hillary Clinton. La acusación también alegaba que Comey había obstruido al Congreso mintiendo al Senado.

La acusación contra Comey fue presentada el mes pasado por la fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia Lindsey Halligan. La exabogada personal de Trump y asesora de la Casa Blanca de Trump sustituyó a Erik S. Siebert, quien renunció días antes de que se anunciaran las acusaciones, supuestamente bajo presión de la administración Trump para presentar cargos contra Comey.

Fitzgerald, el principal abogado defensor de Comey, da ahora conferencias en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Él señaló en el tribunal la semana pasada que presentaría mociones destinadas a conseguir que el caso sea desestimado incluso antes de que llegue a juicio, con la primera ronda incluyendo una moción para impugnar la legalidad del nombramiento de Halligan.

"En o alrededor del 30 de septiembre de 2020, en el Distrito Este de Virginia, el acusado, JAMES B. COMEY JR., hizo deliberadamente y a sabiendas una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción de la rama legislativa del Gobierno de los Estados Unidos, al declarar falsamente a un senador estadounidense durante una audiencia del Comité Judicial del Senado que él, JAMES B. COMEY JR., no había autorizado a otra persona en el FBI a ser una fuente anónima en informes de noticias en relación con una investigación del FBI relativa a la PERSONA 1", señala la acusación.

Fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron que la "Persona 1" es Hillary Clinton. Las fuentes declinaron ser nombradas debido a la naturaleza sensible de la investigación.

La acusación continúa diciendo que la negación de autorización de filtración de Comey "era falsa, porque, como JAMES B. COMEY JR. sabía entonces y allí, de hecho había autorizado a la PERSONA 3 a servir como fuente anónima en informes de noticias sobre una investigación del FBI relativa a la PERSONA 1."

La acusación de que la "Persona 3" es Richman se produce después de que múltiples noticias artículos había aparentemente sugirió que la persona en cuestión a la que Comey supuestamente había autorizado a filtrar había sido el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe. Las fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que la "Persona 3" es en realidad Richman.

Bajo la dirección de Comey, los registros muestran que Richman supuestamente habló con la prensa para ayudar a dar forma a las noticias a favor de Comey, aunque Richman ha dicho que Comey nunca le pidió que hablara con la prensa. Los correos electrónicos del FBI muestran que Richman trabajaba ostensiblemente en el FBI para la Oficina del Asesor General bajo la dirección del entonces asesor general del FBI James Baker y que Richman se coordinaba con Baker y con el entonces jefe de gabinete de Comey, James Rybicki.

Correos electrónicos internos del FBI también muestran que Richman, que fue nombrado empleado especial del Gobierno para el FBI de Comey, fue informado de las directrices éticas que desaconsejaban las filtraciones.

Comey supervisó la investigación de 2016 sobre si la entonces candidata presidencial demócrata y exsecretaria de Estado Hillary Clinton utilizó un servidor privado de correo electrónico para enviar información clasificada, así como la investigación sobre las acusaciones de que la campaña de Trump de 2016 estaba en connivencia con Rusia para influir en el resultado de la carrera hacia la Casa Blanca.

Comey ha declarado al inspector general del DOJ que al día siguiente de su despido (o bien "muy poco después") contrató a Fitzgerald y Richman para que le proporcionaran "asesoramiento y consejo en relación con el cese [de Comey]." Es probable que los dos hombres ocupen un lugar destacado en el actual juicio de Comey: uno todavía como su abogado defensor y otro como posible testigo.

El ex director del FBI se declaró no culpable la semana pasada mientras Fitzgerald le representaba en la sala, y está previsto que su juicio comience en enero.

Fitzgerald y Comey mantienen una estrecha relación desde hace tiempo, y Comey ya había nombrado a Fitzgerald abogado especial en 2003, durante la saga de Valerie Plame, cuando Fitzgerald era fiscal federal del norte de Illinois y Comey era fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Bush.

Fitzgerald dijo al juez federal que preside el caso de Comey en un documento judicial del martes que Comey pronto "presentaría su moción de desestimación impugnando la legalidad del nombramiento del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia" y que quería"alertar formalmente al Tribunal"de que esa medida llegaría pronto.

