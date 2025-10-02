Bondi promete que la acusación contra Comey es solo el comienzo en un esfuerzo por "poner fin al uso de armas"

Publicado por Jerry Dunleavy - Just The News 2 de octubre, 2025

La fiscal general Pam Bondi prometió que la acusación del Departamento de Justicia contra el director despedido del FBI, James Comey, es la primera salva en la batalla de la Administración Trump para "acabar con la politización" del DOJ y de la comunidad de inteligencia, tras meses de desclasificaciones y remisiones penales relacionadas con el señalamiento de Donald Trump por parte del DOJ de la era Biden. Esa guerra legal se centró en falsas afirmaciones de colusión rusa que sirvieron de pretexto.

El FBI abrió un caso de "gran conspiración" a principios de este año, Just the News reported, con la investigación supuestamente centrada en una década de payasadas del Partido Demócrata y del Estado profundo, desde el bulo de la colusión Trump-Rusia hasta el exabogado del Departamento de Justicia Jack Smith, acusado por un comité del Senado en febrero de haber retenido documentos que debía entregar a los entonces abogados defensores de Trump.

Bondi: "El armamentismo ha terminado"

Esto abre la puerta a una amplia investigación sobre si los episodios, bien documentados, equivalen a una conspiración criminal para entrometerse en tres elecciones estadounidenses en beneficio de los demócratas y perjuicio del presidente Donald Trump.

"Donald Trump está en el cargo y el armamentismo ha terminado. Lo hemos dejado muy claro. Tanto si eres un exdirector del FBI, como si eres un exjefe de la comunidad de inteligencia, como si eres un actual funcionario electo estatal o local, como si eres un multimillonario que financia organizaciones para tratar de mantener a Donald Trump fuera del cargo... todo está sobre la mesa", dijo Bondi a Fox News el viernes. "Lo investigaremos y acabaremos con el armamentismo. Ya no habrá un sistema de justicia de dos niveles. Y estamos trabajando codo con codo -el director Patel y yo y Todd Blanche- con nuestra increíble comunidad de inteligencia, Tulsi Gabbard y John Ratcliffe, sin parar las veinticuatro horas del día. La gente tendrá que rendir cuentas".

Una gran cantidad de registros desclasificados este año han arrojado más luz sobre la naturaleza politizada de la mala gestión de la comunidad de inteligencia de Obama de la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia (ICA) sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones de 2016. Los registros desclasificados por el director del FBI Kash Patel a principios de este año relacionados con la defectuosa investigación del FBI sobre Trump y Rusia también revelaron nuevos detalles sobre la politizada investigación sobre Trump.

Más allá de Comey, últimamente se ha puesto un foco importante en las acciones del exdirector de la CIA John Brennan relacionadas con la CIA y el dossier anti-Trump del exespía británico Christopher Steele, el papel del presidente Barack Obama con la CIA, las acciones llevadas a cabo por otros funcionarios de inteligencia y más.

"Estamos investigando todo el armamento y todas las irregularidades que han ocurrido. Estamos emitiendo citaciones. Estamos investigando en todo el país. Hay que exigir responsabilidades. ... Nadie está por encima de la ley", declaró Bondi el viernes.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan, dijo a Patel durante una audiencia el mes pasado que "creo que el Sr. Brennan tiene que dar algunas explicaciones, francamente, sobre lo que ocurrió allí. Y creo que usted dijo antes que todo este asunto... está siendo analizado como parte de esta gran conspiración para socavar al presidente [Trump] - ya sea Comey, Brennan, Clapper, el ex jefe del Comité de Inteligencia [Schiff], ahora senador de [California]... Sea quien sea, todo eso está siendo analizado. ¿Es eso cierto?"

Patel respondió: "Sí, señor".

El director del FBI también dijo a la Cámara que "encontramos mucha información en un montón de bolsas para quemar" en la sede del FBI mientras prometía más desclasificaciones y rendición de cuentas.

"Un gran jurado muy liberal en una de las jurisdicciones más liberales del país acaba de acusar a James Comey", dijo Bondi a Fox News la semana pasada. "Ahora, sabemos por supuesto que tenemos que ir a juicio, tendremos un gran equipo de juicio, y todo el mundo, por supuesto, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, vamos a ir a juicio en este caso, y esto es sólo el principio."

