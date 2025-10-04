El ICE detiene a nueve chilenos vinculados a un grupo sudamericano de robo que operaba en NJ

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 4 de octubre, 2025

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Newark han detenido a nueve chilenos vinculados a un Grupo Sudamericano de Robos (SATG) que opera en Nueva Jersey.

ICE Newark, en colaboración con agentes de la División de Empresas Criminales del FBI Newark y agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Crimen Organizado, realizaron las detenciones en Jersey City y Princeton.

Se descubrió que todas las personas detenidas habían rebasado la duración de su visado; muchos de ellos tenían amplios antecedentes penales por robo y delitos relacionados en varios estados. Sigue sin estar claro cómo o por qué fueron puestos en libertad en el país con antecedentes penales o por qué no fueron deportados tras acumular numerosos antecedentes penales.

El ICE de Newark está ocultando los nombres de las personas detenidas debido a una investigación en curso. Sin embargo, ha hecho pública información sobre los agentes detenidos.

Un ciudadano chileno en situación ilegal en EE.UU. "tiene detenciones previas en Florida por hurto menor, hurto en comercios y uso de un dispositivo antihurto, así como uso fraudulento de tarjetas de crédito en Tennessee", dijo el ICE. "Este extranjero criminal también es buscado en múltiples estados por delitos similares, incluyendo hurto y robo".

Otro es un miembro activo del SATG "previamente arrestado por hurto en Florida y arrestado de nuevo en Nueva Jersey por recibir propiedad robada", dijo el ICE.

Otro es un "extranjero delincuente con arrestos anteriores por hurto menor, hurto mayor y conducción bajo los efectos del alcohol, que también tiene una orden de detención pendiente en Florida por no comparecer", dijo el ICE.

Otro es un conocido socio de un SATG con una orden de detención pendiente por robo en Pensilvania.

Estos delitos no sólo infringen las condiciones de entrada legal, incluida la denegación de visado, sino que también son motivo de deportación y de prohibición de entrada en Estados Unidos en el futuro, según la legislación federal sobre inmigración.

Los SATG son organizaciones criminales transnacionales "conocidas por llevar a cabo sofisticadas artesanías comerciales para realizar robos de alto nivel en residencias y negocios, así como otros delitos contra la propiedad que afectan significativamente a comunidades y negocios en todo Estados Unidos", dijo el ICE.

"Estamos decididos a detener a los delincuentes extranjeros que se aprovechan de nuestro sistema de inmigración para perjudicar a las empresas y comunidades estadounidenses", declaró Rubén Pérez, Director en funciones de la Oficina de ICE en Newark. "Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, el ICE está desmantelando los Grupos de Robo Sudamericanos y garantizando que quienes infringen nuestras leyes se enfrentan a la justicia".

La delincuencia relacionada con los SATG surgió en todo el país en 2023 cuando la crisis fronteriza se intensificó bajo el mandato del ex presidente Joe Biden. En ese momento, se informó de que unos 10 millones de ciudadanos extranjeros entraban o intentaban entrar ilegalmente en los EE. UU. a medida que aumentaba la delincuencia en los suburbios metropolitanos de todo el país, incluidos los robos selectivos de SATG.

Las operaciones del SATG en Estados Unidos parecen estar orquestadas principalmente por ciudadanos colombianos y chilenos que entraron ilegalmente en Estados Unidos o se aprovecharon de un programa de visados, según descubrieron las fuerzas de seguridad de todo el país, informó The Center Square.

La oleada de delitos SATG se disparó cuando se registró la cifra récord de casi 500.000 colombianos que entraron ilegalmente en EE.UU. bajo la administración Biden, informó The Center Square . Las entradas ilegales de nacionales chilenos también aumentaron porque muchos haitianos que entraron ilegalmente en el país tenían pasaportes e identificación chilenos porque vivían y trabajaban allí, informó The Center Square. Bajo la administración de Biden, se reportó un récord de casi 700.000 haitianos que entraron ilegalmente a EE.UU., The Center Square reportó.

A medida que los ilegales que cruzaban la frontera se abrían paso por todo EE.UU., las fuerzas del orden reconocían una tendencia similar: los extranjeros ilegales traficaban con drogas, robaban coches, asaltaban viviendas y cometían delitos violentos. Funcionarios de todo el país testificaron ante el Congreso sobre miembros de bandas chilenas que cometían delitos violentos en barrios residenciales sólo para enterarse de que habían sido liberados en el país por la administración Biden, informó The Center Square.

El año pasado, los sheriffs de Florida identificaron a miembros del SATG que tenían como objetivo a asiático-americanos en seis condados, reportó The Center Square. En diciembre pasado, la NFL emitió una alerta de seguridad a los jugadores después de que las casas de los jugadores profesionales de fútbol americano estuvieran siendo atacadas y asaltadas en todo el Medio Oeste, informó The Center Square.

Las operaciones de varias agencias en Texas también se están centrando en robos y hurtos en comercios a gran escala presuntamente cometidos por miembros de SATG, uno de ellos recientemente en Houston, informó el centro.

Mientras se siguen produciendo detenciones en todo el país, los miembros del SATG están utilizando inhibidores de señal para bloquear las llamadas que los ciudadanos hacen a la policía local durante los allanamientos de morada o los atracos a bancos, según advirtió el DHS a principios de este año. Los delitos relacionados con inhibidores de señal se denunciaron inicialmente en Florida, Illinois, Ohio, Pensilvania, Texas, Vermont y Virginia, informó The Center Square .

© Just The News