Patel: El FBI encontró un alto grado de planificación previa al ataque en la casa del presunto pistolero de ICE en Dallas

Publicado por Just The News 25 de septiembre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, dijo el jueves que la oficina encontró un "alto grado de planificación previa al ataque" en la casa del presunto tirador de la instalación de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Dallas.

"[El FBI Dallas] y la sede del FBI han estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para confiscar dispositivos, explotar datos y procesar escritos obtenidos en el lugar y en la persona/residencia/dormitorio del sujeto", publicó Patel en X.

"Este @FBI se compromete a proporcionar actualizaciones oportunas, como prometió: El agresor descargó un documento titulado 'Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Condado de Dallas' que contenía una lista de las instalaciones del DHS", añadió. "Realizó múltiples búsquedas de balística y del 'Video del Disparo de Charlie Kirk' entre el 23 y el 24 de septiembre. Entre el 19 y el 24 de agosto, buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes del ICE. Una de las notas manuscritas recuperadas decía: 'Espero que esto les dé un verdadero terror a los agentes del ICE, para que se pregunten: '¿Hay un francotirador con munición antipersonal en ese tejado?'".

"La evidencia acumulada hasta el momento indica un alto grado de planificación previa al ataque. El FBI proporcionará más información cuando sea posible", añadió.

El presunto tirador del centro de ICE de Dallas es Joshua Jahn, de 29 años, quien se disparó tras presuntamente disparar a tres personas. Una de las tres personas baleadas murió, mientras que las demás resultaron heridas.

El agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Dallas, Joe Rothrock, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que el presunto tirador escribió mensajes anti-ICE en las rondas de municiones.

