El panel de vacunas de los CDC vota por unanimidad poner fin a la recomendación universal de la vacuna COVID

20 de septiembre, 2025

El consejo asesor sobre vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) votó el viernes por unanimidad poner fin a la recomendación universal de que los estadounidenses reciban la vacuna COVID-19, en favor de una orientación individual.

La votación se produjo en el segundo día de la reunión sobre vacunas del panel, donde también se espera que opinen sobre las recomendaciones para la vacuna contra el sarampión y la Hepatitis. El panel ya votó sobre la vacuna contra el sarampión.

El panel de los CDC votó a favor de cambiar la orientación universal, que anteriormente recomendaba la vacuna COVID-19 de 2024-2025 para la mayoría de los adultos, pero el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr, todavía tiene que firmar el cambio.

La nueva orientación para personas de entre seis meses y 64 años reza así: "Vacunación basada en la toma de decisiones individuales, haciendo hincapié en que la relación riesgo-beneficio de la vacunación es más favorable para las personas que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad grave por COVID-19 y más baja para las personas que no tienen un mayor riesgo, según la lista de factores de riesgo de COVID-19 de los CDC.".

El panel también votó en contra de exigir una receta para la vacuna COVID-19 en una división de 6-6, per CBS News.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos dicho el Wall Street Journal que los programas federales de seguros y los planes bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible están aún obligados a cubrir las vacunas.