Comey procesado por supuestamente mentir sobre la filtración a su amigo

La acusación del Departamento de Justicia de Trump, aprobada por un gran jurado federal el mes pasado, se deriva de las acusaciones de que Comey engañó al Senado durante su testimonio a finales de septiembre de 2020, cuando reiteró su negación de mayo de 2017 de que alguna vez hubiera autorizado una filtración de información a los medios sobre la investigación Trump-Rusia o las investigaciones relacionadas con Clinton. El breve y sencillo escrito de acusación también alegaba que Comey había obstruido al Congreso mintiendo al Senado.

La acusación especifica dos cargos: Declaraciones falsas dentro de la jurisdicción de la rama legislativa del Gobierno de Estados Unidos (18 U.S.C. § 1001(a)(2)) y Obstrucción de un procedimiento del Congreso (18 U.S.C. § 1505). Múltiples fuentes dijeron a Just the News que Comey autorizó a su asesor personal y amigo Daniel Richman a filtrar a la prensa.

Comey, despedido como director del FBI en la primavera de 2017 por el presidente Trump, supervisó la politizada investigación sobre el uso ilícito por parte de Hillary Clinton de un servidor privado de correo electrónico para enviar información clasificada y la infundada pesquisa sobre la colusión entre Trump y Rusia.

La acusación fue presentada por la fiscal federal interina del distrito este de Virginia Lindsey Halligan, la ex abogada personal de Trump y asesora de la Casa Blanca sustituyó a Erik S. Siebert, quien dimitió el mes pasado, supuestamente presionado por la administración Trump para presentar cargos contra Comey.

Comey dijo en Instagram la semana pasada después de que se anunciara la acusación: "Tengo el corazón roto por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal". El jefe despedido del FBI añadió: "Y soy inocente. Así que tengamos un juicio. Y mantengamos la fe".

Una orden ejecutiva emitida por Trump y un memorando de Bondi, ambos sobre el fin de la "armamentización" dentro del Departamento de Justicia, podrían servir de guía para perseguir los casos de conspiración de lawfare.

La orden ejecutiva de Trump sobre "El fin del armamentismo del Gobierno Federal" fue emitida el día de la toma de posesión en enero.

"El pueblo estadounidense ha sido testigo de cómo la administración anterior ha emprendido una campaña sistemática contra sus presuntos oponentes políticos, armando la fuerza legal de numerosas agencias federales de aplicación de la ley y de la comunidad de inteligencia contra esos presuntos oponentes políticos en forma de investigaciones, procesamientos, acciones de aplicación civil y otras acciones relacionadas", dijo Trump.

El memorando de seguimiento de Bondi en todo el DOJ sobre "Restauración de la integridad y credibilidad del Departamento de Justicia" se publicó a principios de febrero, y en él se estableció el "Grupo de Trabajo de Armas" que, según Bondi, "llevará a cabo una revisión de las actividades de todos los departamentos y agencias que ejercen la autoridad de aplicación civil o penal de los Estados Unidos en los últimos cuatro años [....] para identificar los casos en los que la conducta de un departamento o agencia parezca haber sido diseñada para lograr objetivos políticos u otros fines impropios en lugar de perseguir la justicia u objetivos gubernamentales legítimos."

El plan Clinton y el informe Durham

El gran jurado que acusó a Comey de mentir al Congreso rechazó un cargo presentado por el Departamento de Justicia de Trump, lo que permitió al exjefe del FBI esquivar una acusación de declaración falsa sobre su afirmación de que "no recordaba" un memorando de remisión de la CIA sobre el plan de campaña de 2016 para vincular a Donald Trump con Rusia.

El informe público 2023 de John Durham asesor especial reveló que "la Comunidad de Inteligencia recibió la inteligencia del Plan Clinton a finales de julio de 2016." Esta inteligencia se refería a un supuesto plan de la campaña de Clinton para intentar vincular a Trump con Rusia y Vladimir Putin en un esfuerzo por distraer de su escándalo del servidor privado de correo electrónico. El informe Durham mostró que Comey fue informado sobre la inteligencia del Plan Clinton por Brennan a principios de agosto de 2016 y también se le envió un memorando de remisión de la CIA sobre la inteligencia del Plan Clinton a principios de septiembre de 2016.

