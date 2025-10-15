El Congreso recopiló 30 millones de líneas de datos telefónicos en la investigación del J6 de Trump, lo que suscita preocupación por la libertad civil

Publicado por John Solomon/Jerry Dunleavy 15 de octubre, 2025

Los investigadores del Congreso recopilaron la asombrosa cantidad de 30 millones de líneas de datos telefónicos que mapeaban los contactos entre los conservadores y la Casa Blanca de Trump en nombre de la investigación del 6 de enero, una redada masiva que plantea preocupaciones de libertad civil sobre la falta de límites a la capacidad de los legisladores para husmear en las llamadas telefónicas privadas de los estadounidenses.

La montañosa colección de registros telefónicos fue revelada al FBI dirigido por Chris Wray a finales de 2023 por el ex congresista Adam Kinzinger, miembro del Partido Republicano en el comité selecto del 6 de enero de la Cámara de Representantes gobernada por los demócratas. El alijo fue ofrecido al buró en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024 como prueba sin necesidad de una orden judicial, según un documento del FBI que recuerda la oferta y que fue revisado por Just the News.

El memorándum dice que Kinzinger dijo al FBI que los datos telefónicos habían sido recopilados por el entonces ex representante Denver Riggleman, un ex republicano que fue miembro del personal del comité de disturbios del Capitolio y que más tarde ayudó al equipo legal de Hunter Biden en sus esfuerzos por sembrar dudas sobre el ordenador portátil perteneciente al hijo de Joe Biden..

Los poderes del Congreso utilizados para llevar a cabo lawfare contra Trump



El memorándum del FBI no revela si la oficina llegó a aceptar la oferta de Kinzinger, pero sí la magnitud de un proyecto de vigilancia telefónica que los demócratas llevaron a cabo mediante el uso de citaciones del Congreso para recopilar registros telefónicos sobre los contactos de estadounidenses con la Casa Blanca de Trump.

Kinzinger dijo al FBI que el comité J6 "recopiló y vinculó una cantidad sustancial de datos telefónicos, y señaló que el FBI podría poseer ya esos datos". Mientras el ex congresista Denver Riggleman trabajaba con el Comité Selecto, él (Riggleman) tenía un contacto y pudo obtener información de peajes, incluidos los números de raíz o centralita de la Casa Blanca a través de una citación del Congreso", escribieron los agentes del FBI en su memorándum resumiendo la oferta.

"Kinzinger señaló que él (Kinzinger) no realizó el análisis por sí mismo, sino que Riggleman había identificado ciertas conexiones telefónicas entre números identificados como asociados con la Casa Blanca y ciertos individuos", continuaba el memorando.

Senadores, congresistas y otros líderes del Partido Republicano en el punto de mira



La semana pasada se supo que el consejero especial Jack Smith y el FBI de la era Biden recopilaron los registros telefónicos privados de ocho senadores republicanos y un miembro de la Cámara del GOP como parte de su investigación sobre el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021.

La investigación del FBI sobre Arctic Frost también apuntó a docenas de funcionarios y organizaciones del GOP, según documentos publicados por el presidente del Comité Judicial del Senado republicano Chuck Grassley en septiembre.

El recién publicado memorando sobre Kinzinger y Riggleman fue descubierto recientemente por el actual director del FBI Kash Patel y ha acaparado una importante atención dentro del buró por el momento en que se produjo el contacto entre los agentes y el ex legislador en diciembre de 2023.

Para entonces, Kinzinger ya había abandonado el Congreso y el comité para el que trabajaba había puesto fin a su investigación un año antes. Pero las elecciones presidenciales de 2024 entre Donald Trump y Joe Biden se estaban calentando con las primeras primarias presidenciales a pocas semanas de comenzar.

Los agentes señalaron que Kinzinger parecía ansioso por ayudar al FBI en ese momento y que el Congreso no había resuelto qué hacer con la masiva recopilación de datos.

"Kinzinger indicó que Riggleman podría no haber recibido nunca instrucciones sobre qué hacer con los datos del peaje, que incluían aproximadamente 30 millones de líneas de datos", señalaba la nota del FBI. "Kinzinger creía que estaba en formato electrónico, pero no sabía si se trataba de las devoluciones originales de la citación".

