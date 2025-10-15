(The Center Square) - El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió a las universidades estatales que firmar el acuerdo educativo de la administración Trump las pondría en conflicto directo con su administración.

Newsom emitió un comunicado en el que respondía a la propuesta de Compacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior de la administración Trump, que ofrecía a nueve universidades condiciones que incluirían el compromiso de poner fin a la discriminación racial en las admisiones y elevar las tasas de matrícula durante los próximos cinco años a cambio de un acceso especial a la financiación federal.

El MIT es la primera universidad en rechazar las exigencias.

Durante una conferencia de prensa en la escuela Alexander Science Center de Los Ángeles, Newsom dijo que las escuelas de California no deberían firmar el acuerdo.

La Universidad del Sur de California es una de las nueve universidades.

"Si alguna universidad de California firma este acuerdo radical, perderá al instante miles de millones en financiación estatal -incluidas las Cal Grants-", dijo Newsom en un comunicado de prensa. "California no financiará escuelas que vendan a sus estudiantes, profesores, investigadores y renuncien a la libertad académica".

Esta propuesta es "nada menos que una adquisición hostil de las universidades de Estados Unidos", declaró la oficina de Newsom.

El pacto establece que las universidades no están obligadas a firmar el documento, pero perderían las subvenciones federales si no lo hicieran.

"Impondría estrictas definiciones de términos académicos impuestas por el gobierno, borraría la diversidad y arrebataría el control a los líderes de los campus para instalar en su lugar una ideología conservadora impuesta por el gobierno", dijo la oficina de Newsom en un comunicado. "Incluso dicta cómo las escuelas deben gastar sus propias dotaciones. Cualquier institución que se resista podría ser golpeada con multas aplastantes o despojada de la financiación federal para la investigación."

Las nueve universidades incluyen: Brown University, University of Pennsylvania, Dartmouth College, Massachusetts Institute of Technology, Vanderbilt University, University of Southern California, University of Texas at Austin, University of Virginia y University of Arizona.