Sin embargo, Comey dijo al Comité Judicial del Senado a finales de septiembre de 2020 que no recordaba este bombazo de memorando de remisión de la CIA. Los esfuerzos del Departamento de Justicia de Trump para acusar a Comey por esa parte de su testimonio fracasaron el mes pasado.

Durham dijo que las notas manuscritas de Brennan reflejan que Brennan informó a Comey, a Obama, al entonces vicepresidente Joe Biden y a otros a principios de agosto de 2016 sobre la "supuesta aprobación por Hillary Clinton el 26 de julio [de 2016] de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump agitando un escándalo que afirmaba la interferencia de los servicios de seguridad rusos."

Según el informe público de Durham, el supuesto plan de Clinton habría sido aprobado el 26 de julio de 2016 -justo en medio de la convención demócrata de 2016 en la que se nominó a Clinton para la presidencia. El informe Durham también señaló que la aprobación del Plan Clinton ocurrió exactamente el mismo día en que el diplomático australiano Alexander Downer -un partidario de Clinton- proporcionó al gobierno de Estados Unidos una pista de meses de antigüedad sobre el asociado de la campaña de Trump George Papadopoulos -la pista de Downer fue citada como la predicción para lanzar Crossfire Hurricane a finales de julio de 2016.

Durham descubrió que, en lugar de investigar seriamente esta supuesta trama de Clinton, el aparato de inteligencia y policial de la administración Obama -dirigido por el FBI de Comey- impulsó sin embargo la infundada saga de la colusión Trump-Rusia.

El informe Durham también dijo que la inteligencia del Plan Clinton "también era lo suficientemente importante como para que la CIA enviara un memorando formal de remisión por escrito" a Comey y al desde entonces despedido subdirector adjunto de la División de Contrainteligencia del FBI, Peter Strzok, "para su consideración y acción."

Sin embargo, Comey dijo repetidamente al Senado en septiembre de 2020 que "no" recordaba la remisión de la CIA, y que "no me suena de nada" y "no me suena familiar".

El informe Durham decía que el memorando de remisión de la CIA afirmaba que el FBI había "hecho una petición verbal de ejemplos de información relevante que la célula de fusión había obtenido." El analista supervisor del FBI Brian Auten dijo a los investigadores de Durham que el viernes anterior al Día del Trabajo -el 2 de septiembre de 2016- el personal de la CIA había informado a Auten, al jefe de la sección de inteligencia del FBI Jonathan Moffa y posiblemente al "Jefe de la Unidad 1 de la OGC [Oficina del Asesor General] del FBI" en la sede del FBI "sobre el plan de inteligencia de Clinton" y que "Auten informó que en ese momento quería ver un memorando de remisión de investigación real sobre la información." La CIA no tardó en enviar esa información a Comey y Strzok.

El memorando de remisión de la CIA a Comey y Strzok -terminado el 7 de septiembre de 2016- decía que la "CIA proporciona los siguientes ejemplos de información que la célula de fusión CROSSFIRE HURRICANE ha recopilado hasta la fecha" y demostró que la CIA creía que la falsa narrativa de Clinton sugeriría que Trump y los hackers rusos estaban obstaculizando las elecciones estadounidenses, y que el objetivo final de Clinton era "distraer al público de su uso de un servidor de correo electrónico privado."

Funcionarios clave del FBI a los que se ocultó la inteligencia del Plan Clinton le dijeron posteriormente a Durham que estaban molestos por esta ocultación y que deberían haberla visto en 2016. Muchos miembros del personal del FBI involucrados en Crossfire Hurricane nunca habían visto la inteligencia del Plan Clinton hasta que el equipo de Durham se la mostró, y "algunos expresaron sorpresa y consternación al enterarse", según el informe.

Registros desclasificados muestran que intercepciones de supuesta inteligencia rusa también pueden haber influido en el manejo de Comey de la investigación del FBI sobre Clinton usando su servidor de correo electrónico privado ilícito para enviar información clasificada.

La propia Clinton fue preguntada sobre la inteligencia del Plan Clinton, y dijo al equipo de Durham en una entrevista que "me parecía desinformación rusa; son muy buenos en eso, ya sabes."

