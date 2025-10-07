Investigadores financiados con fondos federales ocultaron los resultados sobre los efectos de la vacuna COVID en los riesgos hepáticos y renales de los jóvenes

Publicado por Greg Piper 7 de octubre, 2025

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la administración Trump pusieron el lunes el clavo en el ataúd de las recomendaciones de la vacuna contra el covid, actualizando sus calendarios de vacunación infantil y de adultos para animar a médicos, enfermeros y farmacéuticos a discutir los daños y beneficios de la vacunación específicos para cada paciente antes de que se le administre.

Sin embargo, los padres pueden obtener una imagen incompleta de los profesionales sanitarios que no se fijan demasiado en las investigaciones financiadas por el gobierno federal que promueven la vacunación indiscriminada de los niños con covid.

Un consorcio de investigación hizo un hallazgo sorprendente en su estudio revisado por pares sobre la biológicamente elusiva "covid de larga duración" y la reinfección en pacientes menores de 21 años, publicado en una prestigiosa revista del Reino Unido: Los niños vacunados que se reinfectan tienen un mayor riesgo de sufrir varios problemas a largo plazo que los no vacunados, aunque ocurre lo contrario con algunas otras afecciones.

No es la primera vez que los investigadores han enterrado hallazgos en contra de la narrativa oficial sobre el COVID

No es ni mucho menos la primera vez que los investigadores han enterrado hallazgos que son inconvenientes para la narrativa oficial sobre el covid.

En un estudio de 2024 en una revista de la Asociación Americana del Corazón, sobre el riesgo de daño cardíaco a largo plazo de la infección por covid, investigadores de la Clínica Cleveland utilizaron materiales suplementarios para revelar su hallazgo de que el riesgo de "Eventos Cardíacos Adversos Mayores" entre los que no fueron hospitalizados no difería significativamente de los controles no infectados.

"Vuelve el consentimiento informado", dijo el lunes el director en funciones de los CDC y subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O'Neill, al aplicar la "toma de decisiones basada en el individuo" al calendario de vacunas covid, en línea con las recientes recomendaciones de su Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

La "recomendación generalizada" de la agencia de reforzadores perpetuos de covid en 2022 "disuadió a los proveedores de atención médica de hablar sobre los riesgos y beneficios de la vacunación para el paciente individual o los padres", dijo, destacando que la adopción de refuerzos se ha desplomado al 23% de los adultos desde el 85% para las vacunas covid originales de la Operación Warp Speed del presidente Trump.

El cambio "significa que la decisión clínica de vacunar debe basarse en características del paciente que, a diferencia de la edad, son difíciles de incorporar en las recomendaciones, incluidos los factores de riesgo de la enfermedad subyacente, así como las características de la propia vacuna y la mejor evidencia disponible sobre quién puede beneficiarse de la vacunación", señalan los CDC.

Yale sugirió que la propia vacunación es responsable en algunos casos

Si el SARS-CoV-2 es el único o incluso el principal responsable de los síntomas considerados covid prolongado sigue siendo objeto de controversia en la literatura científica, con la investigación de Yale sugiriendo la propia vacunación es responsable en algunos casos y un equipo de investigación internacional que correlaciona los síntomas en los jóvenes con la falta de ejercicio y la "soledad."

Publicado el 30 de septiembre en The Lancet Infectious Diseases el largo artículo sobre covid y reinfección acepta acríticamente la covid como causa de las "secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2", analizando más de 400.000 pacientes de 40 hospitales pediátricos como parte de la iniciativa RECOVER financiada por los Institutos Nacionales de Salud.

En nombre del Consorcio RECOVER, las dos docenas de autores estudiaron cómo afectaba a los riesgos de PASC la variante Omicron de la vacuna, que hipercargó las infecciones irruptivas reconocidas públicamente por primera vez por los CDC en el verano de 2021.

Definen vagamente el PASC como "problemas de salud nuevos o continuos que persisten al menos 4 semanas después de la infección", que abarcan "una amplia gama de síntomas y síndromes que afectan a múltiples sistemas orgánicos", pero se presentan como "síntomas más heterogéneos e inespecíficos" en los niños, como fatiga, cambios de humor, mareos y dolor abdominal.

"Los niños y adolescentes se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de varios desenlaces PASC tras la reinfección con SARS-CoV-2", concluyen los autores en el trabajo.

Mayor riesgo para los pacientes menores de 21 años vacunados que se reinfectan

Esperaron hasta 39 páginas en un suplemento de 54 páginas, separado del artículo, para revelar el mayor riesgo para los pacientes vacunados menores de 21 años que se reinfectan, para afecciones como "lesión renal aguda", dolor abdominal, "enzima hepática anormal" e incluso COVID prolongado en sí mismo.

Éstas se enumeran en una tabla, "Número de acontecimientos y tasa de incidencia por millón de personas por 6 meses de pacientes en primer y segundo episodio de infección," estratificados por estado de vacunación. (Aproximadamente tres cuartas partes de la población del estudio no estaba vacunada, dado que los niños fueron autorizados mucho después que los adultos).

