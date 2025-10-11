La Oficina de Prisiones tiene actualmente 4.497 casos de mala conducta de empleados "sin resolver", revela la GAO

Publicado por Just The News 11 de octubre, 2025

Un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) descubrió que la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) no ha comunicado completamente sus políticas y procedimientos de "mala conducta de los empleados" y alrededor del 37% de los 12.153 casos que están abiertos a febrero de 2025 llevan 3 años o más sin resolverse.

En su informe de septiembre de 2025, la GAO señala que, aunque la BOP actualizó sus Normas de conducta de los empleados en junio de 2024 y sigue ofreciendo formación, la agencia no recoge ni utiliza sistemáticamente los comentarios del personal sobre dicha formación. La omisión limita la capacidad de BOP para refinar el diseño y la eficacia de sus esfuerzos de prevención de mala conducta, según el informe.

Material de formación insuficiente



La auditoría también señala deficiencias en los manuales de orientación del BOP. "La Oficina de Prisiones utiliza manuales de orientación y carteles colocados en los centros para informar a los reclusos de cómo denunciar determinadas conductas indebidas de los empleados. Sin embargo, los manuales y carteles hablan de mala conducta sexual en lugar de una gama más amplia de denuncias, como el contrabando y el maltrato físico", se lee en el informe.

"El desarrollo de una estrategia de comunicación para informar plenamente a las personas encarceladas sobre los delitos de mala conducta de los empleados que afectan a su salud y seguridad podría aumentar la concienciación sobre las normas que la BOP está tratando de mantener y ayudar a garantizar la seguridad de las instalaciones y la responsabilidad de los empleados", añadió la GAO.

El organismo de control descubrió que, si bien la BOP realiza un seguimiento de las denuncias de mala conducta de los empleados, la agencia no analiza suficientemente las tendencias de los datos durante períodos prolongados de más de dos años. Actualmente hay 4.497 casos sin resolver.

"BOP aumentó el personal y tomó otras medidas para reducir su carga de casos de mala conducta de los empleados, pero alrededor del 37 por ciento de los 12.153 casos abiertos a partir de febrero de 2025 habían estado sin resolver durante 3 años o más. El enfoque de BOP para investigar y disciplinar la mala conducta de los empleados no incluye el establecimiento de hitos o la designación de responsabilidades a los funcionarios clave", dice el informe.

"La implementación de un plan integral con estos elementos ayudaría a la BOP a asignar los recursos necesarios para investigar y disciplinar los casos de mala conducta de los empleados, lograr los resultados deseados y mejorar la seguridad y la eficiencia", también informó la GAO.

La GAO señaló en el informe que la BOP permanece en su "Lista de alto riesgo", dado que "las carencias de personal y la estabilidad del liderazgo siguen siendo preocupaciones centrales y afectan a la capacidad de la BOP para supervisar cuestiones persistentes como la mala conducta de los empleados."

Ocho recomendaciones



La GAO hizo ocho recomendaciones a la oficina, incluyendo el desarrollo de mecanismos para solicitar y utilizar los comentarios de los empleados en la formación relacionada con la mala conducta, así como la creación de una estrategia de comunicación para informar a las personas encarceladas sobre todo el espectro de mala conducta denunciable.

El organismo de control también instó a la BOP a "evaluar de forma rutinaria" los datos de "conducta indebida para identificar las tendencias a nivel de las instalaciones".

La GAO dijo que la agencia debe establecer un plan integral que cubra los hitos de rendición de cuentas, la asignación de recursos y los plazos para investigar y disciplinar los casos de mala conducta.

En respuesta, funcionarios de la BOP reconocieron que se han cometido errores, pero "subrayaron que el lenguaje en su formulario de entrevista garantiza que los empleados reciban información precisa antes de una entrevista obligada."

"Los errores en la declaración del programa actual de la BOP sobre la política de investigación corren el riesgo de inducir a error y confundir a los investigadores de la OIA y a los entrevistados de la BOP. Hasta que BOP cite correctamente la decisión legal subyacente, la oficina no puede estar segura de que cada investigador entienda sus procedimientos para investigaciones de mala conducta y que los entrevistados entiendan completamente sus derechos y obligaciones cuando los investigadores de OIA realizan entrevistas obligadas ", dijo GAO.

