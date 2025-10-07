El Departamento de Justicia alega que el líder de una banda de Chicago ofreció una recompensa de 10.000 dólares por matar a un agente de la CBP

Publicado por MISTY SEVERI 7 de octubre, 2025

Agentes federales detuvieron el lunes a un presunto líder de una banda de Chicago que supuestamente ofreció pagar 10.000 dólares a quien matara a un alto cargo de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP) que participaba en la Operación Midway Blitz.

La Fiscalía del Distrito Norte de Illinois ha presentado cargos contra Juan Espinoza Martínez, de 37 años, presunto líder de la banda de Chicago Latin Kings, por un delito de asesinato por encargo. De momento no se ha fijado fecha para el juicio.

Una denuncia penal que se dio a conocer el lunes alegaba que Martínez envió mensajes en Snapchat en los que ofrecía 2.000 dólares por información sobre el alto funcionario de inmigración anónimo y 10.000 dólares "si lo derribas", informó Fox News .

La amenaza es un ejemplo de por qué el Departamento de Justicia está centrado en frenar la violencia de las bandas

Los mensajes también incluían una supuesta fotografía del objetivo designado. Al parecer, el agente era el objetivo por un tiroteo ocurrido el sábado en el parque Brighton de Chicago, en el que se vieron implicados policías y agentes de la Patrulla Fronteriza. El líder supuestamente envió a miembros de la banda a la zona para defender el territorio de los Latin Kings, dijo una fuente a las fuerzas del orden.

El vicefiscal general Todd Blanche dijo que la amenaza es un ejemplo de por qué el Departamento de Justicia está centrado en frenar la violencia de las bandas.

Recuperar cada barrio y cada esquina de las calles de manos de matones violentos y bandas criminales

"Poner una recompensa por la cabeza de un agente federal es un ataque al Estado de Derecho y a cada estadounidense que depende de las fuerzas del orden para mantenerse a salvo", dijo Blanche en un comunicado. "Este caso es exactamente lo que queremos decir cuando decimos 'Recuperar América' -recuperar cada barrio y cada esquina de la calle de matones violentos y bandas criminales y devolverlos a los miembros respetuosos de la ley de nuestras comunidades."

La administración Trump está enviando tropas de la Guardia Nacional a Chicago para ayudar a bajar los altos índices de criminalidad de la ciudad.

© Just The News