La campaña de Clinton trató de vincular a Trump con Rusia en 2016

El informe público de Durham decía que una asesora de la campaña de Clinton no identificada - "Asesora de Política Exterior-1" (revelada ahora como la asesora de la campaña de Clinton Julianne Smith) - declaró que "no recordaba específicamente haber propuesto un 'plan' a Clinton o a otros dirigentes de la campaña para 'provocar un escándalo' vinculando a Trump con Putin o Rusia... sin embargo, que era posible que hubiera propuesto ideas sobre estos temas a los dirigentes de la campaña, que podrían haberlas aprobado." Smith también "dijo que también era posible que alguien propusiera una idea de buscar distraer la atención de la investigación sobre el uso de Clinton de un servidor de correo electrónico privado, pero no recordaba específicamente ninguna idea de ese tipo." Durham escribió que ella insistió además en que cualquier plan de la campaña de Clinton para vincular a Trump con Rusia "no habría incluido un esfuerzo para alistar al FBI" en el esfuerzo.

Smith no respondió a una solicitud previa de comentarios este verano de Just the News sobre esta saga, y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su firma Clarion Strategies el miércoles.

Durham dijo en su informe público que obtuvo un supuesto correo electrónico del "Asesor de Política Exterior-1" -fechado el 27 de julio de 2016- que parecía alinearse con la inteligencia del Plan Clinton. El anexo reveló que este asesor era Smith. El correo electrónico fue enviado en un esfuerzo por conseguir firmas para un borrador en el que se criticaba a Trump por Rusia.

"Le escribimos para conseguir su apoyo para la declaración pública adjunta. Ambos somos partidarios y asesores de Hillary Clinton, pero esperamos que esta declaración pueda ser firmada por un grupo bipartidista[.]", decía el correo electrónico de Smith. "La repetida denigración de la Alianza de la OTAN por parte de Donald Trump, su negativa a apoyar nuestras obligaciones del Artículo 5 con nuestros aliados europeos y su trato de guante de seda hacia Rusia y Vladímir Putin se encuentran entre las declaraciones más imprudentes realizadas por un candidato presidencial que se recuerden."

Durham concluyó que "el correo electrónico de la Asesora de Política Exterior-1 del 27 de julio de 2016 a sus colegas en relación con Trump, Rusia y la OTAN -el día después de que Clinton supuestamente aprobara un plan para vincular a Trump con Rusia- es coherente con la sustancia del supuesto plan."

Las pruebas recientemente desclasificadas, apodadas "Inteligencia del Plan Clinton", incluían supuestas comunicaciones interceptadas de un aliado de George Soros que sugerían que la campaña de Clinton en 2016 contra Trump estaba tramando un esfuerzo para demonizar al candidato republicano conectándolo con Putin, y que la campaña de Clinton esperaba que el FBI echara más leña al fuego.

Los registros públicos muestran que la propia Clinton, en coordinación con su asesor general de campaña Marc Elias, el director de campaña Robby Mook, el presidente de campaña John Podesta, la directora de comunicaciones de campaña Jennifer Palmieri, el asesor de política de campaña Jake Sullivan, y otros lanzaron un esfuerzo para vincular a Trump con Putin mientras se libraba la batalla de 2016 por la Casa Blanca. Ese esfuerzo tuvo un gran éxito, inyectando la falsa conexión Trump/Putin en los medios de comunicación heredados y en los temas de conversación del DNC.

La campaña de Clinton y sus agentes a sueldo participaron en un esfuerzo prolongado y coordinado para vincular a Trump con Rusia durante las elecciones de 2016, incluyendo: Apariciones en televisión, discursos y pronunciamientos públicos; una agresiva estrategia de noticias y redes sociales; la decisión de Steele de llevar su ahora desacreditado dossier al FBI; y la difusión de afirmaciones desacreditadas al FBI y al público relacionadas con la Organización Trump y el Alfa Bank de Rusia.

El entonces vicepresidente Biden fue el primer demócrata prominente en el verano de 2016 en intentar públicamente vincular a Trump con Putin después de que la inteligencia estadounidense interceptara un supuesto plan de la campaña de Clinton para vilipendiar a Trump vinculándolo falsamente con una trama rusa.

