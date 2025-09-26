Trump y Vance restan importancia a la reunión de altos mandos militares con Hegseth

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance restaron importancia a una reunión prevista de altos mandos militares con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la próxima semana, y dijeron que están "recorriendo lugares de equipamiento."

Trump sugirió que los generales estarían "recorriendo sitios de equipamiento" y "hablando sobre las armas más nuevas", The Hill informó.

"Me parece estupendo que generales y altos cargos quieran venir a Estados Unidos para estar con nuestro ahora secretario de Guerra", dijo Trump.

"No es particularmente inusual que generales que reportan al secretario de Guerra y luego al presidente de losEstados Unidos vengan a hablar con el secretario de Guerra", dijo el vicepresidente Vance. "En realidad no es nada inusual y creo que es extraño que lo hayan convertido en una gran historia".

El portavoz jefe del Pentágono Sean Parnell dijo el jueves: "El secretario de Guerra se dirigirá a sus altos mandos militares a principios de la próxima semana."

La declaración siguió a un informe del Washington Post según el cual Hegseth ordenó a principios de esta semana a cientos de generales y almirantes del ejército que se reunieran con poca antelación y sin un motivo declarado el martes en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Va..

Múltiples fuentes anónimas dijeron al Post que la directiva fue enviada a prácticamente todos los altos mandos militares en todo el mundo, que son aproximadamente 800 generales o almirantes.

No ha habido un secretario de Defensa en la historia reciente que haya ordenado a un número tan grande de líderes militares reunirse de esta manera.