La agente que le entrevistó dijo "que se pondría en contacto con Kinzinger si se solicitaba información adicional", afirmaba la nota.

Kinzinger no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que se le envió a través del contacto de la oficina de oradores que figura en su sitio web personal. Riggleman no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su página de LinkedIn.

La última revelación suscita dudas sobre la redada de la era Biden



Mike Davis, ex abogado del Comité Judicial del Senado y fundador del Proyecto Artículo 3, dijo a Just The News que las revelaciones en el memorando del FBI podrían dar lugar a desafíos legales que podrían frenar los poderes de supervisión del Congreso.

"Este episodio pondrá a prueba los límites de la inmunidad del Congreso otorgada por la Constitución Cláusula de Discurso y Debate y si eso ofrece protección a una actividad que constituye una conspiración criminal para violar los derechos civiles de los estadounidenses", dijo.

Mike Howell, presidente de la organización conservadora Oversight Project, declaró a Just the News que "el Comité 6 de Enero fue una violación absoluta de los derechos civiles que superó con creces todo lo que pretendía investigar" y que "abusaron de su autoridad para participar en un ejercicio de cartografía política para vigilar a sus oponentes políticos.".

Añadió que "quienquiera que haya entregado esta información al Comité está expuesto aquí, y exploraremos formas de exigirle responsabilidades."

La oficina de Grassley dijo el martes que había enviado cartas a cuatro compañías de telecomunicaciones: Verizon, AT&T, T-Mobile, y Lumen "solicitando que proporcionen al Congreso todos los registros que fueron entregados al exconsejero especial Jack Smith como parte de su caso elector contra el presidente Trump.".

El presidente republicano dijo a los proveedores de telecomunicaciones que "ninguna orden judicial o disposición de la ley puede impedirles notificar a los senadores de cualquier proceso legal que buscara la divulgación de cualquier dato del Senado transmitido en dispositivos del Senado o de doble uso relacionados con oficinas de los senadores" y que existía "una preocupación razonable de que las llamadas, textos y correos electrónicos enviados desde o a esos dispositivos pudieran haber sido actos coherentes con los deberes del cargo."

Grassley también envió cartas al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Defensa, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la National Archives and Records Administration, y la Fiscalía del Distrito de Columbia para preguntar qué información habían proporcionado a Smith.

6 de enero El Comité y Arctic Frost del FBI llevan a cabo una amplia investigación sobre el mundo Trump



Un registro desenterrado del FBI de 2023 indicaba que los investigadores de la oficina habían "realizado análisis preliminares de peaje en registros de peaje limitados" vinculados a llamadas telefónicas relacionadas con los senadores republicanos Johnson, Lindsey Graham, republicano por Arizona, y Smith. Johnson, Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur; Bill Hagerty, republicano de Tennessee; Josh Hawley, republicano de Massachusetts; Dan Sullivan, republicano de Alaska; Tommy Tuberville, republicano de Alaska; Cynthia Lummis, republicana de Wyoming; Marsha Blackburn, republicana de Tennessee; y el representante republicano Mike Kelly, republicano de Pensilvania.

"Al trastornado Jack Smith le han pillado con las manos en la masa. Un auténtico canalla!!!". Trump dijo en Truth Social la semana pasada en respuesta a la noticia.

Patel: "Vigilancia sin fundamento de miembros del Congreso" bajo Biden



"Este documento muestra que el FBI de Biden espió a 8 de mis colegas republicanos del Senado durante su investigación Arctic Frost sobre 'conspiración electoral' Arctic Frost se convirtió más tarde en el caso del elector Jack Smith contra Trump", Grassley dijo en un tuit el lunes por la tarde mientras compartía el registro del FBI que le había proporcionado Patel. "LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL FBI POR PARTE DE BIDEN = PEOR QUE WATERGATE".

El otrora secreto registro del FBI, fechado a finales de septiembre de 2023, tiene el título de "CAST Assistance" - una probable referencia al equipo de encuesta de análisis celular de la oficina. La identificación del caso para el registro es "ARCTIC FROST - Election Law Matters - SENSITIVE INVESTIGATIVE MATTER - CAST".

