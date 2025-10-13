Israel libera a más de 1.900 presos palestinos como parte del acuerdo de alto al fuego

Publicado por Steven Richards - Just The News 13 de octubre, 2025

El gobierno israelí dijo que ha liberado a miles de prisioneros palestinos luego de que el grupo terrorista de Hamás entregara a los rehenes que tenía en su poder. Todo esto sucedió como parte del acuerdo de alto al fuego mediado por Estados Unidos.

Multitudes enfervorizadas se reunieron con algunos de los ex presos liberados en Cisjordania y la Franja de Gaza. Entre los presos se encuentran 250 condenados a cadena perpetua por atentados contra israelíes y 1.700 detenidos en Gaza durante la guerra, informó la Associated Press. Los que no sean entregados a territorios palestinos serán enviados al exilio.

La liberación de prisioneros se produjo mientras el grupo terrorista Hamás devolvía a todos los 20 rehenes restantes a Israel según sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto al fuego. Hasta ahora, el grupo aún no ha devuelto todos los cuerpos de los rehenes fallecidos, para consternación de los grupos de rehenes israelíes.

El coordinador israelí para los rehenes, Gal Hirsch, dijo que un grupo de trabajo internacional trabajará para localizar los cuerpos de los fallecidos en las próximas 72 horas, según la Associated Press.

El intercambio significa que, hasta ahora, tanto Israel como Hamás han cumplido los términos iniciales negociados en Egipto con mediación estadounidense y árabe. Los avances llevaron al presidente Trump a declarar el alto al fuego un "amanecer histórico" de un nuevo Oriente Próximo en un discurso ante la Knesset israelí hoy mismo.

© Just The News