El FBI afirma que su ofensiva nacional contra los delitos violentos dio como resultado más de 8.000 arrestos en tres meses

Publicado por Misty Severi 3 de octubre, 2025

El FBI el jueves anunció que sus esfuerzos para reprimir la delincuencia violenta en todo el país habían dado lugar a más de 8.600 detenciones en el plazo de tres meses, y la incautación de más de 2.200 armas..

Entre el 24 de junio y el 20 de septiembre, la agencia llevó a cabo la "Operación Verano Caliente", en la que participaron equipos de las 55 oficinas del FBI y otras fuerzas del orden. La iniciativa reprimió la delincuencia violenta en las principales ciudades de EEUU.

El Director del FBI, Kash Patel dijo que la operación se saldó con 8.629 detenciones y la incautación de 2.281 armas y 44.559 kilogramos de cocaína. También se retiraron de las calles 421 kilogramos de fentanilo.

"No andamos con rodeos", dijo Patel en un comunicado. "Nuestra misión número uno es aplastar la delincuencia violenta. Si haces daño a un niño, vamos a por ti. Si robas un vehículo, vamos por ti. Si contaminas nuestros barrios con drogas mortales, vamos por ti".

El FBI dijo que de las 8.629 detenciones, 6.500 correspondieron al programa Delincuencia Violenta y Pandillas. La oficina y sus socios también rescataron a más de 1.000 niños y 10 oficinas de campo detuvieron a más de 30 fugitivos que eran buscados por asesinato.

"Estamos agradecidos por el director Kash Patel y nuestros valientes agentes del FBI que sacaron a más de 8,600 delincuentes violentos de nuestras calles este verano", dijo la fiscal general Pam Bondi. "Bajo la directiva del presidente [Donald] Trump de hacer que América vuelva a ser segura, este Departamento de Justicia continuará persiguiendo los delitos violentos y desmantelando las bandas criminales que están causando estragos en nuestras comunidades."

Misty Severi es reportera de noticias para Just The News.



