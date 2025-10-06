La candidata demócrata a gobernadora de Virginia trabajó en una escuela saudí conocida por sus vínculos con Hamás

Publicado por jerry dunleavy 6 de octubre, 2025

La candidata demócrata a la gobernación de Virginia trabajó para una escuela controlada por el gobierno saudí justo después del 11-S, en un momento en el que la academia islámica ya era polémica por estar controlada por la familia real saudí y por sus libros de texto extremistas que enseñaban a odiar a los no musulmanes.

Abigail Spanberger, ex congresista demócrata por Virginia, es actualmente la favorita para ser la próxima gobernadora del estado, según la media de las encuestas. Cuando se reveló durante su primera candidatura al Congreso en 2018 que había trabajado para la Academia Islámica Saudí en el norte de Virginia durante el curso 2002-2003, Spanberger dijo que estaba "orgullosa" y "no avergonzada" de su historial laboral, a pesar de que, cuando eligió trabajar en la escuela, esta también era ya conocida por sus vínculos con el grupo terrorista Hamas y por sus recientes graduados que, al parecer, habían considerado la posibilidad de llevar a cabo un atentado suicida de inspiración yihadista en Israel.

La naturaleza problemática de la academia saudí -conocida abreviadamente como ISA- se revelaría aún más en los años siguientes.

Acusaciones de opiniones islámicas radicales

Una revisión realizada por Just the News de cientos de noticias contemporáneas e históricas descubrió que los siguientes hechos estaban ampliamente difundidos y bien establecidos en el momento en que Spanberger decidió aceptar su breve trabajo en la ISA:

La escuela estaba controlada y financiada por el gobierno saudí;

Numerosos ciudadanos locales del norte de Virginia se oponían a la reubicación y ampliación de la ISA debido a su preocupación por las enseñanzas de la escuela, por su control y financiación por parte del gobierno saudí y por el historial de derechos humanos del gobierno saudí;

Un alto dirigente de Hamás había enviado a sus hijos a la escuela;

El interventor de la escuela había estado vinculado a Hamás;

Recién graduados de la escuela habían sido sospechosos ante las autoridades federales de intentar llevar a cabo un atentado suicida en Israel;

Los libros de texto de la escuela contenían mensajes de odio y amenazas a los niños.Los libros de texto de la escuela contenían lenguaje de odio, incluida animosidad hacia los no musulmanes y los judíos en particular;

La ISA había dejado de ser miembro de una importante organización de acreditación; y

la propia página web de la ISA afirmaba que estaba controlada por el gobierno saudí y orientada por el Ministerio de Educación saudí.

Spanberger no respondió a una solicitud de comentarios enviada a su campaña por Just the News.

Spanberger ha dicho que trabajó en la academia saudí durante el semestre de primavera del año escolar 2002-2003 y durante el semestre de otoño en 2003, y los informes de prensa y su expediente personal filtrado indican que comenzó a trabajar en la escuela en diciembre de 2002. Spanberger no ha cuestionado la autenticidad de su expediente personal, que en su día fue privado.

Asociados vinculados a Hamás

En 1997 se informó de que Mousa Mohammed Abu Marzook, el primer presidente de la oficina política de Hamás, había estado viviendo en el norte de Virginia mientras dirigía las operaciones de Hamás y había estado enviando a sus hijos a la academia saudí.

Posteriormente, en 1998, se informó de que Ismail Selim Elbarasse, interventor de la academia saudí, compartía una cuenta bancaria con Marzook y también estaba vinculado a Hamás. Un registro de la casa de Elbarasse en el norte de Virginia en 2004 proporcionó posteriormente pruebas cruciales para el caso de la Fundación Tierra Santa del Departamento de Justicia.

En la década de 1990, The Washington Post y The Baltimore Sun informaron en numerosas ocasiones de que la población local del norte de Virginia se oponía a la reubicación y ampliación de la academia saudí, preocupada por el control que el gobierno saudí ejercía sobre la escuela y por el historial de abusos de los derechos humanos y opresión religiosa del gobierno saudí.

En marzo de 2002, varios medios de comunicación nacionales informaron de que en diciembre de 2001 se había denegado la entrada en Israel a Mohammed Osman Idris y Mohammed el-Yacoubi, ambos recién licenciados en la academia saudí, por sospecharse que podían estar planeando llevar a cabo un atentado suicida. Finalmente, no se presentaron cargos contra ellos por esta supuesta conspiración, aunque Idris se declaró culpable de hacer declaraciones falsas en su solicitud de pasaporte.

El Post informó en febrero de 2002 de que los libros de texto para los estudiantes de la academia saudí "les dicen que el Día del Juicio no puede llegar hasta que Jesucristo vuelva a la Tierra, rompa la cruz y convierta a todo el mundo al Islam, y hasta que los musulmanes empiecen a atacar a los judíos". El medio de comunicación dijo entonces que un libro de texto de 11º grado afirmaba que una señal del Día del Juicio será que los judíos se esconderán detrás de árboles que digan: "Oh musulmán, oh siervo de Dios, aquí hay un judío escondido detrás de mí. Ven aquí y mátalo".

El medio también afirmó más tarde que "funcionarios saudíes reconocieron que los libros de texto utilizados en la Academia Islámica Saudí contenían material incendiario desde al menos mediados de los años noventa".

El Post informó además en julio de 2002 de que la academia saudí se retiró de la Asociación de Escuelas Independientes de Virginia después de que la organización acreditadora investigara cómo se financiaba y gobernaba la escuela.

El sitio web de la academia saudí también decía a finales de 2002 que "ISA es una institución educativa financiada por y sujeta al gobierno del Reino de Arabia Saudí."

Spanberger dijo a finales de agosto de 2018 que "estoy orgullosa de mis antecedentes y mi servicio, y no me avergüenzo de la información que presenté. No tengo nada que ocultar en mis antecedentes". También dijo entonces que los niños a los que había enseñado eran "niños normales".

No hay pruebas de que Spanberger conociera personalmente o trabajara directamente con ninguna de las personas vinculadas a la academia saudí que fueron objeto de investigación judicial.

En sus candidaturas al Congreso, tanto en 2018 como en 2020, Spanberger rebatiría las críticas del Partido Republicano sobre su trabajo en la academia saudí publicando anuncios en los que aparecía el exagente de la CIA John Sipher, que llegaría a firmar la infame carta del portátil de Hunter Biden en octubre de 2020.

Oposición local a la academia saudí por sus vínculos con el gobierno saudí



Los residentes locales del norte de Virginia dieron a conocer su oposición a la academia saudí, señalando repetida y públicamente los vínculos inextricables de la escuela con el gobierno saudí durante casi una década antes de que comenzara el papel docente de Spanberger en la escuela.

