Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La Reserva Federal anuncia el primer recorte de tasas del segundo mandato de Trump

Su presidente, Jerome Powell, se había mostrado reticente a dar ese paso, pese a la insistencia pública de Trump.

Donald Trump, con Jerome Powell en 2017

Donald Trump, con Jerome Powell en 2017AFP.

Just The News Just The News
Publicado por
Just The News

La Reserva Federal anunció el miércoles un recorte del 0,25% de los tipos de interés, lo que supone la primera medida de este tipo desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

El presidente Jerome Powell se había mostrado reticente a tomar una medida así, pese a la insistencia pública de Trump. La medida redujo el tipo de interés de la Fed del 4,25% al 4,00%, informó USA Today.

La FED no ha recortado los tipos desde finales de 2024. Aunque la medida es una victoria para Trump, es poco probable que esté satisfecho con Powell, a quien ha apodado "demasiado tarde" Powell debido a sus dudas a la hora de bajar los tipos.

© Just The News

Recomendaciones

tracking