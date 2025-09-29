Agentes Fronterizos y del ICE patrullan Chicago en una operación contra la inmigración y realizan detenciones

Publicado por Natalia Mittelstadt / Just The News 29 de septiembre, 2025

Agentes de la Patrulla Fronteriza y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos patrullaron el centro de Chicago en una operación de represión de la inmigración, que se saldó con detenciones.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza iban armados, enmascarados y camuflados, mientras que el ICE dijo que tenía cientos de agentes en el centro como parte de su operación "Midway Blitz" en Chicago, que comenzó el 8 de septiembre, informó News Nation.

Se practicaron múltiples detenciones en el centro de la ciudad, incluso en el barrio de River North el domingo por la mañana, según el Chicago Sun-Times.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó en Xel domingo: "11 alborotadores violentos fueron arrestados anoche en Chicago frente al centro de detención del ICE: Estas son dos armas que fueron tomadas de los alborotadores en Chicago justo contra la valla de nuestro centro de detención ICE. Se está investigando lo que parece ser algún tipo de artefacto explosivo encontrado anoche cerca del centro de detención del ICE en Chicago."

El gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker publicó en X el domingo: "Los agentes del DHS de la Administración Trump parecen llevar armas grandes por el centro de Chicago con camuflaje y máscaras. Esto no está haciendo a nadie más seguro - es un espectáculo de intimidación, infundiendo miedo en nuestras comunidades y perjudicando a nuestros negocios".

"No podemos normalizar la militarización de las ciudades y los suburbios estadounidenses. Asegúrate de conocer tus derechos y mantente alerta".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson (D) publicó en X el domingo, los residentes de la ciudad "están siendo intimidados y amenazados por agentes federales enmascarados que hacen alarde de armas automáticas sin razón aparente."

Gregory Bovino, comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, declaró a News Nation: "Yo diría que la mayoría está realmente contenta de que estemos aquí. Nos felicitan y nos dicen: 'Ya era hora de que estuvierais aquí'. Especialmente los residentes del centro de la ciudad aquí en Chicago están muy contentos de que estemos aquí, porque a menudo se enfrentan a esa vasta migración ilegal que tuvo lugar en los últimos cuatro años. Ellos son los que se enfrentan a la violencia perpetrada por los extranjeros ilegales."