El abogado defensor de Comey no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Just the News.

Fitzgerald y la saga de la filtración del memorando de Comey





El entonces inspector general del Departamento de Justicia Michael Horowitz publicó en agosto de 2019 un informe en el que arremetía contra la filtración indebida por parte de Comey de sus memorandos de conversaciones con Trump para impulsar la creación de un abogado especial, y aunque el papel de Richman en la saga del memorando de Comey es más conocido, el informe del organismo de control del DOJ también detalló también la implicación de Fitzgerald.

Comey fue despedido el 9 de mayo de 2017. Apenas unos días después -el 14 de mayo- Horowitz encontró que "Comey envía copias escaneadas de los memorandos 2, 4, 6 y 7 desde su cuenta de correo electrónico personal a la cuenta de correo electrónico personal de uno de sus abogados, Patrick Fitzgerald." Tres días después -el 17 de mayo-, el organismo de control dijo que "Fitzgerald reenvía estos cuatro Memos a otros abogados de Comey", entre ellos Richman.

"Richman dijo a la OIG que,cuando recibió el correo electrónico y los archivos adjuntos de Fitzgerald, accedió a los archivos desde su ordenador, los leyó y descargó una copia en un archivo separado en su ordenador", escribió Horowitz. "Richman dijo que no hizo ninguna copia en papel de los Memorandos".

El organismo de control del DOJ también dijo: "Fitzgerald también reenvió el correo electrónico y los archivos adjuntos desde su cuenta de correo electrónico personal el 17 de mayo de 2017 a las 16:47 a otra cuenta de correo electrónico perteneciente a Fitzgerald. A continuación, Fitzgerald guardó el archivo adjunto en PDF en su ordenador, tras lo cual dijo que colocó el correo electrónico entrante de su cuenta de correo electrónico personal en la carpeta de elementos "eliminados". Comey dijo a la OIG que no notificó a nadie en el FBI que iba a compartir estos memorandos con nadie, y no pidió autorización al FBI antes de enviar por correo electrónico estos cuatro memorandos a Fitzgerald."

El jefe despedido del FBI también había enviado una fotografía digital del "Memo 4" -que describía una reunión en la que Comey escribió que Trump habló de la investigación del FBI sobre el teniente general Mike Flynn- a Richman el 16 de mayo de 2017. Horowitz escribió que "Comey pide a Richman que comparta el contenido, pero no el Memorándum en sí, con un reportero específico del New York Times" y que "el propósito declarado de Comey es provocar el nombramiento de un Consejero Especial."

The New York Times publicó un artículo titulado"Comey Memo Says Trump Asked Him to End Flynn Investigation" el 16 de mayo de 2017 - y Rosenstein nombró a Mueller como abogado especial al día siguiente.

Horowitz escribió que un mes después -el 13 de junio- el "FBI inicia el proceso de recuperación o borrado de los Memorandos de los sistemas informáticos de Richman, Fitzgerald y Kelley, proceso que se completa en enero de 2018."

El organismo de control del DOJ afirmó que Comey fue visitado por un agente especial supervisor del FBI el 7 de junio de 2017, y que fue en ese momento cuando "Comey proporcionó a la SSA que acudió a su domicilio.b>los originales firmados de Comey de los memorandos 2, 4, 6 y 7, que eran los únicos memorandos que Comey dijo haber conservado en su residencia."

Comey dijo al organismo de control que "no recordaba haber dicho a los agentes que estaban en su casa ni a nadie más del FBI que había compartido los Memos 2, 4, 6 y 7" con Fitzgerald y Richman.

Horowitz concluyó que "el FBI supo por primera vez que Comey había compartido el Memorándum 4 con Richman mientras veía el testimonio público de Comey ante el SSCI [el Comité Selecto de Inteligencia del Senado] el 8 de junio de 2017" y que "Comey tampoco informó nunca al FBI de que había compartido los memorandos 2, 4, 6 y 7" con Fitzgerald y Richman, sino que "más bien, el FBI conoció esta información por primera vez a través de Richman."

