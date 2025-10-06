Trump asegura a los militares que "recibirán cada céntimo prometido" pese al cierre del Gobierno

Los Trump en el 250 aniversario de la Marina AP/Cordon Press.

Publicado por Just The News 6 de octubre, 2025

En su intervención en un acto para conmemorar el 250 aniversario de la Marina, Donald Trump dijo que nadie se quedará sin cobrar debido al cierre del Gobierno.

"Quiero que sepan que a pesar del actual cierre inducido por los demócratas, conseguiremos que nuestros miembros del servicio reciban hasta el último centavo. No se preocupen por eso", dijo Trump entre vítores el domingo en Norfolk, Virginia.

Prometió, asimismo, que los miembros del servicio "recibirán hasta el último centavo prometido" y que habrá "aumentos salariales generalizados".

Antes de su llegada a Norfolk el domingo, Trump acusó a los demócratas de cerrar intencionadamente las operaciones federales.

"Yo los llamo despidos demócratas", dijo a los periodistas. "Tenemos una economía que bate récords. Tenemos un país que bate récords. Los precios han bajado mucho. Nos va mejor que nunca como país y los demócratas odian ver eso. Es cosa suya. Si alguien es despedido, es por culpa de los demócratas".

Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses habían atacado otro buque frente a Venezuela, añadiendo que pretende ampliar el alcance de los esfuerzos para combatir el contrabando ilegal de drogas.

