Un juez de Nueva York desestima los cargos de terrorismo estatal contra Mangione y mantiene la acusación de asesinato

Publicado por Just The News 16 de septiembre, 2025

El juez neoyorquino desestimó el martes los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione en la causa que el Estado seguía contra él por el presunto asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, pero mantuvo los cargos de asesinato en segundo grado contra el acusado en Nueva York.

Sin embargo, el juez Gregory Carro rechazó el argumento de los abogados de Mangione de que el caso estatal paralelo al federal procesamiento por pena de muerte equivalía a un doble enjuiciamiento, según la Associated Press..

El juez dijo que tomar tal determinación sería prematuro.

La comparecencia de Mangione, de 27 años, en el tribunal estatal fue la primera desde febrero. Supuestamente disparó a Thompson el año pasado en una calle de Nueva York por su enfado con el sector de los seguros médicos del país.

