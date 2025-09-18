Tras las protestas contra ICE & el asesinato de Kirk, Trump 2.0 podría ir a por Antifa con más ganas

La primera Administración Trump intentó en repetidas ocasiones perseguir al amorfo movimiento de extrema izquierda de ámbito nacional conocido como Antifa -incluso prometiendo designar al grupo militante como organización terrorista nacional- y ahora, tras las violentas protestas anti-ICE y el asesinato de Charlie Kirk, la segunda Administración Trump está señalando otro intento de mano dura contra Antifa.

El presidente Donald Trump dijo el lunes desde el Despacho Oval que "al 100%" daría ahora, en su segundo mandato, el paso de designar a Antifa como grupo terrorista doméstico, si su Gabinete y el Departamento de Justicia estuvieran de acuerdo.

"Me complace informar a nuestros muchos patriotas de EE.UU. que estoy designando a ANTIFA, UN ENFERMO, PELIGROSO DESASTRE RADICAL DE IZQUIERDA, COMO PRINCIPAL ORGANIZACIÓN TERRORISTA," Trump anunció en Verdad Social el miércoles por la noche. "También recomendaré encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financian a ANTIFA de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales".

La frustración de Trump con Antifa y otros grupos activistas de extrema izquierda llega después de meses de movimientos callejeros en todo el país oponiéndose a las medidas enérgicas contra la inmigración ilegal -incluidas protestas que a menudo spiraron hacia disturbios violentos en partes de Los Ángeles y otros lugares. Pero la frustración del presidente pareció hervir tras el asesinato de Kirk, el popular influencer conservador y aliado y amigo de Trump, a manos de un tirador acusado cuya munición incluía mensajes antifascistas.

Los casquillos de rifle pertenecientes al presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, llevaban grabados, según las fuerzas de seguridad, frases antifascistas y antinazis, así como aparentes memes sexualizados en Internet y referencias a videojuegos. Un casquillo de bala llevaba inscrita la frase "¡Eh fascista! Atrápalo!". No hay pruebas públicas de que Robinson perteneciera a un conjunto Antifa, aunque dada la naturaleza anarquista de Antifa, puede ser difícil demostrar la "pertenencia".

Tanto Kirk como Trump, de 31 años, han sido comparados con fascistas y nazis por figuras de la izquierda durante años, y Hillary Clinton el miércoles promocionó un libro de la presidenta de la Federación Americana de Profesores, Randi Weingarten, titulado "Por qué los fascistas temen a los profesores", con el libro apuntando a Trump.

Kirk se lo merecía por "difundir el odio"



Los fiscales de Utah aportaron pruebas durante una conferencia de prensa y en una presentación ante el tribunal el martes que los miembros de la familia de Robinson dijeron que se inclinaba a la "izquierda" políticamente, y que Robinson dijo a su familia y su compañero de cuarto - un novio que supuestamente estaba tratando de transición de hombre a mujer - que Robinson había atacado a Kirk porque Kirk estaba "difundiendo el odio".

Un grupo regional de Antifa, CVAntifa, se describe como"un colectivo antifascista" que está "luchando contra la moda en Corvallis, Oregón". El grupo lamentó esta semana que "a nivel nacional, el asesinato de Kirk ha hecho mucho para galvanizar y unificar a la derecha de Estados Unidos" y dijo que Antifa necesitaba encontrar formas de contrarrestarlo.

"Los antifascistas deben trabajar para encontrar formas más creativas de contrarrestar este momento político", escribió la célula Antifa en una entrada de blog el martes. "Una opción puede ser trabajar para abrir brechas entre los diferentes segmentos de la derecha. ... Un tema de cuña posiblemente útil en este contexto es Israel."

El asesinato de Kirk se produce después de dos intentos de asesinato de Trump y de años de la administración Biden señalando los disturbios del 6 de enero y afirmando extremismo "de derechas" o "terrorismo doméstico" como la principal amenaza doméstica a la que se enfrenta EEUU, incluso cuando el panorama real de la amenaza ha sido enredado por la politización de la inteligencia y la racionalización de la violencia en publicaciones izquierdistas anteriormente respetables.

Trump: "Se salieron con la suya"



Trump fue preguntado el lunes sobre si planeaba designar a Antifa como organización terrorista doméstica.

"Es algo que haría, sí... Lo haría al 100% -y otros también, por cierto, pero Antifa es terrible", dijo Trump. "Hay otros grupos, sí, hay otros grupos. Tenemos algunos grupos bastante radicales, y se salieron con la suya. Y también, he estado hablando con el fiscal general sobre presentar una demanda RICO contra algunas de las personas sobre las que han estado leyendo que han estado poniendo millones y millones de dólares para agitación. Lo que están haciendo no son protestas, son delitos".