Al parecer, la academia saudí intentó trasladarse y expandirse desde Alexandria, Virginia, al condado de Montgomery, en Maryland, a mediados de los años 90. The Baltimore Sun informó entonces de que "los críticos condenaron la escuela" en su momento "por el historial de Arabia Saudí de abusos contra los derechos humanos" y su pobre "historial en materia de libertad religiosa". El medio afirmó que, en 1995, los residentes locales de Maryland "detuvieron el traslado de la academia al oeste del condado de Montgomery, tras rechazar un 'gesto de buena voluntad' de 5 millones de dólares ofrecido por los saudíes."

The Baltimore Sun informó en 1998 de que, de las 185 academias islámicas de Estados Unidos, la ISA "es la única pagada íntegramente por un gobierno extranjero."

The Washington Post informó en 1998 que la mayoría de los estudiantes de la academia saudí "son hijos de diplomáticos o profesionales con raíces en Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Sudán, Kuwait, Pakistán, Siria, Yemen y otros países" y que "casi todos los estudiantes son musulmanes."

El medio de comunicación dijo que "el gobierno saudí ... paga su matrícula". El medio de comunicación informó además de que el árabe y el estudio del Islam "son asignaturas obligatorias" en la escuela, y que había una llamada musulmana regular a la oración por los altavoces de la escuela, y que "las niñas y los niños rezan dos veces al día en momentos separados en la mezquita de techo bajo en un edificio adyacente".

Los vecinos se oponen a la ampliación



En una reunión municipal celebrada en enero de 1998 sobre el posible traslado y ampliación de la academia saudí del condado de Fairfax a la ciudad de Ashburn, en el condado de Loudoun, varios residentes locales plantearon su oposición. Al parecer, Wayde York dijo que "el Islam se ocupa de la persecución de las personas" antes de que el supervisor republicano del condado de Loudoun, Lawrence S. Beerman II, le interrumpiera. El Post dijo que la reunión duró dos horas y que "los miembros del público se entretuvieron durante una hora o más después, discutiendo sobre la escuela y debatiendo con sus vecinos."

James Ahlemann, pastor de la iglesia local Christian Fellowship, dijo al parecer durante un sermón dominical de enero de 1998 que "no puedo apoyar ninguna solicitud para que un país construya una escuela y un centro religioso en los Estados Unidos de América cuando ese país está matando cristianos en su país. Hay una gran persecución y matanza de cristianos por parte de extremistas islámicos en nuestro mundo actual, y debo hablar en contra de ello."

Al parecer, Ahlemann pronunció un sermón en febrero de 1998 en el que volvió a oponerse a la expansión de la academia saudí.

"Arabia Saudí... es una nación que tiene antecedentes de matar y encarcelar a quienes no comparten la fe del Islam", dijo Ahlemann a la congregación. "Están proponiendo una escuela. Sería la mayor [escuela saudí] de nuestro país. La va a construir un gobierno [extranjero]. Estoy en contra de su derecho a hacerlo cuando están matando cristianos".

El Post dijo que "los asistentes a la iglesia entrevistados después del servicio elogiaron en general el sermón". Al parecer, Carin Bednar dijo que "creo que las iglesias deben adoptar una postura", mientras que Kristin Layton argumentó que "no tengo absolutamente ningún problema con su sermón" y que "es inapropiado construir la escuela, simplemente porque la está construyendo el gobierno saudí."

Al parecer, el entonces presidente Bill Clinton hizo comentarios positivos sobre la AIS en enero de 1998, en su esfuerzo por promover la tolerancia cultural. El históricamente fracasado candidato demócrata a la presidencia, George McGovern, también habría escrito entonces al presidente de la Junta de Supervisores del condado de Loudon instándole a aceptar la AIS. El Post informó sobre una audiencia pública celebrada en febrero de 1998 ante la Junta de Supervisores del condado de Loudoun "que duró seis horas y atrajo a 100 oradores" para debatir sobre la academia saudí.

Al parecer, la residente local Virginia Welch argumentó que "los saudíes ejecutan a su propia gente que se convierte del islam" y que "estamos profundamente ofendidos por la injusticia de la petición" de la academia saudí, mientras argumentaba ante la junta que "en nombre del sentido común, les insto a que hagan lo correcto".

En apoyo de la academia saudí, el residente Ray Chamberlain llamó al parecer a su ciudad local "Bigotsville" y lamentó que "este asunto ha suscitado una gran retórica, mucha de la cual me avergüenza como estadounidense."

The Baltimore Sun también informó en febrero de 1998 sobre los esfuerzos de la academia saudí por trasladarse y expandirse en el norte de Virginia, escribiendo: "Por un lado están los que dicen que la academia será un buen vecino y que está siendo injustamente politizada por opositores antiárabes. Por otro lado, están los críticos que califican a la academia de agente de un aborrecible gobierno saudí que debería prohibirse sólo por principios. La disputa resultante ha dividido a la comunidad contra sí misma".

El medio de comunicación dijo que algunos residentes habían recibido volantes advirtiendo de una "invasión saudí" que convertiría a la comunidad local en una "academia de entrenamiento" para "extranjeros de países terroristas musulmanes".

"Lo último que necesitamos en el condado de Loudon es una institución dirigida por un gobierno represivo", dijo Sandra Elam durante las seis horas que duró la audiencia pública. "¿Dejaríamos que los comunistas soviéticos construyeran una instalación aquí en la década de 1950? Jamás. Y no deberíamos dejar que el gobierno saudí construyera una instalación aquí en la década de 1990".

El medio también dijo que un residente local argumentó que la supuesta intolerancia antiárabe "haría sonrojar a [el propagandista nazi Joseph] Goebbels".

Omar Kamhieh, del Comité Antidiscriminación Árabe Estadounidense, con sede en Washington, declaró: "Negar la escuela es antiamericano". "Así es como se trató a los afroamericanos en la década de 1960. El racismo y el fanatismo están detrás de estas objeciones".

El Post también publicó un montón de cartas al director tanto a favor como en contra de la ampliación de la academia saudí.

Schwarzkopf opina: "Los estadounidenses siempre practicamos la libertad religiosa"



El general retirado Norman Schwarzkopf, antiguo jefe del Comando Central de Estados Unidos que dirigió las fuerzas en la Primera Guerra del Golfo, escribió una carta en febrero de 1998 "firmemente" a favor de la academia saudí, afirmando que "los estadounidenses siempre practicamos la libertad de religión, y bloquear una escuela por sus creencias religiosas sería directamente contrario a aquello por lo que luchábamos en la Guerra del Golfo" y que "el islam es una religión completamente tolerante con otras religiones, especialmente con el cristianismo."

Mazen Bedri escribió que "me consternó enterarme de la controversia en torno a la escuela saudí" y afirmó que "algunos residentes del condado de Loudoun han revelado una desconcertante falta de comprensión y tolerancia hacia nuestros vecinos musulmanes aquí en Estados Unidos".