"Como resultado de nuestra última revelación sobre el seguimiento infundado de miembros del Congreso por parte del anterior equipo directivo del FBI, ya hemos tomado las siguientes medidas: Hemos despedido a empleados, hemos suprimido la brigada CR-15 armada y hemos iniciado unainvestigación en curso con más medidas de rendición de cuentas por delante", twitteó Patel el martes.

La oficina de Grassley dijo la semana pasada que "el FBI en 2023 buscó y obtuvo datos sobre el uso del teléfono de los senadores" desde el 4 de enero de 2021 hasta el 7 de enero de 2021 (el día después de los disturbios en el Capitolio). La oficina del senador dijo que "esos datos muestran cuándo y a quién se hace una llamada, así como la duración y los datos generales de localización de la llamada" aunque no el contenido de las llamadas en sí.

La oficina del presidente del Senado reveló que el documento del FBI "se encontró en un archivo de Acceso Prohibido en respuesta a las peticiones de supervisión de Grassley."

La revelación de que el FBI husmeó en los registros telefónicos de miembros republicanos del Congreso durante su investigación del 6 de enero está trayendo un mayor escrutinio sobre Wray, durante cuyo mandato se produjo el esfuerzo de la oficina, y a Smith, que dirigía la investigación del Departamento de Justicia de Biden contra Trump.

Estas revelaciones también ponen en el punto de mira al exfuncionario clave del FBI Timothy Thibault, de quien los republicanos sostienen que mostró una extrema predisposición anti-Trump, demostró una voluntad de atacar a Trump a principios de su primer mandato, intentó slow walko bloquear la investigación del FBI sobre Hunter Biden, y en abril de 2022 ayudó a desencadenarla investigación bautizada como "Arctic Frost" -liderada posteriormente por Smith- que desembocó en cargos penales contra Trump relacionados con los disturbios del Capitolio.

Los "objetivos" del FBI enumerados en el documento



Trump y otros republicanos repetidamente alegaron que Smith y el FBI estaban ellos mismos participando en la influencia electoral al tratar de presentar cargos, celebrar juicios y obtener condenas contra Trump antes de las elecciones de 2024.

Un documento del FBI de lainvestigación Arctic Frost fechado en enero de 2023 mostraba que los "objetivos" de la investigación incluían a Donald J. Trump for President Inc, Turning Point USA, la Asociación de Fiscales Generales Republicanos, el America First Policy Institute, el Save America PAC, el Conservative Partnership Institute, y más.

"En total, 92 objetivos republicanos, incluidos grupos republicanos y personas vinculadas a ellos, quedaron bajo el ámbito de investigación de Arctic Frost. En esa lista política estaba uno de los grupos de Charlie Kirk, Turning Point USA", dijo Grassley el mes pasado.

"En otras palabras", añadió Grassley, "Arctic Frost no fue solo un caso para investigar políticamente a Trump. Fue el vehículo mediante el cual los agentes partidistas del FBI y los fiscales del DOJ pudieron lograr sus fines partidistas e investigar indebidamente a todo el aparato político republicano."

El acercamiento de Kinzinger al FBI a finales de 2023 sobre los datos que Riggleman había recopilado se produjo unos meses después de la fecha del documento de fisgoneo del FBI en el Congreso.

Howell dijo a Just the News que "el hecho de que un Denver Riggleman completamente desquiciado estuviera dirigiendo el punto en esto te dice todo lo que necesitas saber" y que "incluso los demócratas pensaban que estaba demasiado loco."

El papel de Riggleman en ayudar al DOJ de Biden a apuntar al mundo de Trump



Riggleman respondió a la revelación de la semana pasada de que Smith había obtenido los registros telefónicos de miembros republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado insinuando que él había ayudado a que eso ocurriera.

"Si la gente necesita saber la diferencia entre metadatos y espionaje telefónico, que me llame", Riggleman twitteó en respuesta a la noticia la semana pasada. "Además, conozco las limitaciones que muy probablemente impuso el FBI, porque el equipo técnico del comité del J6 colaboró 'mucho' en la elaboración de las citaciones para los registros de llamadas del J6. Hay un libro sobre ello".