El vicejefe de gabinete Stephen Miller dijo el lunes que grupos de extrema izquierda estaban detrás de protestas violentas en Estados Unidos, y dijo que la clave sería descubrir el respaldo financiero de los grupos.

"Han organizado puntos de entrega de armas y organizado puntos de entrega de todos los materiales necesarios para lanzar disturbios. Eso también se vio durante los disturbios de Black Lives Matter. Es toda esta red de organizaciones", dijo Miller. "El punto clave que el presidente ha estado haciendo, alguien está pagando por todo esto. Esto no es gratis. Así que bajo la dirección del presidente, el fiscal general va a averiguar quién está pagando por ello y ahora serán penalmente responsables de pagar por la violencia."

Patel: "Seguir el dinero"



El director del FBI, Kash Patel dijo el martes durante una comparecencia en el Senado que "seguimos el dinero" cuando se investiga a grupos que pueden estar implicados en actividades delictivas.

"Trabajamos con nuestros socios del Departamento del Tesoro para rastrear de dónde procedía el dinero, cómo pagaban estos individuos la formación que recibían o las plataformas que utilizaban, y también cómo se reunían colectivamente estos individuos", dijo Patel.

"Para rastrear a todos ellos estamos utilizando -no sólo en la investigación de Charlie, sino en otras- procesos legales, y sirviendo [...] órdenes a cualquier entidad que esté relacionada de alguna manera financieramente con cualquiera de estos actos criminales de violencia."

Entendiendo el "bloque negro" y Antifa



La red Antifa, débilmente concatenada, se proclama heredera de los movimientos antinazis de los años 30 y 40. El medio alemán Deutsche Welle ha señalado las raíces comunistas y estalinistas de la denominación "Antifa".

"El verdadero significado de la palabra antifa ha sido complejo en Alemania desde que el estalinista Partido Comunista de Alemania (KPD) adoptó la frase y el distintivo logotipo de dos banderas para la campaña electoral de 1932. Llevaban presionando a favor de la 'Antifaschistische Aktion' (acción antifascista) entre partidos desde principios de la década de 1920", afirma el medio.

DW añadió que "el KPD se presentó como el único partido verdaderamente 'antifascista' en las últimas elecciones libres de la Alemania de Weimar, que el [Partido Nazi] de Adolf Hitler no ganaría directamente pero que, sin embargo, le entregó las llaves del poder. La incapacidad del KPD, los socialdemócratas y otras fuerzas democráticas para trabajar juntos, a pesar de obtener más votos que el [Partido Nazi], famosamente ayudó a Hitler a hacerse con el control de Alemania".

La organización sin ánimo de lucro Countering Extremism Project ha evaluado que la "ideología de bloque negro de Antifa se centra en el anarquismo y en crear el caos."

"Según funcionarios estadounidenses, los manifestantes del black bloc tienden a apuntar a las empresas como representaciones del capitalismo. Los manifestantes del black bloc a menudo se incrustan en manifestaciones más grandes para ocultar su presencia, lo que llevó a la etiqueta del black bloc como manifestantes a cuestas", dijo el proyecto. "Los manifestantes han utilizado tácticas de bloque negro en Europa desde la década de 1980, pero la táctica ganó atención nacional en Estados Unidos a partir de 1999 durante las protestas contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle, Washington".

El proyecto añadió que los grupos de bloque negro estilo Antifa son ahora más comúnmente conocidos por haber "fomentado la violencia en las protestas de la toma de posesión del presidente Donald Trump en 2017 y en las protestas de 2020 contra la brutalidad policial.".

La Oficina de Seguridad Nacional del Estado de Nueva Jersey en 2017 clasificó a Antifa bajo la categoría de "Contraterrorismo" y "Doméstico". Esa oficina evalúa actualmente que "los cócteles molotov, los artefactos incendiarios y el vandalismo siguen siendo métodos comunes de ataque. Es probable que los extremistas se congreguen en ciudades cercanas para coordinarse con simpatizantes afines, ocupar un lugar de protesta designado, y hacer acopio de diversas armas."

Una llamada a las armas descentralizada



El historiador Mark Bray escribió en 2017 el libro Antifa: The Anti-Fascism Handbook. Con admiración, Bray dijo Antifa utilizó la "política antiliberal del revolucionarismo social aplicada a la lucha contra la extrema derecha, no solo contra los fascistas literales" y operó como una "política radical panizquierdista que unía a comunistas, socialistas, anarquistas y varios izquierdistas radicales diferentes con el propósito compartido de combatir a la extrema derecha."