El ex jefe de espionaje que organizó y fue coautor de la infame carta del portátil de Hunter Biden de cara a las elecciones de 2020 es la misma persona que también desempeñó un papel clave a la hora de ayudar a Clinton en 2016 a difamar a Trump vinculándolo con Putin. Mike Morell, el exdirector en funciones de la CIA, insertó en la conciencia política estadounidense la idea de que Trump era un"agente" de Putin y Rusia, una cantinela que repetirían una y otra vez la campaña de Clinton y unos medios de comunicación cooperativos en el verano y el otoño de 2016.

Brennan remitido al FBI para una investigación penal

El director de la CIA, John Ratcliffe, envió una remisión penal a Patel a principios de este año relacionada con la posible criminalidad del director de la CIA de Obama, John Brennan, según dijeron a Just the News a principios de este año fuentes familiarizadas con las acciones de Ratcliffe que declinaron ser nombradas. Corresponde a los investigadores y fiscales federales decidir si actúan a partir de una remisión de la agencia.

Una revisión de la CIA publicada este verano criticaba las acciones llevadas a cabo por Brennan.

Ratcliffe afirmó que Brennan, Comey y el entonces Director de Inteligencia Nacional James Clapper estuvieron "excesivamente implicados" en la redacción de la evaluación, lo hicieron en un proceso "caótico", "atípico" y "marcadamente poco convencional", y se apresuraron a completarla.

Christopher Steele, ex agente del MI6, había sido contratado en 2016 por la firma de investigación de la oposición Fusion GPS, que estaba siendo pagada por el abogado de la campaña de Clinton Marc Elias. El dossier, ahora desacreditado, fue utilizado por el FBI para obtener órdenes FISA contra un funcionario de la campaña de Trump, y siguen apareciendo pruebas sobre cómo se incluyó en la ACI sobre Rusia y las elecciones de 2016.

Ratcliffe dijo que "múltiples altos directivos de la CIA se opusieron a incluir el dossier [de Steele], afirmando que no cumplía ni siquiera con los estándares básicos de tradecraft. A pesar de estas objeciones", afirmó Ratcliffe. "Brennan mostró preferencia por la coherencia narrativa frente a la solidez analítica".

La revisión de la CIA criticó duramente a Brennan por supuestamente unirse a las fuerzas anti-Trump en el FBI al presuntamente presionar para incluir el infundado dossier anti-Trump de Steele en la evaluación. En la revisión, la CIA también criticó la evaluación de "alta confianza" del FBI y la CIA de que el líder ruso Vladimir Putin había "aspirado" a ayudar a Trump a ganar en 2016.

Ratcliffe tuiteó a principios de este año, al anunciar que la revisión de la CIA se hacía pública, que Trump "ha confiado en mí para ayudar a acabar con el armamentismo de la inteligencia estadounidense" y que el informe "subraya que la Evaluación del CI de 2016 se llevó a cabo a través de un proceso atípico & corrupto bajo los entornos políticamente cargados" de Brennan y Comey.

La ampliamente desclasificada revisión de ocho páginas de "lecciones aprendidas" de la CIA se centró en la ACI sobre Rusia y las elecciones de noviembre de 2016. La revisión concluyó que "la decisión de los jefes de la agencia de incluir el Dossier Steele en la ICA iba en contra de los principios fundamentales de la tradecraft y, en última instancia, socavó la credibilidad de un juicio clave."

La ACI posterior a las elecciones de enero de 2017 fue elaborada únicamente por la CIA, el FBI y la NSA -dirigidas en ese momento por Brennan, Comey y el entonces director de la NSA, el almirante Mike Rogers- con la aportación del entonces director de Inteligencia Nacional, James Clapper.

Comey y el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe presionaron en diciembre de 2016 para incluir el desacreditado dossier de Steele en el cuerpo de la ACI de 2016 sobre la supuesta intromisión rusa. El dossier se incluyó en un anexo clasificado de la evaluación con el acuerdo de Brennan y Comey.

La nueva revisión de la CIA afirmaba que "los autores de la ACI y varios altos directivos de la CIA -incluidos los dos máximos responsables del centro de misión de la CIA responsable de Rusia- se opusieron firmemente a incluir el dossier, afirmando que no cumplía ni siquiera las normas más básicas de tradecraft".

