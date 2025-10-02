Se mantiene la orden definitiva de deportación de Kilmar Abrego García al denegar el juez la petición de reapertura de su caso

Kilmar Abrego García, cerca de la oficina del ICE en Baltimore, Maryland. 25 de agosto de 2025. AFP .

Una moción para reabrir el caso de inmigración presentada por los abogados de Kilmar Abrego García fue denegada por un juez de inmigración el miércoles.

En el recurso de emergencia para reabrir el caso, presentada en agosto, los abogados de Abrego García argumentaron que debido a que fue deportado a El Salvador y luego traído de vuelta a Estados Unidos, debería ser elegible para solicitar asilo dentro del año de su última entrada a Estados Unidos.

Pero en la orden presentada el miércoles, el juez regional adjunto de Inmigración Philip Taylor dijo que la moción de Abrego García para reabrir su petición de asilo es "inoportuna", según ABC News, porque la moción fue presentada casi seis años después de sus procedimientos de inmigración - mucho más allá del plazo de 90 días requerido.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió, publicando en X:

"Con el fallo de hoy, la orden final de expulsión de Kilmar Abrego García se mantiene".

"Este miembro de la banda MS-13, traficante de personas, maltratador doméstico y depredador de menores nunca estará suelto por las calles estadounidenses".

"Sus abogados intentaron luchar contra su expulsión de EE.UU. pero una cosa es segura, este salvadoreño no va a poder permanecer en nuestro país. Nunca más se le permitirá aprovecharse de estadounidenses inocentes."

"Nunca olviden que los demócratas volaron a una tierra extranjera con el dinero de los contribuyentes estadounidenses para partir el pan con este pandillero terrorista y visitarlo en prisión. Mientras ellos siguen luchando por los criminales extranjeros ilegales, nosotros seguiremos poniendo PRIMERO la seguridad del pueblo estadounidense."

