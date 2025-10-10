El DHS revela planes para construir casi 1.500 millas de muro fronterizo

Publicado por ben whedon 10 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el viernes planes para construir casi 1.500 millas de muro fronterizo con el fin de hacer realidad promesa electoral del presidente Donald Trump.

El muro empezará en el océano Pacífico, cerca de San Diego, y llegará hasta Texas, hasta Brownsville, informó el Washington Times. La agencia ya ha emitido los contratos iniciales para comenzar la construcción. En total, la barrera incluiría 1.422 millas del llamado Smart Wall.

Trump hizo hincapié en su campaña de 2016 sobre la construcción de un muro en la frontera sur, aunque fue incapaz de conseguir fondos suficientes para completar el proyecto en su primer mandato. La ley One Big Beautiful Bill Act se apropió en gran medida de los fondos restantes necesarios.

"Durante años, Washington habló de seguridad fronteriza, pero no cumplió. Este presidente lo ha cambiado", dijo Rodney Scott, comisario de la CBP. "El Smart Wall significa más kilómetros de barreras, más tecnología y más capacidad para nuestros agentes sobre el terreno. Así es como se toma el control de la frontera".

Bajo la actual administración, la CBP ha liberado a cero extranjeros ilegales en el interior del país en los últimos meses.

