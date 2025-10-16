Pánico entre los demócratas por las cifras de la redistribución de distritos ante la inminente decisión crucial de la Corte Suprema

Publicado por amanda head 16 de octubre, 2025

Los abogados implicados en un caso trascendental sobre redistribución de distritos electorales volvieron a argumentar el miércoles el Louisiana vs. Callais ante la Corte Suprema, cuyo fallo podría sentar un precedente histórico para otros estados que realicen operaciones de redistribución de distritos. Demócratas y medios de comunicación utilizan frases como "destripar el derecho al voto" para referirse al posible resultado de remodelar la aplicación de la Ley del Derecho al Voto en todo el país.

El ex fiscal general demócrata Eric Holder, que lidera el principal brazo demócrata para la redistribución de distritos, declaró antes de la vista en el Tribunal Supremo que "lo que está en juego es el telón de fondo de esta crisis nacional de distribución de distritos", según Politico.

"Hemos estado en batallas de redistribución de distritos durante mucho tiempo", dijo la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, a Just The News a principios de esta semana. "Y sabes, más recientemente, dibujamos un mapa que los tribunales básicamente nos ordenaron dibujar, a regañadientes. Habíamos dicho que no creíamos que pudiéramos hacerlo de forma constitucional. Y ellos dijeron: 'Háganlo de todos modos'".

El caso histórico, que se consolidó con Robinson v. Callais, impugna la constitucionalidad del mapa de redistribución de distritos del Congreso de Luisiana promulgado como Proyecto de Ley del Senado 8 tras el Censo de 2020. El mapa creó un segundo distrito congresional de mayoría negra para cumplir con la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la discriminación racial en el voto, pero se enfrentó a demandas que alegaban una manipulación racial inconstitucional en virtud de la Decimocuarta Enmienda.

En enero de 2024, la Asamblea Legislativa de Luisiana aprobó el nuevo mapa durante una sesión especial para cumplir órdenes judiciales anteriores que exigían una representación justa para los votantes negros, que constituyen aproximadamente un tercio de la población del estado. En mayo de 2024, un tribunal federal de distrito compuesto por tres jueces dictaminó por 2-1 que la raza había predominado en el trazado de los distritos y bloqueó el uso del mapa, lo que provocó apelaciones directas ante el Tribunal Supremo.

La realidad parece estar calando entre los demócratas de que cuando la redistribución de distritos (o "gerrymandering" cuando es en el bando contrario) se lleva al máximo, los republicanos ganan más escaños, algunas publicaciones y cadenas están subiendo los decibelios de las alarmas.

"Mientras estaba sentado y escuchaba los argumentos orales de hoy en Luisiana contra Callais, me acordé de lo mucho que está en juego en la democracia de nuestro país", dijo el representante demócrata de Luisiana Cleo Fields. "Este caso marca un momento crucial no sólo en la lucha de Luisiana por proteger una representación justa, sino también en los estados de todo el país. Aunque soy cautelosamente optimista tras la audiencia de esta mañana, debemos permanecer vigilantes y comprometidos con la defensa de los principios consagrados en la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965."

Axios publicó el miércoles por la mañana el titular "El caso de Luisiana ante el Tribunal Supremo podría destripar la Ley del Derecho al Voto", con el temor de que "el caso podría poner fin a la base legal que los votantes minoritarios utilizan cuando desafían los mapas que diluyen su influencia política" y que "podría dejar a muchos lugares del país sin remedio, incluso en casos extremos de discriminación racial y dilución del voto racial", según Stuart Naifeh, del Fondo de Defensa Legal de la NAACP.

El miércoles, la CNN habló del retraso de los demócratas y advirtió a su audiencia: "A medida que se avanza en los estados, los demócratas se quedan sin espacio. Los republicanos son capaces de ganar más siete escaños en la Cámara de Representantes. Eso ni siquiera tiene en cuenta el posible destripamiento de la VRA ante el Tribunal Supremo".

El Tribunal Supremo, con una ponderación conservadora de 6-3, comenzó con el presidente John Roberts expresando un franco escepticismo.

Comenzó la vista cuestionando la aplicabilidad de la sentencia Allen v. Milligan de 2023 (una sentencia de 5-4 que estimaba las reclamaciones de redistribución de distritos de la VRA en Alabama, de la que era autor). Restó importancia a su precedente, señalando que "daba por sentado el precedente existente" y criticó sutilmente los recursos en curso centrados en la raza como potencialmente indefinidos, un argumento que el juez Brett Kavanaugh también planteó.

Kavanaugh, cuyo voto decisivo confirmó la VRA en 2023 (con una concurrencia que pedía límites temporales), presionó a los abogados sobre si los remedios basados en la raza deberían "continuar indefinidamente". Lo comparó con la prohibición de la discriminación positiva en 2023, sugiriendo que las consideraciones raciales perpetuas socavan la igualdad de protección. Esto apunta a su posible cambio, que podría dar la vuelta al resultado de 2023.

