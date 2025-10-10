El Senado se va de vacaciones y aplaza para la semana próxima las nuevas votaciones por el cierre

El Congreso volvió a fracasar en su intento de reabrir el Gobierno Drew Angerer/AFP.

Publicado por Misty Severi 10 de octubre, 2025

El Senado entró en receso el jueves por la noche para un fin de semana de cuatro días sin aprobar una resolución continua que reabra el Gobierno federal, programando la próxima votación para el próximo martes.

La Cámara Alta trató de sacar adelante el jueves la resolución aprobada por la Cámara de Representantes, pero no consiguió los 60 votos necesarios para superar el filibusterismo. Fracasó por 54 a 45, siendo la séptima vez que no alcanza el umbral.

Los senadores sí aprobaron su versión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluía la votación de más de una docena de enmiendas, según The Hill.

La partida de los legisladores se produce después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declarara que el cierre era algo bueno para los demócratas, indicando que perjudicaba a los republicanos. El comentario ha sido vituperado por los conservadores.

"No es mejor para el pueblo estadounidense", dijo el jefe de la mayoría del Senado, John Barrasso, en el pleno. "No lo es para los militares, que no están cobrando. Ni para la Patrulla Fronteriza, que no cobra. Ni para los controladores aéreos, que no cobran".

La próxima votación para reabrir el Gobierno tendrá lugar el martes a las 17:30 hora del este. El Senado se saltará las votaciones del lunes debido a la festividad federal, Columbus Day. Sin embargo, el receso significa que los miembros del servicio militar probablemente perderán sus primeros cheques en octubre.

También se espera que la Cámara regrese la próxima semana.