Sin embargo, Derek Bethay escribió una carta ese mismo mes en la que argumentaba que "nuestro país fue fundado por hombres y mujeres que querían escapar de la tiranía de gobiernos como el de Arabia Saudí" y que "si nuestros funcionarios electos siguen permitiendo que tales gobiernos compren nuestra tierra y reivindiquen nuestro suelo libre, entonces esos hombres y mujeres dieron su vida en vano".

Sandra Elam argumentó en su carta que "lo último que necesitamos en el condado de Loudoun es una instalación exenta de impuestos financiada por el opresivo gobierno saudí" al señalar que "los dictadores que gobiernan Arabia Saudí, la familia Saud, construirán y serán los propietarios de la academia" y que "el embajador saudí, el príncipe Bandar, dirigirá la instalación". Y añadió: "¿Habríamos dejado que los nazis construyeran una instalación aquí en la década de 1930? ¿Habríamos permitido que los comunistas soviéticos construyeran una instalación aquí en la década de 1950? Jamás. Y no deberíamos permitir que el gobierno saudí construyera una instalación aquí en la década de 1990".

Y Denise Crammer escribió en una carta ese mismo mes que "mucha gente puede ver esto como una simple escuela, pero es mucho más profundo que eso" porque "estamos hablando de un gobierno saudí que construirá y dirigirá la mayor escuela islámica del país".

Las autoridades del condado de Loudoun aprobaron el proyecto de traslado y ampliación de la academia saudí en marzo de 1998, en una votación de 7 a 2 de la Junta de Supervisores.

Los republicanos Helen Marcum y Steven Whitener fueron los dos funcionarios del condado que votaron en contra.

Al parecer, Marcum sostuvo que la academia saudí "no es ni cohesiva ni compatible con la comunidad".

Según los informes, Whitener dijo que "al igual que no concederíamos una licencia de guardería a un pederasta, no podemos hacer la vista gorda ante las evidentes atrocidades y persecuciones de... el gobierno saudí". También habría argumentado que la academia saudí "viola la Primera Enmienda [que] prohíbe la religión financiada por el gobierno."

El líder de Hamás envía a sus hijos a la academia saudí



Se sabía que uno de los principales dirigentes de Hamás -que acabó siendo detenido y deportado- había enviado a sus hijos a la academia saudí muchos años antes de que Spanberger ocupara allí un puesto de profesora.

El Post informó en febrero de 1997 de que Mousa Abu Marzook - "el líder auto reconocido del ala política del Movimiento de Resistencia Islámica, también conocido como Hamás"- vivía en Falls Church, en Virginia, desde 1991, y que sus hijos asistían a la academia saudí. El medio de comunicación escribió que "los que son fuertemente islámicos envían a sus hijos a la Academia Islámica Saudí de Alexandria" y que "la esposa de Marzook, Nadia, dijo que una de las principales razones por las que se trasladaron a la zona de Washington fue la baja matrícula de la academia".

El medio afirmó: "El ala militar de su movimiento [de Marzook] ha reivindicado la autoría de muchos de los devastadores atentados suicidas con bombas en autobuses que han matado a unos 200 israelíes, la mayoría civiles, desde 1994. Por eso, cuando él, su esposa Nadia y sus hijos llegaron al aeropuerto Kennedy de Nueva York en julio de 1995 en un vuelo procedente de Londres, fue detenido y retenido durante 12 horas mientras los funcionarios determinaban quién era y por qué su nombre había aparecido de repente en la lista de terroristas del gobierno estadounidense. Desde entonces ha estado en la cárcel, mientras sus abogados luchaban contra su extradición a Israel. El mes pasado desistió de su apelación, y continúan las negociaciones sobre su futuro".

El DOJ señaló después que Marzook fue designado en 1995 como Terrorista Especialmente Designado "en relación con sus acciones para socavar la paz en Oriente Medio". El DOJ dijo que "Marzook fue detenido en 1995 cuando intentaba volver a entrar en Estados Unidos en el aeropuerto JFK" y que "Marzook fue finalmente deportado a Jordania."

El interventor de la academia saudí posiblemente vinculado a Hamás



El interventor de la academia saudí también fue vinculado públicamente con Marzook y Hamás años antes de que Spanberger comenzara a dar clases allí.

El Post informó en octubre de 1998 de que Mohammad Salah, un instructor del Corán que ayudaba en su mezquita local de Illinois, estaba siendo investigado por el FBI, que creía que Salah "había hecho varios viajes a Cisjordania y Gaza para ayudar a un alto dirigente de Hamás", Marzook. El medio también informó de que "el FBI dice que la idea de Salah de "zakat" [caridad] incluía casi un millón de dólares en donaciones al grupo extremista palestino Hamás, parte de ellos para Uzis, rifles y otras armas".

El medio afirmaba que "el FBI ha esbozado una compleja serie de negocios inmobiliarios encubiertos que, según afirma, estaban diseñados para blanquear 820.000 dólares de una empresa saudí a Hamás" y que "la mayor parte del dinero acabó en la cuenta bancaria de Salah tras transferencias desde cuentas controladas por Marzook" en McLean, Virginia.

Salah fue detenido más tarde, en agosto de 2004, y acusado de conspiración de crimen organizado por dirigir supuestamente los asuntos de Hamás. Marzook, que ya no se encontraba en Estados Unidos, también tenía una orden de detención en su contra, pero había sido deportado en 1997. Salah fue absuelto del cargo de asociación ilícita en febrero de 2007, aunque fue declarado culpable del cargo menor de obstrucción relacionado con un caso civil en el que se buscaban respuestas sobre el asesinato del estudiante estadounidense David Boim en Cisjordania en mayo de 1996. La juez Amy J. St. Eve, del distrito norte de Illinois, condenó posteriormente a Salah a 21 meses de prisión en julio de 2007.

El Post informó además en octubre de 1998 de que Ismail Selim Elbarasse, un contable de Falls Church, en Virginia, estaba "en prisión en Nueva York por negarse a comparecer ante un gran jurado que investigaba el blanqueo de dinero" y que "los agentes están revisando los fondos manejados por Elbarasse, incluidas las cuentas bancarias que compartía con Marzook". El medio señaló que "Elbarasse trabajaba como interventor de la Academia Islámica Saudí" antes de su detención.

El abogado de Elbarasse, Stanley Cohen, declaró al parecer que su cliente era "un luchador por la libertad sin armas" y acusó al FBI de llevar a cabo una "caza de brujas" para disuadir a los musulmanes de enviar dinero a zonas bajo control palestino.

Elbarasse no fue acusado, pero tampoco fue el final de su vinculación con Hamás.

El Departamento de Justicia escribió posteriormente que, a principios de la década de 1990, Elbarasse trabajó en Estados Unidos con Marzook, que entonces era el máximo dirigente político de Hamás. El DOJ dijo que "Elbarasse y Marzook compartían una cuenta bancaria, y los cheques librados con cargo a esta cuenta se pagaban a la HLF [Fundación de Tierra Santa]". El DOJ dijo que "Marzook fue finalmente deportado a Jordania y se pensó que Elbarasse había abandonado Estados Unidos voluntariamente" pero que "casi una década más tarde, sin embargo, un policía estatal de Maryland destinado cerca del puente de la bahía de Chesapeake realizó una parada de tráfico rutinaria a un vehículo en el que casualmente viajaban Elbarasse y su familia."