Riggleman escribió un libro titulado The Breach: The Untold Story of the Investigation into January 6th que fue publicado en septiembre de 2022 - pantes del acercamiento de Kinzinger al FBI.

En el libro se detallaban las descripciones de Riggleman sobre las amplias labores de recopilación de datos del comité del 6 de enero.

"Parte del trabajo que supervisé en el comité fue el meticuloso proceso de cotejar números de teléfono con nombres, utilizando potentes bases de datos de las fuerzas de seguridad y otras pistas a medida que podíamos encontrarlas", escribió Riggleman."Mis archivos incluían información sobre miles de textos sensibles, lenguaje para citaciones y solicitudes de preservación, así como planes técnicos y documentos relacionados con análisis avanzados."

Riggleman escribió que "nuestro equipo analizó números de teléfono que pertenecían a personas de la familia Trump, asistentes a mítines, planificadores de mítines, personas influyentes como [Mike] Flynn, [Roger] Stone y [Steve] Bannon; y muchos otros."

"Al revisar los CDR [registros detallados de llamadas] recibidos a través de una citación para los acusados, planificadores y personas influyentes de alto nivel acusados por el DOJ, ya habíamos detectado varios teléfonos que se conectaban con números de teléfono de la Casa Blanca", dice el libro. "Esto incluía algunos números conocidos por el público, como la línea general de la centralita de la Casa Blanca. Otros no eran fáciles de obtener. Los encontramos aprovechando fuentes y nuestras propias inmersiones profundas en los datos."

Riggleman escribió que "mi equipo apodó a estas combinaciones de códigos de área y centrales que estaban asociadas con la Casa Blanca 'números raíz'" y que "después de echar un vistazo a los registros de Trump, empezamos a escanear todos nuestros CDR en busca de estos números de teléfono fijo y móvil de la Casa Blanca."

El libro decía que "recomendé que el comité trazara visualmente las conexiones entre estos grupos y la escalada de su retórica en gráficos sencillos para el público.Una vez que la investigación avanzó y mi equipo tuvo en sus manos las pruebas, esos mapas resultarían más impactantes de lo que había imaginado."

"Pudimos validar lo que sólo habían sido conjeturas. Nuestro análisis identificó objetivos -o, perdón, personas de interés- de los que el comité no tenía ni idea", afirmaba Riggleman en el libro. "Identificamos y validamos direcciones para citaciones y números de teléfono ocultos. Construimos dossieres para el equipo de investigación con perfiles robustos de estos individuos".

Riggleman y el equipo legal de Hunter Biden



Tras su paso por el comité del 6 de enero, se reveló en julio de 2023 que Riggleman estaba ayudando al equipo legal de Hunter Biden a socavar las investigaciones sobre el hijo de Joe Biden.

"Denver nos ha estado ayudando con el análisis de datos desde finales del año pasado", dijo entonces el abogado y amigo de Hunter Biden, Kevin Morris a CBS News. "Es un recurso inestimable y hemos hecho enormes progresos para desenmarañar la enorme cantidad de corrupción y desinformación implicada en esta historia. Habrá mucho más que saldrá a la luz pública".

Riggleman dijo a los medios en su momento que "yo y mi equipo forense, de datos y telefonía estamos llevando a cabo investigaciones y análisis de datos para el equipo legal de Hunter Biden" y que se estaba centrando en "datos de todo el espectro."

El medio informó de que Riggleman habría pasado meses "proporcionando análisis forenses digitales para el equipo legal de Biden sobre si algún dato vinculado a Hunter Biden, como mensajes de texto, había sido distorsionado o fabricado."

Riggleman dijo ese mes al entonces presentador de la CNN Jim Acosta que su papel con el equipo de Hunter Biden "es realmente el mismo que tenía con el comité: era realmente un apoyo técnico y analítico basado en análisis forenses informáticos y telefónicos" y que "he estado rastreando datos y lo que todo el mundo ha estado diciendo en los últimos dos años"."

"También descubrí, cuando el equipo legal de Hunter Biden se puso en contacto conmigo, que muchas de las personas que han estado impulsando esto son las mismas que impulsaron las teorías conspirativas del J6", afirmó Riggleman.

