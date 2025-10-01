La gobernadora de la FED Lisa Cook mantendrá su puesto hasta que la Corte Suprema decida sobre su despido

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook mantendrá su cargo mientras el la Corte Suprema estudia los argumentos sobre la autoridad del presidente para despedirla en medio de acusaciones de fraude hipotecario.

La corte aceptó tratar el asunto de forma expedida, Politico informó.

Trump se movió para despedir a Cook a principios de este año después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte remitiera a Cook al Departamento de Justicia por presunto fraude hipotecario.

Trump sugirió previamente que podría despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por su falta de voluntad para bajar los tipos de interés, aunque hasta ahora se ha negado a hacerlo. Powell anunció, además, una bajada de tipos en la última reunión de la Fed.