El memorando de revisión de la agencia también afirmaba que el Director Adjunto de Análisis de la CIA advirtió en un correo electrónico de finales de diciembre de 2016 a Brennan que incluir el dossier de cualquier forma ponía en riesgo "la credibilidad de todo el documento".

La revisión de la CIA también reveló que "a pesar de estas objeciones, Brennan mostró una preferencia por la consistencia narrativa sobre la solidez analítica" y que "cuando se enfrentó a defectos específicos en el Dossier por parte de los dos líderes del centro de la misión -uno con amplia experiencia operativa y el otro con una sólida formación analítica- parecía más influenciado por la conformidad general del Dossier con las teorías existentes que por preocupaciones legítimas de tradecraft."

El memorando de revisión de la CIA afirmaba que Brennan formalizó finalmente su postura por escrito, argumentando que "mi conclusión es que creo que la información justifica su inclusión en el informe."

El reciente memorando de la CIA también afirmaba que "en última instancia, los jefes de las agencias decidieron incluir un resumen de dos páginas del dossier como anexo al ICA" con un descargo de responsabilidad adjunto en el que se afirmaba que el material del dossier no se utilizó "para llegar a las conclusiones analíticas."

El memorando de revisión de la CIA, sin embargo, encontró que "al colocar una referencia al material del anexo en el cuerpo principal de la ICA como la cuarta bala de apoyo para el juicio de que Putin 'aspiraba' a ayudar a Trump a ganar, la ICA elevó implícitamente afirmaciones no corroboradas al estatus de pruebas de apoyo creíbles, comprometiendo la integridad analítica de la sentencia."

"La CIA se opuso frontalmente a tener cualquier referencia o inclusión del dossier Steele en la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia", dijo Brennan a la Cámara en 2023.

El ex director de la CIA dijo "no" cuando se le preguntó si editó la ACI, y respondió "sí" cuando se le preguntó si tenía conocimiento de opiniones discrepantes sobre las conclusiones de la ACI.

"Había personas que habían leído el documento dentro de la CIA que no habían participado en la redacción ni en el análisis [que no estaban de acuerdo con las conclusiones de la ACI]", dijo Brennan. "Y por eso escuché algunas de sus preocupaciones, pero me remití a los expertos: los rusos, los de contrainteligencia, los expertos cibernéticos y los analistas que realmente redactaron esto. Y por eso no anulé ni cambié ninguno de los juicios ni el lenguaje de ese documento."

Brennan ha criticado desde entonces la revisión de Ratcliffe y ha negado haber actuado mal.

La CIA, Obama, los funcionarios de inteligencia y una "conspiración traicionera"

Este verano, la Directora de Inteligencia Nacional Gabbard también envió pruebas desclasificadas al DOJ sobre lo que denominó una "conspiración a traición" relacionada con altos funcionarios de inteligencia estadounidenses que supuestamente politizaron la inteligencia relacionada con Rusia y las elecciones de 2016.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que Gabbard había "revelado pruebas abrumadoras que demuestran cómo, después de que el presidente Trump ganara las elecciones de 2016 contra Hillary Clinton,el presidente Obama y los miembros de su gabinete de seguridad nacional fabricaron y politizaron la inteligencia para sentar las bases de lo que fue esencialmente un golpe de Estado de años contra el presidente Trump."

Gabbard dijo que la evidencia que había desenterrado había sido enviada al DOJ para su revisión.

"Por respeto a la oficina de la presidencia, nuestra oficina normalmente no dignifica las constantes tonterías y desinformación que fluyen de esta Casa Blanca con una respuesta. Pero estas afirmaciones son lo suficientemente escandalosas como para merecer una", decía un declaración de Obama en respuesta.

Obama hizo declaraciones públicas ya a mediados de diciembre de 2016 indicando que respaldaba una opinión predeterminada de la CIA sobre que Putin supuestamente quería que Trump ganara y que Clinton perdiera, aunque en ese momento el ACI ni siquiera se había completado y todavía se estaba debatiendo y redactando.

