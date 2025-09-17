La Reserva Federal anuncia el primer recorte de tasas del segundo mandato de Trump

Publicado por Just The News 17 de septiembre, 2025

La Reserva Federal anunció el miércoles un recorte del 0,25% de los tipos de interés, lo que supone la primera medida de este tipo desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

El presidente Jerome Powell se había mostrado reticente a tomar una medida así, pese a la insistencia pública de Trump. La medida redujo el tipo de interés de la Fed del 4,25% al 4,00%, informó USA Today.

La FED no ha recortado los tipos desde finales de 2024. Aunque la medida es una victoria para Trump, es poco probable que esté satisfecho con Powell, a quien ha apodado "demasiado tarde" Powell debido a sus dudas a la hora de bajar los tipos.