Bray se enorgullece de que describa su libro como "una llamada a las armas descaradamente partidista que pretende equipar a una nueva generación de antifascistas con la historia y la tteoría necesarias para derrotar a la resurgente extrema derecha."

The Washington Examiner reportó el mes pasado que "por diseño, antifa es un movimiento descentralizado, de izquierdas, de redes de 'resistencia' poco unidas que operan principalmente en bastiones demócratas", pero que "en los últimos años, las fuerzas de antifa se han vuelto muy organizadas y cada vez más sofisticadas, con células del crimen organizado surgiendo por todo el país" y que "mientras los demócratas y los medios de comunicación liberales restan importancia a la amenaza de la militancia antifa presentándola como el hombre del saco de la derecha, este movimiento nacional está creciendo en número y evolucionando hacia operaciones criminales de alto nivel."

Rose City Antifa, sólo uno de los grupos regionales miembros, tiene sede en Portland, Oregón, y afirma que "se opone a la organización fascista a través de la acción directa, la educación, y a través de la solidaridad con espacios de izquierda, activistas y organizaciones."

Mensajes de estilo antifascista del asesino Kirk: ¿Inspirado o dirigido por?

El presunto asesino de Kirk pareció abrazar los mensajes de estilo antifascista. El casquillo de uno de los proyectiles llevaba inscrita la frase"¡Eh fascista! Atrápalo"

Según los investigadores, en otro de los casquillos no usados se podía leer la frase "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao". La canción se asocia habitualmente con temas antifascistas.

Un análisis del Laboratorio de Transformación Narrativa de la Universidad George Mason afirmaba que "más de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, no hay muchas pruebas que demuestren que la canción fuera cantada realmente por partisanos durante este conflicto", pero que "la historia de que 'Bella Ciao' tenga sus raíces en las luchas antifascistas de mediados del siglo XX es profundamente significativa".

El análisis de la universidad añadía que "a partir de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Civil italiana, 'Bella Ciao' comenzó a difundirse más allá de Italia" y "fue retomado por movimientos antifascistas de todo el mundo, especialmente de izquierdas."

Según los fiscales, Robinson supuestamente envió un mensaje a su novio después del tiroteo: "¿recuerdas que estaba grabando balas? Los p*tos mensajes son en su mayoría un gran meme".

Trump 1.0, las protestas de BLM y Antifa



La última parte de la primera Administración Trump incluyó un fuerte enfoque retórico en Antifa.

El senador Ted Cruz, republicano por Texas, y el senador Bill Cassidy, presentaron una resolución no vinculante en 2019 que "condena inequívocamente las acciones violentas de los grupos Antifa como actos inaceptables para cualquier persona en los Estados Unidos" y "pide que los grupos y organizaciones de todo el país que actúan bajo la bandera de Antifa sean designados como organizaciones terroristas domésticas."

El representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania, envió una carta al entonces fiscal general William Barr en 2019 argumentando que "Antifa es un peligro para la seguridad y el bienestar del público en general" y pidiendo a Barr que designara al grupo como organización de terrorismo doméstico.

Grandes protestas, a menudo violentas, recorrieron Estados Unidos en el verano de 2020 tras la muerte de George Floyd, acompañadas de disturbios, saqueos, incendios provocados y violencia, declaradas "mayoritariamente pacíficas" por los medios de comunicación heredados.

Barr declaró en mayo de 2020 que la violencia que está siendo"instigada y llevada a cabo" por "Antifa y otros grupos similares" en relación con los disturbios en todo el país es "terrorismo doméstico y será tratada en consecuencia."

El autodenominado miembro de Antifa Michael Forest Reinoehl disparó y mató al simpatizante derechista de Patriot Prayer Aaron "Jay" Danielson en las calles de Portland en el verano de 2020 y luego huyó al estado de Washington, donde lo encontraron los U.S. Marshals. Cuando el adherente de Antifa intentó escapar y sacó un arma de fuego, fue abatido por las fuerzas del orden.

Barr dijo a principios de septiembre de 2020 que"el rastreo de Reinoehl - un peligroso fugitivo, miembro confeso de Antifa y sospechoso de asesinato- es un logro significativo en el esfuerzo en curso para restaurar la ley y el orden en Portland y otras ciudades."