La tasa de incidencia para PASC entre los vacunados fue de 1.145 y 2.901 para primera y segunda infección, respectivamente, y entre los no vacunados, de 764 y 1.690. Para lesión renal aguda, 795 y 1.429 frente a 497 y 1.121; enzima hepática anormal, 1.858 y 2.748 frente a 879 y 1.282; y dolor abdominal, 22.492 y 31.065 frente a 15.670 y 21.135..

Otras divergencias por estado vacunal fueron muy ajustadas, como en signos y síntomas cardiovasculares: 5.624 y 6.163 para los vacunados frente a 5.085 y 5.627 para los no vacunados. La arritmia fue más frecuente en la primera infección para los vacunados que para los no vacunados, pero lo contrario en la segunda infección, por ejemplo.

Calcula la tasa de incidencia de la miocarditis sólo en los no vacunados.

The New York Times no mencionó las diferencias calculadas por estado de vacunación en su cobertura del estudio, y tampoco lo hizo el Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, varios de cuyos investigadores participaron en el análisis.

Los autores del estudio, Penn Medicine y los "expertos médicos" invocados por el Times, afirmaron que los resultados -que los niños y adolescentes "se enfrentan a un riesgo significativamente mayor" de covid prolongado tras la reinfección- apoyan la vacunación indiscriminada contra el covid.

"Ponen de relieve la necesidad de promover la vacunación en poblaciones más jóvenes y apoyan la investigación en curso para comprender mejor el covid, identificar subgrupos de alto riesgo y mejorar las estrategias de prevención y atención", concluye el estudio.

"Más vacunas deberían conducir a menos infecciones, lo que debería conducir a un covid menos prolongado", dijo a Penn Medicine el coautor Ravi Jhaveri, jefe de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Infantil Laurie de Chicago. (Los CDC habían documentado infecciones por brotes un mes después de la autorización de uso de emergencia de las primeras vacunas covid).

"Los síntomas más graves se dieron sobre todo en jóvenes que no habían sido vacunados".

Alexandra Yonts, directora de la Clínica del Programa Pediátrico Post-Vacunas covid del Hospital Nacional Infantil, subrayó al Times, en su parrafada, que "los síntomas más graves, como la miocarditis, se dieron sobre todo en jóvenes que no habían sido vacunados."

La tabla muestramenos de seis incidentes de miocarditis, un tipo de inflamación del corazón, entre los pacientes vacunados, por lo que los investigadores no intentaron calcular una tasa de incidencia por millón. El número absoluto de incidentes de miocarditis por primera y segunda infección entre los no vacunados fue de nueve y siete, respectivamente, para una tasa estimada de aproximadamente 50 y 129.

El antiguo reportero de la industria farmacéutica del Times Alex Berenson flagged the buried results in his newsletter Friday, emphasizing the "association does not prove the Covid shots caused post-infection kidney injury or other problems" because the vacccinated and unvaccinated kids may have been otherwise different in ways not described by the authors.

Pruebas de que las inyecciones de ARNm Covid son inútiles, si no peligrosas, para los niños

"Pero se suma a años de pruebas de que las inyecciones de ARNm Covid son inútiles, si no peligrosas, para los niños", dijo Berenson, haciendo hincapié en los hallazgos sobre riñones e hígado. (Las vacunas sin ARNm no estaban autorizadas para los niños durante el periodo del estudio, de enero de 2022 a octubre de 2023).

"En general, los niños vacunados tenían alrededor de un 10 por ciento más de probabilidades de ser diagnosticados con una amplia gama de afecciones, incluidas las menos graves, después de la infección o reinfección por Covid", dijo Berenson.

Es revelador que los autores "analizaran sus datos de innumerables maneras", pero omitieran "cualquier análisis directo de niños vacunados y no vacunados", dijo. El giro del establishment muestra que "el establishment científico simplemente NO hará un seguimiento de las señales de riesgo potencial de ARNm."

La Administración Trump aceleró un cambio de política previsto

El autor correspondiente del estudio, el director del laboratorio Penn Computing, Inference and Learning Yong Chen, no respondió a las Just the News a las preguntas sobre por qué los autores del Consorcio RECOVER parecían enterrar las distinciones por estado de vacunación en lo más profundo del suplemento, qué efecto podría tener eso en la futura financiación de los NIH y qué papel desempeñó The Lancet, si es que desempeñó alguno.

La Administración Trump esta primavera aceleró un cambio de política previsto para hacer públicos de inmediato los resultados de las investigaciones financiadas por los NIH, aunque no especifica si los investigadores podrían ser penalizados por ocultar u oscurecer resultados contrarios a sus conclusiones ni cómo.

La revista británicacon sede en el Reino Unido, Lancet, no respondió a las preguntas sobre si el editor o los revisores exigían el enterramiento, como tampoco lo hizo la periodista del Times Pam Belluci, cuyo ritmo incluye covid largo, cuando se le preguntó si ella revisó el suplemento para su historia, que afirmó estudios no identificados muestran "las vacunas reducen significativamente el riesgo de covid largo."

© Just The News