El DOJ añadió: "Los documentos de Elbarasse incluían esquemas que mostraban la estructura y organización del Comité Palestino, listas de sus miembros, informes anuales, órdenes del día de reuniones, actas, registros financieros y listas del personal afiliado. Los documentos confirmaban que el HLF, al que se hacía referencia como "el Tesoro", se estableció y operó de acuerdo con las instrucciones del Comité Palestino para "recaudar donaciones para el Movimiento de Resistencia Islámica", también conocido como Hamás."

Tanto el Proyecto sobre Extremismo de la Universidad George Washington como el Proyecto de Investigación sobre Terrorismo declararon que los registros obtenidos mediante registros federales del domicilio de Elbarasse en 2004 se utilizaron en la acusación contra la Fundación Tierra Santa.

El Departamento de Justicia anunció en 2004 una acusación contra la Fundación Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo y siete de sus altos dirigentes "por proporcionar apoyo material a Hamás y conspirar para ello". Cinco de los dirigentes de la Fundación Tierra Santa fueron declarados culpables de este delito en 2008, y condenados a décadas de prisión en 2009.

Graduados de una academia saudí vuelan a Israel por un posible complot terrorista



El FBI sospechaba que los recién graduados de la academia saudí tenían la intención de viajar a Israel en diciembre de 2001 para llevar a cabo un atentado terrorista, un hecho del que se informó ampliamente antes de la estancia de Spanberger en la escuela.

Múltiples medios nacionales informaron en marzo de 2002 de que a Mohammed Osman Idris y Mohammed el-Yacoubi -ambos antiguos alumnos de la academia saudí- se les había denegado la entrada en Israel en diciembre de 2001 tras sospecharse que podían estar planeando unirse a la yihad con un atentado suicida en Jerusalén. Finalmente, los hombres no fueron acusados de este supuesto complot, aunque Idris se declaró culpable de fraude de pasaporte.

En marzo de 2002, la CNN publicó en su sitio web la denuncia penal completa redactada por el agente especial del FBI John Wyman.

El agente del FBI escribió que, en diciembre de 2021, fue avisado de los viajes de Idris y Yacoubi, que intentaron volar desde el aeropuerto internacional JFK a la ciudad israelí de Tel Aviv. El agente dijo que un registro previo a su vuelo mostró que Yacoubi llevaba una carta en un sobre dirigida a sí mismo que parecía haberle sido escrita por su hermano, Abdalmuhssin El-Yacoubi, también graduado en la academia saudí. Idris y Yacoubi dejaron atrás la carta y otros objetos en su prisa por subir al avión con destino a Israel, pero al llegar a Israel se les denegó la entrada y fueron devueltos a Nueva York.

"Una copia de la carta que llevaba Mohammed El-Yacoubi fue traducida por especialistas lingüísticos de la Oficina de Campo del FBI en Washington", escribió el agente del FBI. "Basándome en mi experiencia, la experiencia y la impresión de los dos especialistas lingüísticos que tradujeron la carta, y la experiencia de otros agentes de las fuerzas del orden con los que trabajo, la carta parece ser una carta de despedida a Mohammed El-Yacoubi de su hermano menor, Abdalmuhssin El-Yacoubi, para una misión suicida en nombre de la 'Yihad'".

La carta del hermano menor al mayor decía que "cuando me enteré de lo que vas a llevar a cabo, mi corazón se llenó del sentimiento de pena y alegría porque eres el ser humano más cercano a mi corazón y el amigo más querido para mí y mi amor por ti es más que mi amor por mí mismo, y cuando te vea contento y feliz, yo mismo estaré contento."

"No tengo derecho a impedirte tu migración hacia Alá y su santo mensajero, pero me incumbe alentarte y ayudarte, porque el Islam insta a la Yihad por la causa de Alá", escribió el Yacoubi más joven al mayor. "Nuestro periodo en esta vida es un viaje corto en nuestro viaje completo y debemos hacer por nuestro más allá como si fuéramos a morir mañana y las mejores acciones por Alá, a quien se atribuye toda perfección y majestad, es la Yihad por el bien de Alá".

La carta afirmaba que "pido a Dios que te ame y sea tu oído con el que oigas y tu vista con la que veas, y tu mano con la que ataques y tu pierna con la que camines".

La carta añadía que "también pido a Alá que tu acción sea en cumplimiento de la orden de Alá y sacrificio por Su causa y propagación de la doctrina Tawhid y en defensa del Islam y de las patrias y territorios de los musulmanes, y para elevar en alto la palabra de Alá, esto es la Yihad por la causa de Alá."

El agente del FBI dijo también que "los dos traductores creen que la carta indica que Mohammed El-Yacoubi iba a exponerse a un grave riesgo de lesión o muerte por el bien de su Yihad."

La CNN también informó en marzo de 2002 que "Idris y El-Yacoubi son amigos de la escuela que asistieron a la misma escuela primaria y secundaria, la Academia Saudí Islámica." El medio añadía que un testigo había afirmado que Idris estaba muy centrado en temas palestinos y lleno de "paranoia y odio judíos."

El Post informó en marzo de 2002 de que el trío en cuestión había asistido a la academia saudí. El medio añadía: "Según la denuncia penal presentada contra Idris, él y El-Yacoubi querían pasaportes nuevos porque los antiguos tenían sellos saudíes que temían que pudieran alienar a las autoridades israelíes". A Idris se le acusa de mentir al gran jurado por afirmar supuestamente que perdió su pasaporte en enero de 2001, aunque dijo a la oficina de pasaportes que lo había descubierto el 4 de diciembre de 2001. Los registros bancarios muestran que lo utilizó para cobrar un cheque el 5 de diciembre, según la denuncia. El-Yacoubi, cuyo padre es de origen palestino, dijo que simplemente pensaba celebrar el final del Ramadán en Jerusalén. Pero los expertos del FBI dijeron que la carta árabe que llevaba tenía connotaciones mucho más siniestras."

El New York Times informó también en marzo de 2002 que los tres hombres habían asistido a la academia saudí, y que un testigo dijo que Idris había expresado supuestamente odio hacia los judíos. El Los Angeles Times informó en marzo de 2002 de que Idris y el mayor de los dos, El-Yacoubi, llevaban meses quejándose a sus amigos de que Israel y los judíos eran los responsables de los problemas de la sociedad.

El Post informó en agosto de 2002 de que Idris se había declarado culpable de hacer declaraciones falsas en su solicitud de pasaporte y había sido condenado a cuatro meses de prisión. El medio afirmaba que "fuentes federales dijeron que no encontraron vínculos entre Idris y el terrorismo".