Ayudó a impulsar el bulo de la "desinformación rusa" sobre el portátil de Hunter



Riggleman se unió a un episodio de septiembre de 2024 de Mission Implausible podcast presentado por los firmantes de la carta sobre el portátil de Hunter Biden John Sipher y Jerry O'Shea.

La infame carta del portátil de octubre de 2020 ayudó a contribuir a la narrativa infundada de que las historias del portátil de Hunter Biden no eran más que un producto de la desinformación rusa - una narrativa aprovechada por la campaña 2020 de Joe Biden y difundida por algunos de los firmantes de la carta sobre el portátil.

Aunque el portátil carta sobre el portátil, en varias ocasiones dudó un poco, pero afirmó repetidamente que había implicación rusa en las historias del portátil, argumentando que "si estamos en lo cierto, esto es Rusia intentando influir en el voto de los estadounidenses en estas elecciones" y expresando "nuestra opinión de que los rusos están implicados en el asunto del correo electrónico de Hunter Biden."

La carta afirmaba que la saga del portátil "tiene todas las características clásicas de una operación de información rusa" y que "nuestra experiencia nos hace sospechar profundamente que el gobierno ruso desempeñó un papel significativo en este caso."

Riggleman dijo a los presentadores del podcast el año pasado que "los 51 firmantes de la carta probablemente sonreirán un poco por la validación" y que "creo que cuando la gente ataca no creo que entienda cómo es la amplificación o la influencia rusa, pero ustedes sí.".

El 6 de enero miembro del comité y ayudante del equipo legal de Hunter Biden dijo que "yo sería ofensivo" no "defensivo" al defender la firma de la carta del portátil de Hunter Biden.

Los denunciantes del IRS revelaron previamente que el FBI verificó la autenticidad del portátil de Hunter Biden a finales de 2019 -casi un año antes de las historias del New York Post y la carta del portátil. Tendrían que pasar otros dieciocho meses -y después de las elecciones- para que The New York Times y Washington Post aceptasen que el portátil era realmente de Biden.

Riggleman dijo en el podcast que se había unido al equipo que ayudaba al hijo de Joe Biden en 2022, afirmando que los abogados de Hunter Biden tomaron un vuelo privado a Virginia para convencer a Riggleman de que les ayudara. Dijo que luego fue a una llamada de Zoom con Hunter Biden y su esposa, quienes le preguntaron, "¿Nos ayudarías, por favor?". Al final de la llamada, Riggleman dice que les dijo: "Les ayudaré".

El ex republicano afirmó que las historias del portátil de Hunter Biden se basaban en "datos fabricados", "datos manipulados" y "datos fuera de contexto" -aunque no aportó pruebas.

Sipher escribió un artículo para The Bulwark en marzo en el que trataba de defender su decisión de firmar la carta del portátil de Hunter Biden, y citaba a Riggleman afirmando que "las inusuales circunstancias de la historia, junto con la turbia cadena de custodia -el ex congresista y oficial de las Fuerzas Aéreas Denver Riggleman, como miembro del equipo legal de Hunter Biden, revisó la totalidad de los datos y consideró que no eran sólidos desde el punto de vista forense, ya que lo más probable es que contuvieran una mezcla de información procedente de múltiples unidades y dispositivos- sólo aumentaron nuestra preocupación."

El firmante de la carta sobre el portátil también dijo en junio en el Jack Hopkins Show que "algunas de las personas que he llegado a conocer desde que me he retirado y con las que me he hecho amigo en el espacio político, y que realmente me impresionan, son mujeres como Abigail Spanberger, que se presenta a gobernadora aquí en Virginia."

Hopkins le dijo a Sipher que "eres alguien con quien sé que disfrutaría tomando una cerveza".

"Bueno, eso es lo que tenemos que hacer", dijo Sipher. "Tenemos que ir a casa de Denver Riggleman y pedirle bourbon gratis. Creo que nos lo debe. Sí, y creo que puedo conseguir a uno de los Vindman allí, y tal vez pueda conseguir a Abigail Spanberger".

Sipher cortó anuncios para Spanberger en 2018 y 2020 cuando se postuló para el Congreso, y está apoyando la candidatura actual de la demócrata para ser gobernadora de Virginia. Spanberger también ha presentado a Riggleman en recientes anuncios de campaña.

© Just The News