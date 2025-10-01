Luisiana: el gobernador Jeff Landry solicita el despliegue de la Guardia Nacional

Publicado por Just The News 1 de octubre, 2025

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry (Partido Republicano), ha pedido al secretario de Guerra -anteriormente, de Defensa-, Pete Hegseth, desplegar hasta 1.000 guardias nacionales estatales para ayudar a frenar la delincuencia.

"Desde que asumimos el cargo, hemos hecho progresos reales en la reducción de la delincuencia en Luisiana, pero el trabajo está lejos de terminar", dijo Landry el martes.

La petición de Landry se produce después de que The Washington Post informara de que el Pentágono está elaborando planes para enviar 1.000 efectivos de la Guardia Nacional a Luisiana. El plan del Departamento de Guerra desplegaría guardias en ciudades como Nueva Orleans y Baton Rouge hasta septiembre de 2026, informa también el diario.

El plan del Pentágono fue redactado una semana después de que el presidente Trump sugiriera enviar tropas a Nueva Orleans para combatir la delincuencia.

Landry dijo que el despliegue ayudaría a los esfuerzos de lucha contra el crimen en todo el estado, señalando el ataque terrorista del día de Año Nuevo.

"La Guardia Nacional te da un multiplicador de fuerza", dijo Landry. "No se trata de enviar a los militares. El presidente Trump sabe que hay demasiada violencia, ya está muriendo demasiada gente."

La Guardia Nacional de Luisiana dijo que el despliegue está pendiente de la aprobación federal y que ha comenzado a coordinarse con las fuerzas del orden locales en previsión de la aprobación.