Associated Press informó ese mes de que Idris insistía en que era "un estadounidense orgulloso" y que la investigación "se le había ido de las manos". Idris añadió: "Con cada fibra de mi ser, nunca quise hacer daño a nadie. No está en mí".

La academia saudí enseña a odiar a los no musulmanes



Los libros de texto y las lecciones de la academia saudí incluían retórica extremista y odio hacia los no musulmanes, algo que se reveló públicamente meses antes de que Spanberger aceptara un trabajo allí.

El Post informó en febrero de 2002 de que los libros de texto para los alumnos de 11º curso de la academia saudí "les dicen que el Día del Juicio no puede llegar hasta que Jesucristo vuelva a la Tierra, rompa la cruz y convierta a todo el mundo al islam, y hasta que los musulmanes empiecen a atacar a los judíos". El medio de comunicación dijo que el libro de texto detallaba que el Día del Juicio incluiría a judíos escondidos detrás de árboles que declaraban: "Oh musulmán, oh siervo de Dios, aquí hay un judío escondido detrás de mí. Ven aquí y mátalo".

El medio de comunicación dijo que "varios estudiantes de diferentes edades... dijeron que, en los estudios islámicos, se les enseña que es mejor rehuir e incluso detestar a cristianos, judíos y musulmanes chiíes". Un adolescente dijo que algunos profesores "se centran más en el odio" y que "enseñan a los alumnos que todo lo que es kuffar [no musulmán], está bien que tú" hagas daño a esa persona.

Abdulwahab Alkebsi, cuya hija asiste a la escuela, declaró al medio que "no me sorprendería que algunos profesores fueran a veces antiamericanos o antisemitas. Pero no quiero que sea así".

Ali Al-Ahmed, director del Instituto Saudí, con sede en Virginia (que más tarde pasó a llamarse Instituto de Asuntos del Golfo), declaró al outlet que había revisado varios libros de texto y "dijo que muchos pasajes promueven el odio a los no musulmanes y a los musulmanes chiíes."

El Post informó entonces, en julio de 2002, de que la academia saudí se había dado de baja como miembro de la Asociación de Escuelas Independientes de Virginia y "ha perdido su acreditación con el grupo después de que la organización hiciera preguntas sobre cómo se financia y gobierna la academia." El medio citaba fuentes anónimas que afirmaban que el grupo de acreditación "probablemente habría retirado la acreditación a la escuela si no se hubiera retirado" y que algunos miembros del consejo del grupo de acreditación "estaban preocupados por aspectos del plan de estudios de la escuela."

El tiempo que Spanberger pasó allí coincidió con enseñanzas yihadistas



La WayBack Machine capturó cómo aparecía el sitio web de la academia saudí en diciembre de 2002, aproximadamente cuando Spanberger comenzó a trabajar allí.

La "Declaración de Misión" de la escuela decía que el objetivo "es principalmente permitir a los niños saudíes y a otros jóvenes de la comunidad local sobresalir académicamente... manteniendo al mismo tiempo los valores islámicos y la lengua y cultura árabes."

La subsección "Plan de estudios" de la escuela decía a finales de 2002 que "el Programa de Estudios Islámicos pretende inculcar el sólido conocimiento islámico basado en las revelaciones divinas y las fuentes primarias islámicas" con el objetivo del "desarrollo de la moral, los valores y los ideales islámicos." La academia subrayó la importancia de aprender árabe porque "es la lengua del Sagrado Corán y se espera que los musulmanes estén bien versados en ella y sean plenamente conscientes de su uso."

La sección "Enlaces útiles" del sitio web de la escuela incluía enlaces a la embajada saudí y al Ministerio de Educación de Arabia Saudí, que a su vez incluía enlaces a los programas educativos del gobierno saudí.

La Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) señaló en 2007 que la academia saudí, "según su propio sitio web, utiliza "planes de estudios, programas y materiales" del gobierno saudí en la parte de su programa que se imparte en árabe."

El Post informó en 2008 de que la academia saudí "en fecha tan reciente como 2006" -y probablemente mucho antes- utilizaba libros de texto "que comparaban a judíos y cristianos con simios y cerdos" y decían a los alumnos de 8º curso que estos grupos eran "los enemigos de los creyentes". El medio de comunicación afirmó que "funcionarios saudíes reconocieron que los libros de texto utilizados en la Academia Islámica Saudí contenían material incendiario desde al menos mediados de la década de 1990, pero afirmaron que ordenaron revisiones en 2006".

El outlet dijo que algunos estudiantes "dijeron que a veces se enseñaba en clase material de los libros de texto". El medio también informó de que los libros de texto de estudios islámicos utilizados en 2006 "todavía contenían pasajes que ensalzaban la yihad y el martirio" y decían que el asesinato de apóstatas estaba "justificado".

El medio de comunicación dijo además que un libro de monoteísmo de 8º curso de 2005 "contiene un versículo coránico sobre Alá convirtiendo a la gente en simios y cerdos" y que incluía la siguiente nota a pie de página: "Se dice: Los simios son la gente del Sabbat, los judíos. Los cerdos son los infieles de la mesa de Jesús, los cristianos".

El medio de comunicación también informó de que un libro de texto de estudios islámicos de 12º curso utilizado en 2006 se refería a la yihad como "el pináculo del Islam" y decía que "en martirio en el camino de Alá es un tipo de vida honorable".

Al parecer, una fuente del gobierno saudí declaró al citado medio que "siempre hemos admitido que hay problemas con los libros de texto'' y que "hay algunas cosas que no deberían enseñarse a los niños''.

La USCIRF evaluó en 2008 que la academia saudí "no se parece a ninguna escuela privada o parroquial convencional de Estados Unidos en que está gestionada por un gobierno extranjero y utiliza los textos oficiales de ese gobierno". La comisión dijo que "algunos pasajes exhortan claramente a los lectores a cometer actos de violencia."

A los alumnos se les enseña que el asesinato es permisible



"En un libro de texto de Tafsir (interpretación coránica) de duodécimo curso, los autores afirman que está permitido que un musulmán mate a un apóstata (converso al Islam), a un adúltero o a alguien que haya asesinado intencionadamente a un creyente", declaró la comisión. "Un libro de texto de duodécimo curso de Tawhid (monoteísmo) afirma que 'el politeísmo mayor hace permisibles la sangre y la riqueza', lo que en términos legales islámicos significa que un musulmán puede acabar impunemente con la vida y los bienes de alguien a quien considere culpable de esta supuesta transgresión". Según la interpretación saudí del islam, entre los "grandes politeístas" se incluyen los musulmanes chiíes y sufíes, que visitan los santuarios de sus santos para pedir la intercesión de Dios en su favor, así como los cristianos, judíos, hindúes y budistas".

Otro libro utilizado por la academia saudí decía: "La causa de la discordia: Los judíos conspiraron contra el Islam y su pueblo".