Antes de la directiva de Obama a principios de diciembre de 2016 para crear la ACI, Obama había sido informado sobre "la inteligencia del Plan Clinton". El entonces presidente también formó parte posteriormente de discusiones clave en enero de 2017 relacionadas con la investigación Trump-Rusia del FBI y el señalamiento del asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Flynn.

El Comité de Inteligencia del Senado publicó un informe bipartidista en 2020 defendiendo la ACI de 2016. El panel dijo que los investigadores del Congreso no encontraron pruebas de presiones políticas y determinaron que la evaluación "presenta una base de inteligencia coherente y bien construida para el caso de la injerencia rusa sin precedentes." Los senadores también encontraron que "los diferentes niveles de confianza sobre un juicio analítico están justificados y adecuadamente representados."

La única mención directa al ACI en el informe de 2023 del abogado especial John Durham fue para elogiar "exámenes cuidadosos" previos, como el informe de 2020 del Comité de Inteligencia del Senado sobre Rusia.

Las conclusiones del Senado chocaron con un informe de 2018 del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes liderado por el Partido Republicano, presidido en ese momento por el entonces representante Devin Nunes (R-California), que concluyó que "la mayoría de los juicios de Evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre las actividades electorales de Rusia emplearon un oficio analítico adecuado", pero los "juicios sobre las intenciones estratégicas de Putin no lo hicieron". El informe de la Cámara de Representantes dice que "identificó fallos significativos en las técnicas de inteligencia que socavan la confianza en los juicios de la ICA sobre los objetivos estratégicos de Putin".

Los demócratas en el panel, liderados por el entonces miembro de mayor rango, el representante Adam Schiff, demócrata de California, publicaron su propio informe, diciendo que "no encontraron pruebas que pongan en duda la calidad y fiabilidad de la evaluación ... de la ACI sobre el deseo del presidente Putin de ayudar al candidato Trump."

Un recientemente desclasificado Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Partido Republicano análisis proporcionó más detalles sobre cómo Brennan se aseguró de que el Dossier Steele -comprado y pagado por la campaña de Clinton- se incluyera en la ACI, a pesar de las objeciones de otros en la CIA. El informe afirmaba que "la DCIA rechazó las peticiones de los profesionales de la CIA de que el dossier se mantuviera fuera de la ACI".

El informe citaba a un alto funcionario de los servicios de inteligencia presente en una reunión con Brennan en la que "dos altos funcionarios de la CIA -uno de operaciones en Rusia y otro de análisis de Rusia- argumentaron ante la DCIA que el dossier no debía incluirse en absoluto en la ACI, porque no cumplía las normas básicas de tradecraft".

El mismo funcionario dijo que Brennan se negó a eliminar la referencia al dossier y, cuando se le plantearon a Brennan los problemas significativos del dossier, dijo que Brennan supuestamente respondió: "Sí, pero ¿no suena a verdad?"

El análisis de la Cámara declaró que, contrariamente a lo afirmado por los funcionarios de inteligencia, "se hacía referencia al dossier en el texto principal de la ACI, y se detallaba más en un anexo de dos páginas de la CIA".

La ACI defectuosa declaró que "evaluamos que la campaña de influencia [rusa] aspiraba a ayudar a las posibilidades de victoria de Trump" en las elecciones de 2016, y la versión más altamente clasificada de la ACI "fue seguida por cuatro viñetas de pruebas de apoyo" - y el análisis desclasificado de la Cámara declaró que "la cuarta viñeta remitía al lector a un resumen y análisis detallados del expediente." El ICA afirmaba: "Para información adicional sobre los planes e intenciones rusos, véase el Anexo A: Información adicional de una fuente del FBI sobre los esfuerzos de influencia rusa" - una referencia al Dossier Steele.

El ICA también contenía una afirmación recientemente desclasificada de que el Kremlin prefería "históricamente" a los candidatos republicanos frente a los demócratas, algo desmentido por el registro histórico real. Además de esto, se suponía que el ICA también incluiría detalles sobre los esfuerzos de piratería informática de China dirigidos a las campañas presidenciales de Estados Unidos en 2008 y 2012, pero en su lugar se centró únicamente en Rusia y no mencionó a China ni una sola vez.

