La ofensiva de Trump contra los anuncios farmacéuticos engañosos es la primera en casi tres décadas

Publicado por Sharyl Attkisson - Just The News 14 de septiembre, 2025

En un movimiento histórico, la administración Trump ha lanzado una amplia ofensiva contra los anuncios farmacéuticos engañosos, el primer gran esfuerzo de aplicación desde que se legalizaron los anuncios de medicamentos directos al consumidor en 1997.

El Dr. Marty Makary, Comisionado de la FDA, habló recientemente con Full Measure sobre este esfuerzo sin precedentes, afirmando que la agencia está enviando "miles" de cartas de aplicación dirigidas a promociones engañosas en televisión, redes sociales y plataformas en línea.

Estados Unidos es uno de los dos únicos países que permiten este tipo de anuncios (el otro es Nueva Zelanda). Makary afirma que los anuncios a menudo restan importancia a riesgos graves, presentan información falsa o engañan a los espectadores mostrando a pacientes felices y bailando. Según Makary, la aplicación de las normas por parte de la FDA ha sido notoriamente laxa durante décadas, y las cartas de infracción de la FDA a las compañías farmacéuticas han pasado de 130 anuales a finales de los años 90 a cero en 2024.

El nuevo plan se dirige no sólo a la televisión, sino también a las personas influyentes en las redes sociales y a las farmacias en línea.

Uno de los objetivos principales es acabar con la "laguna jurídica de la provisión adecuada", que permitía a los anuncios de vacunas omitir la revelación de cualquier riesgo al enumerarlos en otro lugar, como en los sitios web.

Makary argumenta que esto viola las normas contra las impresiones engañosas, y la FDA está tratando de eliminarlo.

Nunca se han tomado medidas similares contra los anuncios engañosos de medicamentos. Muchos observadores afirman que esto se debe en parte a la influencia de la industria farmacéutica sobre los congresistas, que reciben grandes sumas de dinero de las compañías farmacéuticas. También culpan de la inacción a los medios de comunicación que se benefician de todo el dinero que aportan los anuncios de medicamentos y los hacen más propensos a defender a la industria y a restar importancia o censurar los riesgos y preocupaciones de los medicamentos recetados.

Robert F. Kennedy Jr. ha hecho de un mayor escrutinio de la industria farmacéutica y de los problemas de seguridad de larga data un enfoque clave de su misión como decretario de Salud y Servicios Humanos del presidente Trump.

Las protecciones constitucionales de la FDA a la libertad de expresión?

"Estamos tomando medidas enérgicas contra los anuncios de medicamentos en la máxima medida de nuestra regulación mientras preservamos los derechos de la Primera Enmienda, porque sí creemos en la Primera Enmienda", me dijo Makary.

