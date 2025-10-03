Apple retira las aplicaciones de rastreo del ICE de su tienda en línea por preocupaciones sobre la seguridad de los agentes

Publicado por Misty Severi 3 de octubre, 2025

Apple confirmó el jueves que ha eliminado de su tienda de aplicaciones múltiples apps de rastreo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante la preocupación por la seguridad de ICE agentes en medio de un aumento de los ataques violentos contra agentes del ICE.

La retirada se produce poco después de que el sospechoso de un tiroteo en un Dallas ICE el mes pasado supuestamente investigara la aplicación antes del tiroteo del 24 de septiembre. El sospechoso, que supuestamente pretendía atacar a agentes del ICE, mató a dos detenidos.

La fiscal general Pam Bondi dijo que el Departamento de Justicia planteó la preocupación por la seguridad de los agentes del ICE a Apple a primera hora del jueves y pidió a la compañía que eliminara la aplicación ICEBlock, que utiliza el crowdsourcing para informar de los movimientos del ICE.

"Nos pusimos en contacto con Apple hoy exigiendo que eliminen la aplicación ICEBlock de su App Store - y Apple lo hizo", Bondi dijo a Fox News. "ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes del ICE sólo por hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar".

"Este Departamento de Justicia continuará haciendo todo lo posible para proteger a nuestros valientes agentes de la ley federal, que arriesgan sus vidas todos los días para mantener a los estadounidenses a salvo,", añadió.

Apple confirmó al medio que eliminó la aplicación y otras similares porque la tienda fue diseñada para ser un "lugar seguro y de confianza para descubrir aplicaciones."

"Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas de seguridad sobre los riesgos de seguridad asociados a ICEBlock, la hemos eliminado junto a otras apps similares de la App Store", dijo la compañía.

El creador de ICEBlock, Joshua Aaron, condenó la decisión de retirar su aplicación, afirmando que las acusaciones de que estaba diseñada para perjudicar a los agentes de la ley eran"patentemente falsas".

"Estamos decididos a luchar contra esto con todo lo que tenemos", dijo Aaron a Fox News. "Nuestra misión siempre ha sido proteger a nuestros vecinos del terror que esta administración sigue imponiendo a la gente de esta nación".

© Just The News