Trump amenaza con declarar la 'emergencia nacional' por el fin de la cooperación de DC con ICE

El presidente Donald Trump amenazó el lunes con declarar una emergencia nacional y federalizar Washington, D.C., debido a que su alcalde demócrata dijo que la ciudad pondría fin a su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El mes pasado, Trump desplegó a la Guardia Nacional y a las fuerzas de seguridad federales en Washington D.C. y federalizó el departamento de policía de la ciudad para acabar con la delincuencia. La orden de 30 días terminó la semana pasada, momento en el que la alcaldesa Muriel Bowser dijo que el distrito pondría fin a su cooperación con el ICE.

Sin embargo, el Gobierno de la ciudad está ahora presionando a Trump, siguiendo con el despliegue de la Guardia, y poniendo fin a su cooperación con el ICE, según el presidente.

"El Gobierno Federal, bajo mis auspicios como Presidente de los Estados Unidos de América, ha intervenido en el completo lío criminal que era Washington, D.C., la Capital de nuestra Nación,"publicó Trump en Truth Social. "Debido a esto, DC ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y plagadas de asesinatos en los EEUU, e incluso en todo el mundo, a una de las más seguras - En tan sólo unas semanas. El "lugar" está absolutamente en auge, con restaurantes, tiendas, y negocios abarrotados y, por primera vez en décadas, prácticamente SIN CRIMEN.

"Ha sido algo hermoso de ver pero, ahora, bajo la presión de los demócratas de izquierda radical, la alcaldesa Muriel Bowser, que ha presidido esta violenta toma criminal de nuestra capital durante años, ha informado al Gobierno Federal de que el Departamento de Policía Metropolitana ya no cooperará con el ICE en la expulsión y reubicación de extranjeros ilegales peligrosos", continuó.

"Si permitiera que esto ocurriera, el CRIMEN volvería rugiendo. A la gente y a los negocios de Washington, D.C., NO SE PREOCUPEN, YO ESTOY CON USTEDES, Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO OCURRA. Llamaré a una Emergencia Nacional, y Federalizaré, si es necesario!!! Gracias por su atención a este asunto.¡¡¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!!! Presidente DJT."

