Trump da marcha atrás en los recortes de 187 millones al DHS y la lucha antiterrorista en Nueva York

El presidente Donald Trump confirmó el viernes que había dado marcha atrás en los recortes al Departamento de Seguridad Nacional y operaciones antiterroristas en el Estado del Imperio.

"Me complace comunicar que he revertido los recortes efectuados en Seguridad Nacional y Lucha Antiterrorista para la ciudad y el Estado de Nueva York. Fue un honor para mí hacerlo. ¡Gracias por su atención a este asunto! presidente DJT", publicó en Truth Social.

La Administración previamente recortó 187 millones de dólares para operaciones antiterroristas en Nueva York. Trump dio marcha atrás después de hablar con la gobernadora Kathy Hochul, demócrata por Nueva York, a principios de esta semana, según Spectrum News.

"Desde el momento en que [la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem] intentó desfinanciar nuestros programas policiales y antiterroristas, nos pusimos de pie y contraatacamos", dijo Hochul en un comunicado. "Me alegro de que [Trump] haya escuchado nuestro llamamiento para revertir estos recortes".

"Eso significa 187 millones de dólares para el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Bomberos de Nueva York y los servicios de emergencia de todo el estado que mantienen seguros a los neoyorquinos", agregó.

