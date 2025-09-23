El "efecto Charlie Kirk", en plena efervescencia al registrarse un gran número de votantes republicanos

Publicado por Amanda Head 23 de septiembre, 2025

El domingo, mientras decenas de miles de dolientes llenaban el State Farm Arena de Glendale, Arizona, para asistir a un servicio en memoria del fundador de Turning Point USA Charlie Kirk, las mesas de registro de votantes del evento se vieron inundadas de futuros votantes.

El multitudinario acto sirvió también de homenaje al activismo conservador de Kirk durante toda su vida y a su compromiso con los jóvenes. En consonancia con su legado, en el interior del estadio se instalaron puestos de registro de votantes atendidos por voluntarios de Turning Point, lo que atrajo una importante participación.

Entre 200.000 y 300.000 asistentes, muchos se registraron para votar

Turning Point USA no ha publicado datos oficiales sobre el censo electoral. Sin embargo, aproximadamente 200.000 personas se inscribieron con antelación para adquirir entradas para el acto conmemorativo y, según las estimaciones, hubo entre 200.000 y 300.000 asistentes desbordados. Las fuerzas del orden corroboraron estas estimaciones. Dada la magnitud de la asistencia, esto podría traducirse en miles de nuevos registros, dado el tamaño de la multitud y la atención prestada a los conservadores no registrados (aproximadamente el 30% de los cristianos estadounidenses no están registrados, un grupo al que Kirk dedicó mucho tiempo y dinero).

Datos recientes muestran un aumento del registro de votantes del Partido Republicano en estados clave como Pensilvania, donde los conservadores registraron +3.022 votantes registrados netos en los días siguientes al asesinato de Kirk (semana que terminó el 22 de septiembre). Esto incluyó 1.756 cambios de demócratas a republicanos. Además, Carolina del Norte y Arizona superaron a los meses anteriores y relacionaron el aumento directamente con el asesinato y el memorial.

El "efecto Charlie Kirk"

Matt Margolis, de PJ Media, señaló que "algunos en la izquierda celebraron el ataque". Esa reacción ha desencadenado ahora lo que se llama el "efecto Charlie Kirk", una ola histórica de demócratas que abandonan su partido y se unen al GOP.

El domingo, la esposa de Kirk, Erika, perdonó públicamente al presunto asesino de su marido. Por el contrario, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, dijo a los espectadores de la CNN que si su partido recupera el poder, utilizarán el Gobierno para perseguir a cualquiera que "haga lo que quiera la administración Trump".

Ese mensaje de unidad de Kirk y el mensaje de desunión de Jeffries podrían estar impulsando el sentimiento político más de lo que los demócratas pueden darse cuenta o les gustaría reconocer.

Los demócratas pierden en economía, inmigración y delincuencia

El analista jefe de datos de la CNN Harry Enten desglosa las cifras de una nueva encuesta del Washington Post/IPSOS que muestra que los demócratas están por debajo del nivel de confianza en tres grandes temas: la economía, la inmigración y la delincuencia.

A la pregunta de en qué partido se confía más en la economía, los republicanos tenían una ventaja de siete puntos. En inmigración, un tema por el que los demócratas han demonizado a la administración Trump, los republicanos ganan por 13 puntos. El presidente demócrata de la Asamblea del Estado de California se refirió recientemente a los agentes del ICE como "policía secreta".

En cuanto a la delincuencia, alcaldes de ciudades azules y gobernadores de estados santuario están bajo investigación por supuestamente intentar falsificar datos sobre delincuencia en oposición a que Trump utilice la Guardia Nacional en varias ciudades.

Los votantes independientes también se inclinan por el GOP

Los independientes en la encuesta favorecen a los republicanos por un punto en economía, diez puntos en inmigración y 21 puntos en crimen. También reflexionó sobre la misma encuesta de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2022, que dio como resultado una ventaja de 12 puntos para los republicanos en economía y de tres puntos en inmigración. En delincuencia, los republicanos vieron una ventaja de 13 puntos.

"En este punto en particular, la pelota puede estar en el suelo, pero los Demócratas no han recogido la pelota y corrido con ella. En todo caso, en este momento, son los republicanos los que están corriendo con la pelota en los temas principales de la economía, la inmigración y la delincuencia", dijo Enten.

© Just The News