Teorías conspirativas de "falsa bandera" planteadas por la izquierda



El gobernador demócrata Tim Walz -entonces futuro candidato demócrata a la vicepresidencia- argumentó a finales de mayo de 2020 que quizá no fueran grupos de extrema izquierda como Antifa los que estuvieran detrás de la violencia, sino más bien grupos a menudo vinculados a la derecha.

Walz dijo entonces que "mis sospechas" son "sí" de que fueron supremacistas blancos los que causaron destrozos en Minneapolis, y que "se pone peor que eso" al sostener que también fueron "cárteles de la droga" los que estuvieron detrás de la violencia. El comisionado de Seguridad Pública de Minnesota, John Harrington, también apuntó a "células de supremacistas blancos" y también sacó a colación a los "cárteles de la droga" como una "preocupación secundaria o terciaria."

El propio Trump twitteó a finales de ese mes: "Es ANTIFA y la izquierda radical. No echéis la culpa a los demás!".

"La violencia espoleada por Antifa como lanzar proyectiles y artefactos incendiarios contra la policía, quemar vehículos y enfrentarse violentamente a la policía desafiando los toques de queda locales- es peligrosa para la vida humana y para el tejido de nuestra Nación", dijo Trump entonces. "Estos actos violentos socavan los derechos de los manifestantes pacíficos y destruyen las vidas, la libertad y la propiedad de las personas de esta Nación, especialmente las más vulnerables".

La directiva de Trump continuaba: "El Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional, revisará la información recibida del Departamento de Justicia y otras autoridades para evaluar si clasificar a Antifa como una organización terrorista."

Biden llama a Antifa sólo una "idea" - mientras que Wray niega que sea una "organización"



Joe Biden afirmaba falsamente que Antifa no era más que una"idea" y afirmaba falsamente que Wray había evaluado eso, a pesar de que el ahora ex jefe de la oficina nunca había dicho tal cosa.

Durante un testimonio ante el Congreso a mediados de septiembre de 2020, Wray dijo que el FBI consideraba a Antifa como una "ideología" o un "movimiento", pero se negó a calificarlo de organización, a pesar de la valoración de Barr de que se trataba de un grupo más formalizado. Wray añadió que "hemos visto a gente que suscribe o se identifica con el movimiento Antifa, que se aglutina regionalmente en pequeños grupos o nodos y sin duda están organizados a ese nivel".

Trump twitteó el mismo mes que "los veo como un grupo de ANARQUISTAS & THUGS bien financiados que están protegidos porque el FBI inspirado por Comey/Mueller simplemente no puede, o no quiere, encontrar su fuente de financiación, y les permite salirse con la suya en "asesinatos". ¡LEY Y ORDEN!"

Wray cambia su descripción de Antifa por la de "movimiento"



Wray se había deshecho de la parte de "ideología" del lenguaje en abril de 2021, conformándose con decirle al Congreso entonces que el FBI veía a Antifa como un "movimiento".

"Consideramos que Antifa es más bien un movimiento [...] Ciertamente hay nodos locales y regionales, individuos que se autoidentifican con Antifa, que cometen ataques violentos citando esa como su motivación, y tenemos una serie de investigaciones predicadas sobre tales individuos. Antifa es algo real. No es una ficción, y es preocupante."

dijo Wray: "Hemos visto casos individuales en pequeños nodos regionales de personas que se reúnen para entrenar", pero "no hay una gran estructura nacional que sea responsable de la violencia, lo que hemos visto son nodos organizados localmente." Cuando se le presionó sobre la organización, el jefe del FBI dijo: "a nivel local, en algunos casos a nivel regional, hemos visto actividad organizada: gente trabajando junta."

Wray dijo que su evaluación de Antifa como un "movimiento" no significaba que fueran "menos peligrosos o menos amenazantes" y que "hemos visto actividad organizada y táctica a nivel local y regional; lo estamos investigando muy agresivamente."

El representante Mike Turner, republicano de Ohio, que pasaría a presidir el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, criticó la continua insistencia de Wray en que Antifa no era una "organización".

"El testimonio del director del FBI Wray es inquietante y contradice lo que el pueblo estadounidense ha visto con sus propios ojos: una organización violenta y peligrosa," dijo Turner en 2021. "Pido al FBI que investigue más a fondo a Antifa e informe al Congreso sobre su fuente de financiación, entrenamiento y actividades. Con la continua violencia en Minneapolis, Seattle y Portland, restar importancia a esta peligrosa organización solo pone en mayor riesgo a las comunidades estadounidenses."

Patel tendrá ahora la oportunidad de ofrecer su propia evaluación de Antifa - y su propio plan sobre qué hacer al respecto.

