Oregón presenta una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Portland

Oregón demandó a última hora del domingo a la Administración Trump en busca de bloquear la orden de Donald Trump de desplegar 200 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad de Portland para proteger edificios federales.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, se unió a la ciudad de Portland para presentar una medida cautelar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, argumentando que la orden de Trump viola la Ley de Posse Comitatus y la 10ª Enmienda.

"Tenemos la capacidad de gestionar la seguridad pública sin interferencias federales"

"Las comunidades de Oregón son estables, y nuestros funcionarios locales han sido claros: tenemos la capacidad de gestionar la seguridad pública sin interferencia federal", dijo Rayfield.

La demanda se produjo después de que Trump invocara el Título 10, autorizando a 200 miembros de la Guardia a desplegarse en Portland durante 60 días, incluyendo la protección de propiedades federales en medio de protestas antiICE.

"No hay insurrección ni amenaza a la seguridad pública"

La gobernadora Tina Kotek también se ha opuesto al despliegue.

"No hay insurrección ni amenaza a la seguridad pública que haga necesaria una intervención militar en Portland o en cualquier otra ciudad de nuestro estado". Subrayó que el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Oregón es "un abuso de poder y un flaco favor a nuestras comunidades y a nuestros miembros del servicio."

