Bessent dice que Trump y Xi Jinping se reunirán para conversaciones comerciales

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 14 de octubre, 2025

El presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán para mantener conversaciones comerciales, según ha informado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los dos líderes se reunirán en la cumbre de la APEC en Corea del Sur, que se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre, The Epoch Times informó.

"Esa es la señal que ha dado el presidente", dijo Bessent a Fox Business' "Mornings With Maria" el lunes.

Trump había dicho anteriormente en Verdad Social que no había "ninguna razón" para reunirse con Xi después de que China anunciara que reforzaría los controles de exportación de minerales críticos.

Sin embargo, Bessent dijo que desde entonces se han reabierto las líneas de comunicación y que Estados Unidos rechazaría las nuevas restricciones.

El jueves, China amplió los controles a la exportación para cubrir una amplia gama de productos que contienen 12 minerales críticos, exigiendo a los potenciales compradores de los minerales que presenten solicitudes detallando su uso y denegándolas a los fabricantes de chips.

Trump respondió el viernes con amenazas de aranceles del 100% y restricciones a la exportación de "software crítico" a partir del 1 de noviembre, calificando la medida de China de "hostil."

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el domingo que China había "diferido" cuando el gobierno estadounidense llamó sobre las nuevas restricciones. El lunes, portavoces chinos dijeron que las restricciones no eran prohibiciones rotundas y que buscaban mantener conversaciones.

También el lunes, Bessent dijo que el Partido Comunista Chino podría haber anunciado las restricciones para distraer la atención de su situación económica o la compra de petróleo iraní y ruso, calificando la medida de "error de cálculo."

"Puedo decirles que intentar sacar ventaja ante una reunión con Donald Trump es una mala idea", dijo Bessent, señalando que Trump había "dado la vuelta a la tortilla" con dos publicaciones en las redes sociales.

Bessent también dijo que Estados Unidos tiene cartas adicionales que aún tiene que jugar, como restricciones en software, servicios financieros y sanciones.

"Fue un error de cálculo, pero ahora nos estamos comunicando. Confío en que podamos avanzar", dijo.

"El presidente cree que puede haber sido de un funcionario de bajo nivel", añadió Bessent.

"El sistema chino es bastante frágil, así que esto puede no haber venido del propio Xi Jinping. Esto puede haber venido de un chino de línea dura. Ellos también tienen partidarios de la línea dura en su lado, que siempre están tratando de socavar la relación."

Bessent dijo que las tensiones comerciales se habían desescalado y que los dos países ya tienen programadas conversaciones esta semana.

"El arancel del 100% no tiene por qué producirse", dijo.

"Habrá conversaciones a nivel de trabajo esta semana, y me imagino que tendré algún contacto con mi homólogo, y luego los dos líderes se reunirán". A pesar de este anuncio, la semana pasada fue buena; las líneas de comunicación se han reabierto. Vamos a mantenernos firmes y rechazar estos requisitos de licencia, porque esto es para todo el mundo". Un grupo de burócratas en China no puede decirnos a nosotros y a nuestros aliados cómo dirigir nuestro sistema de suministro."

