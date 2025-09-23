EEUU sanciona al sistema de apoyo del juez brasileño tras la condena a Bolsonaro

Publicado por Misty Severi 23 de septiembre, 2025

El Departamento de Estado sancionó el lunes al sistema de apoyo del juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, incluida su esposa, después de que el Tribunal Supremo condenara al expresidente Jair Bolsonaro por organizar un golpe de Estado para mantenerse en el cargo en 2022.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su papel en el golpe a principios de este mes. Moraes ha sido considerado el cabecilla de la acusación contra Bolsonaro. Estados Unidos ya sancionó a de Moraes en julio.

El Departamento de Estado dijo que sancionaba a la esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, y a su holding, el Instituto Lex.

El Instituto Lex, según el Departamento del Tesoro, "actúa como sociedad holding para de Moraes, siendo propietario de su residencia además de otras propiedades residenciales. La propiedad nominal de muchas de estas propiedades fue transferida de de Moraes y su familia al Instituto Lex hace más de una década. La esposa de De Moraes, Viviane, es la Socia Directora del Instituto Lex y ha sido la única gestora y administradora del Instituto Lex desde su creación en 2000. Juntos, el Instituto Lex y Viviane poseen el patrimonio de la familia de Moraes."

"Estas sanciones se basan en una serie de acciones tomadas por la Administración Trump para responsabilizar a Moraes por abusar de su autoridad, crear un complejo de censura, apuntar descaradamente a opositores políticos y cometer graves abusos contra los derechos humanos", dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado. "Aquellos que protegen y permiten a actores malignos extranjeros como Moraes amenazan los intereses de Estados Unidos y también tendrán que rendir cuentas".

Las sanciones también llegan después de que la administración Trump revocara el visado de de Moraes, y los visados de su familia y amigos en julio por su enjuiciamiento de Bolsonaro. También ha sido acusado de violaciones de los derechos humanos.