La comisión también dijo que un libro utilizado en la escuela también decía: "En estos versículos hay un llamamiento a la yihad, que es la cumbre del islam. En (la yihad) está la vida para el cuerpo; por tanto, es una de las causas más importantes de la vida exterior. Sólo a través de la fuerza y la victoria sobre los enemigos hay seguridad y reposo. Dentro del martirio en el camino de Dios (exaltado y glorificado sea Él) hay un tipo de fuerza vital noble que no se ve disminuida por el miedo o la pobreza."

Spanberger no parece haber opinado sobre cómo era su día a día en la academia saudí, ni tampoco sus opiniones sobre los libros de texto o el plan de estudios de la escuela. Ella dijo a USA Today en agosto de 2018 que no enseñó a ninguno de los estudiantes que más tarde fueron vinculados públicamente con el terrorismo, y que "estaba enseñando a niños que, en mi opinión, eran niños normales."

El dominio del gobierno saudí sobre la academia



El gobierno saudí siempre ha hecho valer su control sobre la academia saudí, algo que era públicamente conocido antes de que Spanberger empezara a trabajar allí.

El Post informó en julio de 2002 que "la escuela se fundó en 1984 para educar a los hijos de diplomáticos saudíes, y también acepta a otros estudiantes" y que "los educadores musulmanes dicen que la academia no se parece a otras escuelas musulmanas de Estados Unidos, muchas de las cuales luchan por conseguir recursos, en parte porque está fuertemente financiada por Arabia Saudí." El medio de comunicación informó de que la escuela "tiene un consejo de administración presidido por el embajador saudí en Estados Unidos y afirma que gran parte de su financiación procede del gobierno saudí".

Nail Al-Jubeir, subdirector de información de la embajada saudí, habría declarado al outlet que la embajada considera que la escuela es independiente, pero que también "forma parte de la corte real."

La WayBack Machine muestra el aspecto que tenía el sitio web de la academia saudí en diciembre de 2002, justo cuando Spanberger empezó a trabajar allí. El sitio web decía a finales de 2002 que "ISA es una institución educativa financiada por y sujeta al gobierno del Reino de Arabia Saudí."

La página web de la escuela anunciaba entonces una visita en septiembre de 2002 de "Su Excelencia, el Dr. Mohamed Ahmed Al-Rasheed, Ministro de Educación del Reino de Arabia Saudí". La página decía que "se celebró una recepción en su honor, a la que asistieron algunos de los diplomáticos de la Embajada del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Agregado Cultural, Dr. Mazyed Al-Mazyed, el Agregado Militar, General Ahmed Al-Robayan, así como otros académicos, educadores y jefes de departamento saudíes de la Embajada". El acto incluyó un discurso de Al-Rasheed, así como una "Recitación del Sagrado Corán" y "El himno real saudí".

El USCIRF evaluó en 2007 que "la ISA pretende ser una escuela privada", pero que "opera en dos propiedades del norte de Virginia que son propiedad o están alquiladas" por la embajada saudí, que "el embajador saudí en Estados Unidos es el presidente del consejo de administración de la escuela", que tiene la máxima autoridad sobre la escuela, que "en numerosas ocasiones, funcionarios de la embajada saudí han hablado con la prensa" en nombre de la escuela, y que "la escuela parece estar sustancialmente financiada por el gobierno de Arabia Saudí".

USCIRF dijo que la escuela es "una sucursal de la embajada, siendo presidida por el embajador saudí y ocupando una propiedad arrendada por la embajada" y que "los registros del Servicio de Impuestos Internos muestran que el número de empleador federal de impuestos de la escuela pertenece a la embajada saudí."

El juez magistrado John Facciola del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió conclusiones de hecho en 2012 que incluían que "el Presidente de la Junta de la ISA es siempre el Embajador de la Embajada Real de Arabia Saudí" y que "ciertos empleados que trabajan en la ISA son en realidad empleados del Ministerio de Educación de Arabia Saudí."

La detención del mejor alumno de una academia saudí provoca la implicación de Schumer y otros

Ahmed Omar Abu Ali, graduado y mejor alumno de la academia saudí, fue detenido en Arabia Saudí en junio de 2003 -unos meses después de que Spanberger empezara a trabajar en la escuela- y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2005. El DOJ alegó que "en septiembre de 2002, o en torno a esa fecha, Ali comunicó a un cómplice al que había conocido en viajes anteriores a Medina (Arabia Saudí) su interés por unirse a Al Qaeda" y que Ali "pretendía convertirse en planificador de operaciones terroristas como Mohammed Atta y Khalid Sheik Muhammad, conocidos terroristas de Al Qaeda asociados a los atentados del 11 de septiembre de 2001".

El DOJ dijo que, más tarde ese mismo año, Ali fue "condenado por conspirar para asesinar al Presidente de Estados Unidos [George W. Bush], así como atacar y destruir aviones civiles". Al parecer, Ali había sido votado como "el más probable mártir" durante sus días en la academia saudí.

El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, envió un comunicado de prensa en febrero de 2005 titulado "Schumer: ¿Es la academia saudí de Virginia otra madraza? El graduado de la academia islámica saudí acusado de ayudar a planear el asesinato del presidente no es el único caso de posibles vínculos de la escuela con el terrorismo. Insta a los saudíes a revelar inmediatamente la financiación y la naturaleza de la academia".

El comunicado de prensa decía que "Schumer pidió inmediatamente una investigación sobre la financiación de la Academia por parte del Departamento de Justicia, y ahora insta al embajador saudí, el príncipe Bandar, a que revele más a fondo la naturaleza y financiación de la escuela."

Schumer dijo al entonces Fiscal General Alberto Gonzales que "le insto a que investigue inmediatamente los medios de financiación de la Academia Islámica Saudí para determinar si existe algún vínculo con el terrorismo." El senador demócrata también dijo a Bandar que "debe abordarse la continua asociación de la ISA con individuos vinculados al terror y a la enseñanza de ideología de odio dentro de Estados Unidos."

Schumer y otros once senadores enviaron también una carta en noviembre de 2007 a la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en la que argumentaban: "Es importante que el gobierno saudí lleve a cabo sus prometidas reformas de los libros de texto. El gobierno estadounidense tiene la responsabilidad de impedir que gobiernos extranjeros lleven a cabo en nuestro suelo actos que puedan afectar negativamente a los intereses de Estados Unidos".

El representante Frank Wolf, republicano de Virginia, dijo en 2017 que "si bien es imposible decir que el Sr. Abu Ali fue radicalizado directamente por los libros de texto utilizados en la Academia Islámica Saudita, el uso de los libros que promueven la discriminación religiosa y la justificación de la violencia hacia los no creyentes no puede ser tolerado, ciertamente no en el condado de Fairfax, no en Virginia, no en Estados Unidos, sino francamente, en cualquier parte del mundo."

Revelado el papel de Spanberger en la academia saudí



La biografía de campaña de Spanberger en 2018 no mencionó su trabajo en la escuela saudí.

