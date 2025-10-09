Duffy advierte de que los problemas de personal de los controladores aéreos han hecho que los retrasos se disparen del 5% al 53% durante el cierre de Gobierno

Un avión de United Airlines en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 25 de julio de 2025, en Houston, Texas. AFP

Publicado por Just The News 9 de octubre, 2025

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el miércoles por la noche que la escasez de personal de Control de Tráfico Aéreo (ATC) en todo el país ha provocado que la cantidad de vuelos que sufren retrasos se haya disparado del 5% al 53% en medio del cierre del Gobierno.

La Administración Federal de Aviación está advirtiendo a los viajeros que podrían experimentar retrasos significativos en los vuelos durante el cierre del gobierno, que comenzó la semana pasada, y más controladores aéreos están avisando de que estaban enfermos.

Duffy instó a los controladores aéreos a seguirpresentándose a trabajar en la medida de lo posible, a pesar de que no se les está pagando de inmediato. Al menos algunos de los trabajadores federales serán compensados cuando reabra el Gobierno.

"Se rebelan en este cierre porque puede que no cobren"

"Históricamente, hay alrededor de un cinco por ciento de retrasos atribuidos a problemas de personal en nuestras torres", dijo Duffy a Will Cain, de Fox News. "El último par de días ha sido del 53%.

"Mi mensaje a los controladores aéreos que trabajan para [el Departamento de Transporte] es que se presenten a trabajar", dijo Duffy más tarde. "Tenéis un trabajo que hacer y, por cierto, a los que se han presentado, les estoy agradecido por ellos y por su servicio. Pero la conclusión es que estos controladores están estresados y se rebelan en este cierre porque puede que no cobren".

"Están trabajando seis días a la semana", continuó. "Están manteniendo América operativa, y no tienen garantizado un sueldo. Están frustrados por ello, y por eso no van a trabajar".

El comentario se produce después de que esta semana la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca advirtiera a los empleados públicos suspendidos de empleo que no tienen garantizada la devolución del sueldo cuando se reabra el Gobierno.

© Just The News