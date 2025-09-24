Texas firma acuerdos con nueve estados para reforzar la integridad electoral

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor 24 de septiembre, 2025

Texas ha firmado acuerdos con nueve estados para fortalecer las medidas de integridad electoral, según ha anunciado la secretaria de Estado de Texas (SOS, por sus siglas en inglés), Jane Nelson.

Nelson ha firmado memorandos de entendimiento (MOU) con sus homólogos de nueve estados para compartir datos de registro de votantes. Se trata de Alabama, Arkansas, Kansas, Kentucky, Luisiana, Ohio, Carolina del Sur, Virginia y Virginia Occidental.

El propósito de hacerlo es reforzar los esfuerzos para evitar registros duplicados, dijo Nelson. Los MOU "establecen un proceso seguro y cooperativo para comparar los registros de inscripción de votantes, proporcionando una herramienta crítica para detectar y prevenir posibles fraudes de votantes", dijo. "Estos acuerdos son un paso significativo en nuestro compromiso continuo de mantener listas de registro de votantes precisas y defender la integridad de nuestras elecciones. Al trabajar juntos, estamos demostrando cómo los estados pueden compartir información de manera responsable al tiempo que protegen los datos de los votantes."

Los acuerdos, "una herramienta adicional para identificar registros de votantes duplicados"

Esto se suma a que la oficina de Nelson emplea múltiples fuentes de datos para mantener limpios los padrones electorales, incluyendo acceso a información de agencias federales y estatales como la Administración del Seguro Social y la Oficina de Estadísticas Vitales, dijo.

"Los acuerdos entre estados proporcionan una herramienta adicional para identificar registros de votantes duplicados, detectar casos de voto en más de una jurisdicción y garantizar que las bases de datos de votantes estén actualizadas", explicó la SOS.

Los memorandos de entendimiento describen cómo los estados intercambiarán de forma segura los datos de registro de votantes, respetando al mismo tiempo estrictos protocolos de confidencialidad y ciberseguridad. Cualquier inscripción duplicada o posible fraude electoral se compartirá con las autoridades competentes para su posterior investigación, según la SOS de Texas.

"Los tejanos esperan unas elecciones justas y transparentes".

Los MOU sirven como modelo para futuras asociaciones, ya que Texas planea establecer acuerdos similares con otros estados, dijo Nelson. Los nueve MOU "mejorarán aún más la seguridad electoral al permitir a los estados trabajar juntos para identificar registros duplicados entre estados y prevenir el voto en múltiples jurisdicciones", dijo.

"Los tejanos esperan unas elecciones justas y transparentes", añadió Nelson. "Estos acuerdos proporcionan un marco eficaz para salvaguardar nuestras listas de votantes, y esperamos ampliar esta iniciativa con otros estados en un futuro próximo."

El año pasado, Texas eliminó a 6.500 no ciudadanos de su censo electoral

La noticia llega después de que la SOS de Texas pusiera en marcha un nuevo programa de subvenciones de seguridad electoral para reforzar la integridad de las elecciones en los 254 condados a principios de este año, The Center Square informó. Las subvenciones están disponibles para ayudar a los condados a cumplir con los requisitos de pista de auditoría de papel, reemplazar los libros electorales electrónicos descertificados, asegurar que los sistemas de videovigilancia cumplen con las medidas de seguridad de las papeletas, implementar medidas para proteger los equipos y suministros electorales, y realizar actualizaciones de los servicios de TI.

También se produce después de que la SOS de Texas remitiera el primer lote de 33 posibles no ciudadanos a la Oficina del Fiscal General para investigar el presunto fraude electoral. La remisión se hizo después de que el SOS tuviera acceso a una base de datos federal para comprobar su censo electoral y determinar si algún extranjero ilegal se había registrado para votar o había votado, informó The Center Square.

El año pasado, Texas eliminó 6.500 no ciudadanos de sus listas de votantes pero pidió información sobre ellos y otros al gobierno federal, que no recibió, The Center Square informó. Esto incluía una lista de 454,289 votantes registrados en Texas "a quienes nunca se les ha verificado su ciudadanía". El acceso a la información cambió bajo la administración Trump.

A principios de este año, la legislatura de Texas aprobó una resolución, SJR 37,para poner una enmienda constitucional en la boleta electoral para que los votantes la aprueben o rechacen, aclarando que sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en Texas. Este noviembre, los votantes decidirán sobre 17 enmiendas constitucionales en la papeleta, informó The Center Square.

