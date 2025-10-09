Las tropas de la Guardia Nacional comienzan a llegar a Chicago para combatir la delincuencia pese a la oposición del gobernador

Publicado por misty severi 9 de octubre, 2025

Cientos de tropas de la Guardia Nacional comenzaron a llegar a Chicago el miércoles por la mañana para ayudar con los esfuerzos de la Administración Trump para reducir los crímenes violentos en la ciudad de Illinois, a pesar de los esfuerzos del gobernador del estado por evitarlo.

El despliegue de la Guardia Nacional consistirá en aproximadamente 200 tropas de Texas y 300 de la Guardia Nacional de Illinois, según el Comando Norte de Estados Unidos. Las tropas estarán estacionadas en la ciudad durante 60 días.

"Estas fuerzas protegerán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y a otro personal del Gobierno estadounidense que esté desempeñando funciones federales, incluida la aplicación de la ley federal, y para proteger la propiedad federal,", señaló el Mando Norte en un comunicado.

Las tropas estarán bajo el control del Mando Norte



Chicago e Illinois han demandado a la administración Trump para evitar el despliegue de la Guardia Nacional y los líderes de la ciudad y del estado han condenado furiosamente las operaciones federales de aplicación de la ley en Chicago.

"Los valientes hombres y mujeres que sirven en nuestros guardias nacionales no deben ser utilizados como atrezo político", dijo el domingo el gobernador de Illinois, JB Pritzker. "Este es un momento en el que cada estadounidense debe alzar la voz y ayudar a detener esta locura".