El agente especial del FBI caído en desgracia Peter Strzok le dijo a Horowitz que estaba viendo el testimonio de Comey de junio de 2017 con varias personas, incluidos Baker y Rybicki, y que cuando Comey declaró que le dio un memorando a un amigo "todo el mundo [en la sala] sabía... oh, ese es Richman."

Baker dijo al organismo de control del DOJ que recordaba "literalmente haber corrido por el pasillo hasta [su] despacho" con Strzok, haber encontrado el número de teléfono de Richman y haber conseguido que "Richman se pusiera al teléfono de inmediato." Baker dijo que presentó a Strzok y luego abandonó la llamada para ver el resto del testimonio de Comey.

Strzok le dijo al inspector general del DOJ que le pidió a Richman que "por favor preservara" cualquier cosa que Comey le hubiera dado, y que durante esa llamada o en una posterior, le dijo a Richman que lo que recibió de Comey podría contener información clasificada.

Strzok también le dijo a Horowitz que en algún momento después de la primera llamada con Richman, se enteró de que Fitzgerald "también podría tener copias de algunos de los Memorandos." Horowitz dijo que "las notas manuscritas de Strzok de sus conversaciones con Richman establecen que a más tardar el 9 de junio de 2017, Strzok sabía que todos ... los abogados de Comey tenían copias electrónicas de cuatro Memos."

Richmanle dijo al organismo de control del DOJ que, en algún momento de sus conversaciones con el FBI, también le dijo al buró que Fitzgerald "tenía copias de los mismos Memos"."Richman dijo a la OIG que no había ninguna indicación en los Memos que recibió "de que hubiera algo clasificado en ellos".

El funcionario de contrainteligencia del FBI Bill Priestap participó en la respuesta de la oficina a los Memos Comey, al igual que un jefe de unidad del FBI que dijo a Horowitz que, a mediados de junio de 2017, los responsables del FBI "probablemente" estaban pensando en la polémica como un "vertido" de información clasificada, "pero debido a la sensibilidad" de los Memos Comey, no involucraron a la División de Seguridad del FBI. La jefa de la unidad del FBI también "dijo que también se enteró porRichman durante esa llamada de que Comey había compartido cuatro Memos con cada uno" de sus abogados, incluidos Richman y Fitzgerald.

El informe del organismo de control del DOJ decía que agentes del FBI fueron al domicilio de Richman en Nueva York para retirar su ordenador de sobremesa el 13 de junio de 2017, con el propósito de borrar definitivamente de él los Memorandos de Comey.

Horowitz escribió que no fue "hasta varios meses después" cuando "el FBI también tomó medidas" para borrar los Memos Comey de las cuentas del ordenador de Fitzgerald.

"En respuesta a una solicitud del FBI del 31 de octubre de 2017, Fitzgerald proporcionó voluntariamente y sin demora al FBI las direcciones y la información de identificación de todas las cuentas de correo electrónico ... a las que se habían enviado copias de los Memos 2, 4, 6 y 7", Horowitz escribió. "Entre el 20 de noviembre de 2017 y el 16 de enero de 2018, los agentes del FBI se reunieron con las personas y los profesionales de TI asociados a estas cuentas, y confirmaron que los correos electrónicos y las copias de los Memorandos se habían eliminado de los sistemas informáticos que los habían recibido."

Horowitz también dijo que, como resultado de una carta del Comité de Inteligencia del Senado en septiembre de 2018, su oficina se enteró de que "el FBI aún no había tomado las mismas medidas para mitigar la transmisión de Comey de los Memorandos" a Fitzgerald "como lo había hecho con respecto a la transmisión a Richman" y que el organismo de control del DOJ "llamó rápidamente la atención del FBI sobre la necesidad de hacerlo, lo que resultó en las acciones descritas anteriormente que se tomaron."

El DOJ rechaza procesar a Comey por la filtración de sus memos - pero el perro guardián del DOJ le critica por ello





El organismo de control del DOJ dijo que "proporcionamos nuestros hallazgos fácticos al Departamento para una decisión de enjuiciamiento con respecto a la conducta de Comey" pero que "el Departamento declinó el enjuiciamiento".

