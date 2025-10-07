Dos años después, surgen respuestas sobre cómo Estados Unidos e Israel pasaron por alto las señales de advertencia antes del ataque de Hamás del 7 de Octubre

Un terrorista secuestra a un joven durante la masacre del 7 de Octubre South First Responders / AFP.

Dos años después del mortífero ataque terrorista a Israel por parte del grupo terrorista palestino Hamás, las perspectivas de paz, por cuenta del. Presidente Donald Trump y una camarilla de Estados árabes, parecen más altas que nunca.

Pero, una pregunta clave sobre la chispa que encendió el conflicto sigue sin respuesta: ¿Cómo pasó por alto la inteligencia estadounidense las señales de advertencia de un inminente ataque de Hamás?.

En los días previos a que los asesinos cruzaran la frontera de Gaza en vehículos y paracaidistas para invadir las aldeas israelíes con el fin de violar y mutilar a civiles y soldados israelíes a los que pillaron desprevenidos, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos supuestamente elaboró varias evaluaciones advirtiendo de un mayor riesgo de violencia por parte de Hamás, incluidos ataques con cohetes.

El Gobierno de Biden ignoró o "diagnosticó mal" la amenaza yihadista



En su momento, el Pentágono confirmó que Estados Unidos no estaba al tanto del plan del grupo terrorista para atacar Israel, a pesar de las señales de advertencia en los meses y años previos, que a menudo eran totalmente visibles en público.

En una visita a Israel el mes pasado, el asesor del presidente Trump y director del Centro Nacional Antiterrorista, el doctor Sebastian Gorka, dijo que creía que los líderes occidentales, tanto de inteligencia como militares, "diagnosticaron mal" la verdadera amenaza que Hamás suponía para Israel, dejando al país abierto a un ataque.

"Creo que demasiada gente influyente con uniforme, demasiada gente influyente con traje, diagnosticó mal la naturaleza de Hamás", dijo Gorka al medio israelí JNS cuando se le preguntó qué creía que había fallado el 7 de Octubre.

El alto consejero dijo también que los funcionarios occidentales e israelíes se equivocaron al creer que Hamás era ante todo un grupo político con el que podría negociarse una solución política.

Los funcionarios israelíes creían "que se podía llegar a un acuerdo con Hamás", dijo Gorka. "Estaban equivocados".

La oleada de asesinatos en un festival de música no estaba prevista, pese a las señales de advertencia



Cuando el 7 de Octubre de 2023, unos 6.000 gazatíes, incluidos 3.800 combatientes entrenados, atravesaron la frontera ligeramente fortificada y centraron su oleada de asesinatos en un festival de música, las fuerzas de seguridad y los dirigentes israelíes fueron cogidos completamente por sorpresa. Las Fuerzas de Defensa Israelíes y los dirigentes civiles del país tardaron horas en preparar un contraataque, a pesar de que Hamás había empezado a disparar cohetes contra Israel casi una hora antes de la invasión terrestre, .

Inmediatamente después del ataque, muchos ciudadanos israelíes vieron al Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu como inepto y distraído, consumido por planes internos para rehacer el poder judicial israelí en lugar de centrarse en mantener a los casi 10 millones de residentes del país a salvo de ataques extranjeros.

Entonces, en noviembre de ese año, The New York Times informó que había revisado un documento de 40 páginas obtenido por la inteligencia israelí que "esbozaba, punto por punto, exactamente el tipo de invasión devastadora que provocó la muerte de unas 1.200 personas." Aunque el documento no especificaba una fecha para el ataque, contenía detalles sobre el tipo de operación que Hamás estaba planeando.

Sin embargo, al parecer la información fue desestimada por funcionarios israelíes porque los expertos evaluaron que un ataque de ese tipo, en su escala y ambición, no estaba dentro de las capacidades de Hamás, informó el Times .

El Pentágono dijo que no lo sabía



El portavoz del Pentágono durante la Administración Biden, John Kirby, dijo que la inteligencia estadounidense no había recibido este documento y confirmó que los funcionarios no estaban al tanto de los planes del grupo terrorista antes del ataque, aunque hubiera indicios sobre sus planes.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondió a una solicitud de comentario de Just the News sobre el fracaso de Estados Unidos en detectar el ataque de Hamás del 7 de Octubre.

La comunidad de inteligencia estadounidense al parecer elaboró dos evaluaciones poco antes del ataque en las que advertía a la Administración de Biden de que existía un mayor riesgo de enfrentamientos entre Israel y grupos palestinos. Dichas evaluaciones advertían específicamente de la probabilidad de ataques con cohetes de Hamás a través de la frontera. Un día antes del ataque, la comunidad informó sobre una actividad inusual de Hamás, citando a los servicios de inteligencia israelíes, según la CNN.

Kirby dijo que incluso si Estados Unidos hubiera tenido más información sobre lo que Hamás estaba planeando, es posible que no hubiera cambiado el resultado. "La inteligencia es un mosaico y a veces se juntan las cosas y se obtiene una imagen bastante buena, y otras veces faltan piezas del rompecabezas", dijo tras el reportaje de Time.

Los fallos tanto de Israel como de Estados Unidos para detectar un posible ataque se hacen eco de pasados fallos de la inteligencia estadounidense que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Famosamente, la Agencia Central de Inteligencia no pasó información al FBI sobre los futuros secuestradores en los atentados del 11-S. Ese fallo precipitaría una reorganización de la Comunidad de Inteligencia de EEUU para evitar fallos en el intercambio de inteligencia.

Al igual que a los israelíes, al Gobierno de Biden parece haberle cogido completamente por sorpresa.

Un asesor de Biden pregonó los "logros" de la paz justo antes del atentado



Apenas cinco días antes del atentado, a principios de octubre,el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan escribió en las páginas de la revista Foreign Affairs, pregonando los logros de la política exterior de Biden en Oriente Medio y cómo calmó una región volátil.

Sullivan afirmó que la Administración convirtió una región que estaba "muy presionada", con una guerra civil en Yemen y ataques contra tropas estadounidenses tanto en Irak como en Siria, en una región "más tranquila" de lo que había estado en décadas. "Tales ataques, al menos por ahora, han cesado en gran medida", escribió. "De hecho, aunque Oriente Medio sigue acosado por desafíos perennes, la región está más tranquila de lo que ha estado en décadas", concluyó Sullivan.

Según Sullivan, fueron los esfuerzos diplomáticos de la Administración Biden los que calmaron Oriente Medio, refiriéndose concretamente a las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes. La política del presidente Biden "hace hincapié en disuadir la agresión, desescalar los conflictos e integrar la región mediante proyectos conjuntos de infraestructuras y nuevas asociaciones, incluso entre Israel y sus vecinos árabes," escribió Sullivan. "Y está dando sus frutos".

Sullivan indicó que aún persisten desafíos en la situación israelo-palestina,pero afirmó que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos han logrado rebajar las tensiones. "La situación israelo-palestina es tensa, especialmente en Cisjordania, pero frente a las graves fricciones, hemos desescalado las crisis en Gaza y restaurado la diplomacia directa entre las partes tras años de su ausencia", escribió Sullivan.

Sólo cinco días después, terroristas de Hamás lanzaron desde Gaza un brutal ataque contra Israel. En los ataques murieron 1.195 personas: 736 civiles israelíes (entre ellos 38 niños) fueron asesinados y, a fecha de este mes, los grupos terroristas palestinos siguen manteniendo 48 hombres y mujeres -entre ellos dos estadounidenses- cautivos en Gaza. Se cree que sólo 20 de los 48 siguen con vida.

