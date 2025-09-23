Austin está siendo investigada por prácticas discriminatorias en la contratación de personal 'DEI'

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 23 de septiembre, 2025

(The Center Square) - El Departamento de Justicia ha puesto en marcha una investigación sobre la ciudad de Austin por prácticas laborales potencialmente discriminatorias, al tiempo que una nueva iniciativa independiente ha comenzado a seguir la pista de los "delincuentes, fiscales y políticos deshonestos" de la ciudad.

Se trata de la División de Equidad de la Oficina de Equidad e Inclusión de la ciudad de Austin, que afirma que "trabaja en todos los departamentos de la ciudad... para crear capacidad y liderazgo en el trabajo desde una perspectiva de equidad racial".

La División de Equidad promueve públicamente las directrices municipales que recomiendan "expectativas claras de equidad racial en la contratación", la aplicación de "criterios más sólidos de equidad racial en el diseño y la ejecución de búsquedas a nivel ejecutivo" y el uso de "herramientas de equidad racial" que están "diseñadas para integrar la consideración explícita de la equidad racial en las decisiones, incluidas las políticas, las prácticas, los programas y los presupuestos", según su sitio web.

El Fiscal General Adjunto Harmeet Dhillon, que dirige la División de Derechos Civiles del DOJ, dijo que el DOJ ha iniciado una investigación "para determinar si la Ciudad de Austin está involucrada en un patrón o práctica de discriminación basada en raza, color, sexo u origen nacional en violación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964."

"El Departamento de Justicia no tolerará prácticas de empleo discriminatorias basadas en la raza y políticas de DEI, ni en Austin ni en otras ciudades", dijo Dhillon. "Tales prácticas son ilegales y antiestadounidenses, y protegeremos enérgicamente la igualdad de oportunidades y exigiremos responsabilidades a quienes pretendan perpetuar vestigios de discriminación proscrita".

Lo hizo mientras la iniciativa "Austin Justice" ha estado publicando ejemplos de lo que argumenta son prácticas discriminatorias. Los funcionarios municipales de Austin "han estado utilizando discretamente el dinero de los contribuyentes para financiar contrataciones basadas en la raza", alega, citando el Plan de Acción para la Equidad de Austin. El plan ordena a los departamentos de la ciudad que "identifiquen las categorías laborales que no reflejan la demografía de la ciudad" y "desarrollen y apliquen estrategias para eliminar las diferencias" en la representación.

"Esto fomenta explícitamente el ajuste de las prácticas de contratación para lograr determinados resultados raciales, una práctica que los tribunales federales han declarado ilegal cuando va más allá de los objetivos de divulgación o contratación", argumenta la iniciativa.

También señala a la División de Equidad de Austin, argumentando que sus políticas de contratación, presupuesto y otras "incrustan la raza como un factor en las decisiones que afectan a los puestos financiados por los contribuyentes."

La iniciativa también publicó una lista de empleados de la ciudad por nombre y sus salarios, alegando que, el "gobierno de la ciudad de Austin gastó 1,9 millones de dólares en salarios de DEI en 2023."

Cita anuncios de trabajo para puestos de alto nivel que requieren que los candidatos "utilicen una lente y un marco de equidad para crear lugares de trabajo inclusivos, diversos y seguros." Las descripciones de los puestos de trabajo parecen indicar "que la promoción de una agenda DEI específica es un requisito del puesto, lo que podría excluir a los candidatos que no estén de acuerdo con las prácticas que tienen en cuenta la raza", afirma la iniciativa.

La iniciativa también cita la política de la ciudad de que los departamentos se señalen por no ser "racialmente representativos", citando un "Informe Especial sobre Diversidad de la Fuerza Laboral 2024 del Auditor de la Ciudad". El informe afirma que el personal de RRHH tiene la tarea de "identificar proactivamente los departamentos cuyos datos demográficos raciales y étnicos son los menos representativos de la comunidad" y tomar medidas en respuesta, argumenta la iniciativa, publicando capturas de pantalla.

"Esto significa que el personal municipal realiza un seguimiento activo de las cifras raciales y presiona a determinados departamentos para que cambien los resultados de la contratación", afirma la iniciativa. También alega que muchos programas financiados por los contribuyentes en Austin "dan prioridad explícitamente" a los solicitantes negros, indígenas y otras "personas de color" BIPOC.

En respuesta, el alcalde de Austin, Kirk Watson, afirmó que la ciudad "cumple plenamente la ley. Nuestras prácticas de empleo garantizan funcionarios públicos altamente cualificados que se preocupan profundamente por toda nuestra comunidad y aportan sus características únicas a los trabajos que realizan. Hacen de Austin un lugar mejor para vivir".