No obstante, Horowitz concluyó que algunas de las conductas de Comey violaban numerosas normas, evaluando el inspector general que "las acciones de Comey con respecto a los Memos violaban las políticas del Departamento y del FBI relativas a la conservación, manejo y difusión de los registros e información del FBI, y violaban los requisitos del Acuerdo de Empleo de Comey en el FBI."

"Llegamos a la conclusión de que los Memos eran registros oficiales del FBI, y no documentos personales de Comey," el inspector general del DOJ escribió. "En consecuencia, después de su destitución como director del FBI, Comey violó las políticas aplicables y su Acuerdo de Empleo al no entregar sus copias de los memorandos 2, 4, 6 y 7 al FBI ni solicitar autorización para conservarlas; al divulgar información y registros oficiales del FBI a terceros sin autorización; y al no alertar inmediatamente al FBI sobre sus revelaciones a sus abogados personales una vez que tuvo conocimiento en junio de 2017 de que el Memorándum 2 contenía seis palabras (cuatro de las cuales eran nombres de países extranjeros mencionados por el Presidente) que el FBI había determinado que estaban clasificadas en el nivel 'CONFIDENCIAL'."

Horowitz también dijo: "Ninguno de los miembros del equipo de alta dirección de Comey estuvo de acuerdo o defendió la opinión de Comey de que estos Memorandos eran de naturaleza personal. En cambio, McCabe, Baker, Priestap y Rybicki dijeron a la OIG que consideraban que los memorandos eran registros de asuntos oficiales del FBI entre el Presidente y el Director del FBI. ... Después de la destitución de Comey, los Memorandos se cargaron en el sistema de gestión de casos del FBI en relación con una investigación en curso del FBI y Rybicki tomó medidas para garantizar que los Memorandos originales fueran inventariados y conservados con el resto de los registros oficiales del Director."

El organismo de control del DOJ también criticó duramente Comey por filtrar sus memorandos para impulsar un abogado especial.

"La responsabilidad de proteger la información sensible de las fuerzas de seguridad recae en gran parte en los empleados del FBI que tienen acceso a ella a través de sus tareas diarias", escribió Horowitz.

"En ocasiones, algunos de estos empleados pueden estar en desacuerdo con decisiones de fiscales, jueces o funcionarios de mayor rango del FBI y del Departamento sobre las medidas a tomar o no en asuntos penales y de contrainteligencia. Incluso pueden, en algunas situaciones, desconfiar de la legitimidad de esas decisiones de supervisión, fiscales o judiciales. Pero incluso cuando estos empleados creen que sus convicciones personales más arraigadas podrían verse beneficiadas por una revelación no autorizada, el FBI depende de ellos para no revelar información sensible."

Horowitz también dijo: "El ex director Comey no estuvo a la altura de esta responsabilidad. Al no salvaguardar la información sensible obtenida durante el curso de su empleo en el FBI, y al utilizarla para crear presión pública para la acción oficial, Comey dio un ejemplo peligroso para los más de 35.000 empleados actuales del FBI -y los muchos miles más de ex empleados del FBI-que de manera similar tienen acceso o conocimiento de información no pública."

El organismo de control del DOJ dijo que"en un país construido sobre el imperio de la ley, es de suma importancia que todos los empleados del FBI se adhieran a las políticas del Departamento y del FBI, particularmente cuando se enfrentan a lo que parecen ser circunstancias extraordinarias o convicciones personales imperiosas." Horowitz señaló que "Comey tenía varias otras opciones legales a su disposición para abogar por el nombramiento de un abogado especial, que nos dijo que era su objetivo al hacer la revelación", pero que "lo que no estaba permitido era la divulgación no autorizada de información sensible de investigación, obtenida durante el curso del empleo del FBI, con el fin de lograr un resultado deseado personalmente."

Está por ver si el papel, aunque limitado, de Fitzgerald en esta saga previa de filtraciones sobre Comey tendrá algún impacto en la defensa que el ex fiscal de Chicago haga de su aliado en los tribunales.

