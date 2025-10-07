La legislatura del estado de Utah aprueba un nuevo mapa del Congreso que crea dos escaños competidos

Publicado por misty severy 7 de octubre, 2025

Las dos cámaras de la Legislatura estatal de Utah aprobaron el lunes un nuevo mapa del Congreso que se utilizará en las midterms de 2026 si el gobernador republicano del estado Spencer Cox lo firma.

El nuevo mapa llega después de que la jueza del Tribunal de Distrito Dianna Gibson dictaminara en agosto que el actual debe ser redibujado porque los legisladores estatales ignoraron las salvaguardas que los votantes pusieron en marcha para garantizar que los distritos no fueran manipulados. El antiguo mapa dividía el condado demócrata de Salt Lake en cuatro distritos estatales, lo que diluía la influencia demócrata.

Dos nuevos distritos que ahora son competitivos para los demócratas

El nuevo mapa presenta dos nuevos distritos que ahora son competitivos para las selecciones demócratas, según a Politico. Los dos escaños siguen favoreciendo a los republicanos pero dan a los candidatos demócratas una oportunidad de luchar.

Uno de los nuevos distritos solo fue para el presidente Donald Trump el año pasado por dos puntos porcentuales, y el otro por seis.

Los demócratas del estado han criticado el nuevo mapa por no ir lo suficientemente lejos en su dirección.

"Los republicanos están una vez más tratando de engañar a los votantes de Utah"

"Es vergonzoso que los republicanos en la legislatura estén una vez más tratando de engañar a los votantes de Utah", dijo John Bisognano, presidente de la Comisión Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos, a Politico. "[El mapa] no cumple los criterios establecidos en las reformas independientes de redistribución de distritos que aprobaron los votantes".

Que el mapa vaya lo suficientemente lejos dependerá en última instancia de Gibson, porque el mapa aún necesitará la aprobación judicial para entrar en vigor, además de la firma de Cox.

Las disputas por la redistribución de distritos dominan la política estatal antes de las elecciones de mitad de mandato

El nuevo mapa del estado rojo llega en un momento en el que las disputas por la redistribución de distritos dominan la política estatal antes de las elecciones legislativas. Las disputas se intensificaron cuando Texas debatió su mapa, que adoptó en agosto y podría dar a los republicanos cinco escaños más en el Congreso. California entonces avanzó un esfuerzo por rehacer su mapa para compensar los avances republicanos en Texas.

Misuri también aprobó su propio mapa de redistribución de distritos el mes pasado, que potencialmente crea otro escaño republicano en la Cámara.

© Just The News