Ella hizo una entrevista en mayo de 2018 con el Richmond-Times Dispatch, que informó que "fue aceptada en la CIA cuatro años después de una oferta de trabajo de 2002" y que "en ese tiempo, trabajó como camarera en un restaurante en el condado de Arlington, fue maestra sustituta en una escuela privada y trabajó durante 2½ años en Washington como inspectora postal federal." El medio no especificó que su trabajo como profesora había sido en la academia saudí.

El grupo conservador America Rising presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información relacionada con el tiempo de Spanberger en el gobierno federal, y el Servicio Postal de EE.UU. respondió proporcionando indebidamente una copia de su expediente personal, que incluía su tiempo en la academia saudí. America Rising facilitó la información a la organización conservadora Congressional Leadership Fund (CLF).

El aparato de inteligencia demócrata apoya a Spanberger



Muchos exfuncionarios de seguridad nacional que apoyan a Spanberger -la mayoría de ellos demócratas- enviaron a finales de agosto de 2018 una carta al entonces director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, en la que afirmaban que "fue con sorpresa, ira y profunda decepción que recientemente nos enteramos de que nuestro gobierno -intencionadamente o no- violó la confianza de una de nuestras filas" y exigían respuestas.

Spanberger también celebró una conferencia telefónica con periodistas a finales de agosto de 2018 en la que participó Ned Price, ex asistente especial del presidente Barack Obama y futuro portavoz del Departamento de Estado de Biden. Price calificó la publicación del cuestionario de Spanberger de "asombrosa".

La junta editorial del Post a finales de agosto de 2018 dijo que "algo está podrido aquí" y dijo que el CLF "debería haber sabido mejor que usar como arma los registros confidenciales de personal." Irónicamente, The Post a menudo se ha basado en las sentencias del Tribunal Supremo de que la información verdadera obtenida legalmente está protegida por la Primera Enmienda.

El mismo día, Spanberger envió una carta de cese y desistimiento a la CLF diciendo que se sentía "conmocionada y furiosa... por haber intentado explotar mi servicio a nuestro país exponiendo mi información más personal en nombre de la política" y exigiendo que el grupo dejara de utilizar la información que habían obtenido. Spanberger sugirió que su expediente personal había sido "presumiblemente obtenido de forma ilegal, tal vez en un ataque de un adversario patrocinado por el Estado contra la seguridad nacional de nuestro gobierno", aunque el inspector general del Servicio Postal afirmó posteriormente que USPS lo había divulgado indebidamente.

Spanberger dijo que su abogado era Graham Wilson, de Perkins Coie. El abogado de la campaña de Clinton, Marc Elias, de Perkins Coie, contrató a la empresa de investigación de la oposición Fusion GPS, que a su vez contrató al exespía británico Christopher Steele en 2016. La Comisión Federal Electoral multó al Comité Nacional Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton en 2016, dirigida por Elias, por una investigación sobre una supuesta declaración falsa de gastos relacionados con el ahora infame dossier Steele.

Elias y Wilson representaron al mismo cliente -el líder informático del DNC, Yared Tamene Wolde-Yohannes- ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2017, y Wilson se habría unido al Elias Law Group como socio en 2021. Ella nunca presentó una demanda contra CLF.

El portavoz de CLF, Courtney, respondió a la carta de demanda legal de Spanberger: "No debería sorprender a nadie que la Sra. Spanberger quisiera ocultar a los votantes que trabajó en una escuela que produjo algunos de los terroristas más peligrosos del mundo", dijo Alexander en ese momento.

"CLF sigue la letra de la ley en el examen de los antecedentes de cualquier candidato y la Sra. Spanberger no fue diferente. Sin embargo, el hecho de que amenace con emprender acciones legales debería plantear serias dudas a los votantes sobre qué más está tratando de ocultar". Para cualquier parte interesada, CLF se complace en proporcionar copias redactadas de la información que la Sra. Spanberger está tratando de ocultar a los votantes en Virginia".

El CEO de America Rising, Joe Pounder, dijo a finales de agosto de 2018 que "por qué el USPS reveló cierta información en respuesta a la FOIA es por su respuesta" y que "al final del día, esta candidata demócrata está tratando de bloquear lo único que la FOIA está destinada a proporcionar, transparencia."

America Rising emitió un comunicado diciendo que "la verdadera historia es lo que Abigail Spanberger está tratando de ocultar sobre sus antecedentes". El grupo dijo: "En la campaña electoral, Abigail Spanberger nunca ha mencionado su trabajo para la Academia Islámica Saudí, financiada por Arabia Saudí. En la página web de su campaña... no menciona su trabajo como profesora".

A pesar de sus repetidas y duras críticas a la academia saudí en el pasado, Schumer en 2018 trató de contraatacar a los republicanos que estaban utilizando sus palabras para criticar a Spanberger por haber trabajado en la escuela.

"Mis comentarios sobre ISA se hicieron en 2005, inmediatamente después de mis primeras preocupaciones sobre los graduados de esta escuela", dijo Schumer. "Condeno enérgicamente a cualquiera que utilice esos comentarios sobre esta escuela como una forma de atacar a una patriota honrada y ex oficial de la CIA Abigail Spanberger, que había dejado la escuela años antes y no tenía absolutamente nada que ver con mis preocupaciones".

El New York Times informó a finales de agosto de 2018 que Spanberger "solicitó un trabajo en la CIA" en 2002 "y se le dijo en diciembre que tenía una oferta condicional pendiente de su verificación de antecedentes, que se le dijo que podría tomar al menos seis meses." El medio añadió que "mientras tanto, trabajó como camarera y un colega le preguntó si estaría interesada en un trabajo temporal como profesora de inglés en la academia para cubrir la baja por maternidad de otra instructora, dijo la Sra. Spanberger."

El Post informó en septiembre de 2018 de que "Spanberger sustituyó allí [en la academia saudí] a una profesora que estaba de baja por maternidad durante el semestre de primavera del curso 2002-2003, y continuó hasta que la profesora regresó a mitad del curso de otoño de 2003. Aceptó el trabajo después de recibir una oferta condicional de la CIA y a la espera de su autorización de seguridad. Actualizó su solicitud de autorización, conocida como formulario normalizado 86, para hacer constar que había aceptado el trabajo de profesora, identificando la escuela por su nombre. Más tarde consiguió un trabajo como inspectora de correos y finalmente empezó con la CIA en 2006."

USA Today informó en septiembre de 2018 que "Spanberger dijo que el trabajo de profesora sustituta fue uno de varios trabajos a corto plazo que tomó mientras esperaba comenzar una carrera en el servicio público. Estaba sirviendo mesas cuando una compañera de restaurante, que también trabajaba en la escuela, le dijo que podría reemplazar a una maestra que tomaba licencia por maternidad."

El medio afirma que "consultó a sus reclutadores de la CIA antes de aceptar el trabajo en diciembre de 2002 y enseñar inglés durante dos semestres" y Spanberger sostiene que "básicamente fui esa persona que les informaba en exceso de cada decisión que tomaba".

