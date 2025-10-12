Texas atrapa a los delincuentes extranjeros 'más buscados', continúa la persecución de más

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor 12 de octubre, 2025

Los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas continúan deteniendo a extranjeros criminales y a delincuentes convictos que figuran en la Lista de los 10 inmigrantes ilegales criminales más buscados de Texas.

De nacionalidad hondureña y fugitivo, Robert Bustrillo-Vasquiez era buscado por secuestro con agravantes lesiones corporales/abuso sexual, agresión sexual con agravantes y contrabando de personas. Anteriormente había sido deportado en múltiples ocasiones desde 2010.

Bustrillo-Vasquiez fue puesto bajo custodia en un sitio de trabajo en San Antonio como resultado de una investigación dirigida por Agentes Especiales de la División de Investigaciones Criminales del DPS y la Patrulla de Carreteras de Texas. Se le buscaba fuera del condado de Bexar desde el 11 de agosto por múltiples cargos de delitos graves y fue capturado el 26 de septiembre.

Tiene un historial de 15 años de entrar ilegalmente al país, ser deportado y volver a entrar ilegalmente como un gotaway - aquellos que entran ilegalmente al país para evadir la captura y no hacen reclamaciones de inmigración. Durante el gobierno de Biden se reportaron más de dos millones de fugitivos, informó en exclusiva The Center Square.

"No hay escasez de fugitivos buscados por las fuerzas del orden".

Tras una deportación en febrero de 2018 y otro reingreso ilegal, Bustrillo-Vasquiez cumplió condena en una prisión federal por "delito grave de reingreso de un extranjero deportado." Su historial criminal también incluye arrestos en Austin en 2013 y 2014 múltiples veces por asalto, DPS said.

Otras listas de los más buscados incluyen Los 10 fugitivos más buscados de Texas y Los 10 delincuentes sexuales más buscados de Texas.

Tan pronto como un fugitivo sale de una lista de los más buscados, se añade otro, lo que indica que no hay escasez de fugitivos buscados por las fuerzas de seguridad.

Elijah Turner Reyes, miembro confirmado de la banda Bloods, añadido a la lista

El DPS de Texas ha añadido a Elijah Turner Reyes, miembro confirmado de la banda Bloods (Piru), a su lista de los 10 fugitivos más buscados de Texas.

Reyes, de 24 años y natural de El Paso, es buscado por el Departamento de Policía de El Paso desde el 22 de mayo por asesinato. En junio, se emitieron órdenes adicionales fuera del condado de El Paso para su arresto después de que no se presentara a una audiencia judicial relacionada con cargos de robo de vivienda, posesión de una sustancia controlada y agresión a una mujer embarazada.

En 2019, Reyes fue declarado culpable de robo con agravantes y condenado a cinco años de prisión. Fue dado de alta en enero de 2024; aproximadamente 17 meses después era buscado por homicidio.

DPS ha publicado fotos y descripciones buscando la ayuda del público para localizarlo. Se ofrece una recompensa en metálico de hasta 7.500 dólares por información que conduzca a su detención a través de Texas Crime Stoppers. Se garantiza el anonimato de todas las pistas.

John Lynch Goodwin, añadido a la lista de los 10 delincuentes sexuales más buscados de Texas

El DPS de Texas también agregó a John Lynch Goodwin, de 65 años, de San Antonio, a su lista de los 10 delincuentes sexuales más buscados de Texas. Goodwin ha sido buscado fuera del condado de Bexar desde marzo por incumplimiento de los requisitos de registro de delincuentes sexuales. El pasado octubre, el Departamento de Policía de Edinburg emitió una orden de detención contra él por posesión ilegal de marihuana sintética.

Su historial delictivo se remonta a 1988, cuando fue condenado por primera vez por dos cargos de agresión sexual con agravantes a niñas de seis y 14 años en ese momento. Fue condenado a 20 años de prisión. En 2020, Goodwin fue declarado culpable de incumplimiento de los requisitos de registro de delincuentes sexuales y condenado a 5 años de prisión y dado de alta en abril de 2024.

El DPS de Texas ha publicado fotos y descripciones sobre él buscando la ayuda del público para localizarlo. Se está ofreciendo una recompensa en efectivo de hasta $5,000 a través de Crime Stoppers por información que conduzca a su arresto.

En 2025, el DPS y otras agencias han arrestado a 48 fugitivos de las tres listas de los más buscados.

Otro delincuente sexual buscado en la lista es Dante Dewayne Odom, de 52 años, de Houston. Se le busca fuera del condado de Harris desde junio tras incumplir los requisitos de registro de delincuentes sexuales.

Su historial delictivo se remonta a 1992, cuando fue condenado por robo con allanamiento de morada con intención de violar/abusar sexualmente de la víctimaen aquel momento una mujer de 30 años. Fue condenado a 12 años de prisión. Otras condenas incluyen el incumplimiento de los requisitos de registro de delincuentes sexuales y la agresión causando lesiones corporales a un miembro de la familia. Fue dado de alta por última vez en marzo de 2022.

El DPS de Texas ha publicado fotos y descripciones sobre él buscando la ayuda del público para localizarlo. Se ofrece una recompensa en metálico de hasta 4.000 dólares a través de Crime Stoppers por información que conduzca a su detención.

En lo que va de 2025, el DPS y otras agencias han arrestado a 48 fugitivos en las tres listas de los más buscados, incluyendo 17 delincuentes sexuales y 12 extranjeros ilegales criminales. Trabajando con Crime Stoppers, se pagaron más de $37,000 en recompensas por pistas que resultaron en arrestos.