Adam Schiff y las filtraciones clasificadas sobre Trump y Rusia

También ha habido información significativa revelada recientemente sobre las filtraciones de información clasificada - incluyendo acusaciones de que fue luz verde por un prominente demócrata y enemigo de Trump.

Un oficial de inteligencia de carrera que trabajó para los demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara durante más de una década advirtió repetidamente al FBI a partir de 2017 que el entonces representante y ahora senador Schiff había aprobado la filtración de información clasificada para desprestigiar al entonces presidente Trump por el ahora desacreditado escándalo del Rusiagate, según unos memorandos bomba del FBI.

En la entrevista 302 del FBI los informes afirman que el miembro del personal de inteligencia -un demócrata por afiliación partidista que se describió a sí mismo como amigo tanto de Schiff, ahora senador por California, como del ex presidente republicano de Inteligencia de la Cámara de Representantes Devin Nunes- consideraba que la filtración clasificada era "poco ética", "ilegal" y "traicionera", pero le dijeron que no se preocupara porque Schiff creía que se libraría de ser procesado en virtud de la cláusula de expresión y debate.

En su entrevista más reciente con el buró en 2023, el denunciante, cuyo nombre está redactado, dijo a los agentes de la oficina del FBI en San Luis que asistió personalmente a una reunión en la que Schiff autorizó filtrar información clasificadan.

"Durante años, ciertos funcionarios utilizaron sus posiciones para filtrar selectivamente información clasificada para dar forma a narrativas políticas", dijo Patel a Just the News. "Todo se hizo con un propósito: convertir en armas la inteligencia y la aplicación de la ley para obtener beneficios políticos".

"Esos abusos erosionaron la confianza pública en nuestras instituciones", añadió. "El FBI liderará ahora la acusación, con nuestros socios en el DOJ, y el Congreso tendrá la oportunidad de descubrir cómo el poder político puede haber sido convertido en arma y restaurar la rendición de cuentas", dijo.

Schiff, que anteriormente fue miembro de mayor rango y luego presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes antes de ascender al Senado, impulsó falsas acusaciones de colusión entre Trump y Rusia durante muchos años, y promocionó el desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele, llegando incluso a leer múltiples afirmaciones infundadas del mismo en el Registro del Congreso en marzo de 2017.

El denunciante comenzó a acercarse al FBI ese mismo año. El denunciante fue entrevistado dos veces en 2017 y al menos cuatro veces a lo largo de seis años sobre las supuestas filtraciones de Schiff, pero los fiscales del Departamento de Justicia se negaron a seguir adelante.

En una reunión, el empleado demócrata de HPSCI dijo al FBI que Flynn -el primer asesor de seguridad nacional de Trump- iba a ser un objetivo específico del comité como parte de un esfuerzo más amplio para apuntar a Trump. El informante también señaló específicamente al representante Eric Swalwell, demócrata de California, como una fuente probable de filtraciones clasificadas, según los memorandos.

Las supuestas filtraciones caen fuera del plazo de prescripción para el enjuiciamiento en la mayoría de las teorías legales, pero las revelaciones, sin embargo, llegan en un momento delicado para Schiff, que se refirió al DOJ a principios de este año para un posible enjuiciamiento por posible fraude hipotecario.

Schiff ha negado las acusaciones.

"La última calumnia de Kash Patel contra el senador Schiff es absoluta y categóricamente falsa, y no es más que el último de una serie de ataques difamatorios del presidente y sus aliados destinados a distraer la atención de su caída en picado en las encuestas y el escándalo de los archivos Epstein", dijo Schiff a Just the News a principios de este año.

"Estas difamaciones infundadas", ha dicho, "se basan en acusaciones que resultaron no ser fiables, no creíbles y sin fundamento de un ex miembro del personal descontento que fue despedido por el Comité de Inteligencia de la Cámara por causa justificada a principios de 2017, incluido el acoso y la actividad potencialmente comprometedora en viajes oficiales para el Comité."

Queda por ver si Obama, Brennan, Schiff, o cualquier otro ex funcionario vinculado al engaño de la colusión Trump-Rusia se unirá a Comey en ser acusado por el Departamento de Justicia de Trump - pero el fuerte lenguaje de Bondi sugiere que el despedido director del FBI no será la única persona acusada cuando todo esté dicho y hecho.

© Just The News