El Partido Republicano de Virginia dijo a principios de septiembre de 2018 que "Spanberger se volvió apoplética con teorías conspirativas para tratar de enterrar la pista sobre su trabajo en la controvertida escuela con amplios vínculos con el terrorismo y la radicalización."

"O Abigail Spanberger es la agente de la CIA menos observadora de la historia, o sabía sobre el vínculo de la Academia Islámica Saudita con el terrorismo y trató de ocultarlo", dijo el director ejecutivo del partido estatal GOP, John Findlay. "¿Qué tipo de persona trabajaría voluntariamente en una escuela que adoctrina a los niños en el odio?".

El CLF publicó un anuncio a finales de septiembre de 2018 que decía: "Ya conocemos algunos de los secretos de Abigail Spanberger. Enseñando en 'Terror High' y luego tratando de ocultárnoslo. ... Cuanto más aprendemos, peor se pone".

Ex legislador: "Se llaman Terror High"



El ahora ex representante Dave Brat, republicano de Virginia, el titular en ese momento a quien Spanberger desbancaría con éxito ese año, criticó a Spanberger por su vínculo con la academia saudí a principios de septiembre de 2018.

"Han producido terroristas. Se llaman 'Terror High' ", dijo Brat. "Son abiertamente antiestadounidenses, antimujeres, antiisraelíes, antisemitas y anticristianos. Todo eso está ahí fuera. En cinco segundos de blog, puedes encontrar información sobre la escuela en informes de noticias de renombre de entonces".

"Creo que es un problema", dijo Brat. "Creo que es un gran problema, y vamos a ver - vamos a ver lo que los votantes quieren saber los hechos básicos, y hasta ahora no han sido reportados."

"¿Por qué oculta esto a los votantes? ¿Por qué no figura en su currículum esta enseñanza en [el] Instituto Islámico Saudí del Terror? Y si eso no está, ¿qué más no está?". dijo Brat.

Spanberger replicó entonces que "no estoy segura de qué ha hecho el congresista Brat para luchar contra el terrorismo, pero yo fui oficial de casos de la CIA trabajando en casos de contraterrorismo en el extranjero y dirigiendo un programa a gran escala destinado a frustrar la amenaza terrorista".

"No tengo nada que ocultar y nunca lo he tenido", dijo. "Si el congresista Brat cree que es mejor juez sobre quién debe recibir autorizaciones, es bienvenido a tratar ese tema con la CIA; mientras tanto, espero debatir las cuestiones con él".

Una auditoría del inspector general del Servicio Postal publicada en diciembre de 2018 reveló que la información de Spanberger había sido divulgada por error por USPS y no a través de medios subrepticios por America Rising o el CLF. El organismo de control dijo que "al recibir la solicitud de America Rising y el OPF [archivo oficial de personal] de NARA [la Administración Nacional de Archivos y Registros], un asistente administrativo de HR-HQ reenvió una copia completa del OPF de la Sra. Spanberger a America Rising sin autorización."

Los republicanos volvieron a plantear la cuestión de la academia saudí en 2020, cuando el delegado estatal Nick Freitas, republicano de Virginia, intentó sin éxito derrotar a Spanberger, que se presentaba a la reelección.

El Comité Nacional Republicano del Congreso publicó en septiembre de 2020 un anuncio crítico con "La academia islámica saudí en Virginia".

"Los libros de texto allí se referían a los cristianos y judíos como 'simios y cerdos' ... La escuela ha estado vinculada a Al-Qaeda y Hamás ... y Abigail Spanberger enseñó allí", decía el anuncio. "El senador Chuck Schumer incluso lo llamó un caldo de cultivo para terroristas ... y Abigail Spanberger enseñó allí después del 11 de septiembre. ... Abigail Spanberger. Lo que no nos cuenta debería asustarnos a todos".

El portavoz de Spanberger, Connor Joseph, respondió ese mes que "es ridículo cuestionar la sólida formación de Abigail en seguridad nacional y aplicación de la ley, y este anuncio menosprecia e insulta su historial de servicio".

Spanberger se apoya en el futuro firmante de la carta portátil con el bulo de Hunter Biden para escudarla



Durante su primera carrera en 2018 y luego su exitosa candidatura a la reelección en 2020, Spanberger se apoyó repetidamente en el futuro firmante de la carta falsa del portátil de Hunter Biden, John Sipher, para defenderla de los ataques del Partido Republicano.

Spanberger tuiteó el 11 de septiembre de 2018 que "en nuestro último anuncio de televisión, John Sipher, un veterano de 28 años del Servicio Nacional Clandestino de la CIA, habla de mi trabajo protegiendo a los estadounidenses y manteniendo a nuestro país a salvo de las amenazas."

Sipher dijo en el anuncio que "asociar a Abigail con el terrorismo es risible". Argumentó: "La CIA le confió autorizaciones de seguridad de alto secreto. ¿Que Dave Bratt o cualquier otro tergiverse eso y lo vuelva en su contra y afirme que Abigail ayudó a terroristas? Es peligroso y antipatriótico".

Spanberger volvió a recurrir a Sipher para un anuncio de septiembre de 2020 en el que contraatacaba a las críticas republicanas sobre su trabajo en la academia saudí.

"Abigail Spanberger fue una de nuestras guerreras silenciosas que trabajó en el extranjero... Abigail puso su vida en juego para servir a nuestro país... Estos ataques contra ella han sido desacreditados y condenados. Sugerir que de algún modo es antipatriótica no sólo es absurdo, sino repugnante", afirma en el anuncio.

Sipher, cofundador de Spycraft Entertainment y miembro sénior de The Atlantic Council, dijo anteriormente que estaba orgulloso de haber contribuido a influir en las elecciones de 2020 a favor de Biden, antes de retractarse y afirmar que estaba siendo sarcástico. Posteriormente, Sipher donó 250 dólares a la campaña de Spanberger para el Congreso en 2022, según Open Secrets.

El firmante de la carta del portátil dijo este junio en el programa de Jack Hopkins que "algunas de las personas que he llegado a conocer desde que me he retirado y con las que me he hecho amigo en el espacio político, y que realmente me impresionan, son mujeres como Abigail Spanberger, que se presenta a gobernadora aquí en Virginia".

Hopkins dijo a Sipher que "eres alguien con quien me gustaría tomar una cerveza". Sipher replicó que deberían tomarse unas copas con Denver Riggleman, ex congresista republicano por Virginia que trabajó con los abogados de Hunter Biden para desvirtuar las historias sobre el portátil.

"Bueno, eso es lo que tenemos que hacer", dijo Sipher. "Tenemos que ir a casa de Denver Riggleman y pedirle bourbon gratis. Creo que nos lo debe. Sí, y creo que puedo conseguir a uno de los Vindman allí y tal vez pueda conseguir a Abigail Spanberger".

Queda por ver si el firmante de la carta del portátil Hunter Biden tendrá que volver a defender a Spanberger.

