12 de septiembre, 2025

Desarticulada desde el principio y sin mostrar signos de cambio, la justicia en el caso de Ryan Routh y Donald Trump procedió durante el primer día del juicio del acusado en una sala de Florida el jueves.

Routh, natural de Greensboro y residente en Hawai en el pasado, fue detenido al principio de su declaración de apertura por la juez Aileen Cannon y más tarde recibió una lección de novato sobre por qué los abogados conocen las respuestas a las preguntas antes de responderlas. John Shipley, fiscal federal adjunto que ejerce la acusación para el Departamento de Justicia, en su apertura dijo que un plan "cuidadosamente elaborado y mortalmente serio" de Routh iba a quitar una opción a los votantes matando al candidato republicano a la presidencia.

Trump, republicano, pasó a ganar su segundo mandato al llevarse siete estados disputados 93-0 en votos del colegio electoral. Routh, según los fiscales, trató de detenerlo el 15 de septiembre del año pasado mientras jugaba al golf en Florida.

Cuando Routh preguntó el jueves al ex agente del Servicio Secreto Robert Fercano por qué el pistolero con el que se encontró en el sexto hoyo no le disparó, Fercano respondió:"No conozco tu mentalidad. Sí sé que el cañón del arma ese día me apuntaba a la cara".

Fercano trabaja ahora en el Departamento de Seguridad Nacional.

Routh no estaba satisfecho con los abogados y Cannon accedió en julio a que el acusado se representara a sí mismo en el juicio en el Tribunal de Distrito de EE UU para el Distrito Sur de Florida en Fort Pierce. Durante la selección del jurado, después de que los 12 y los cuatro suplentes estuvieran asegurados, Routh le dijo a Cannon: "Creo que tenemos nuestro jurado. Sólo tenemos una situación racista".

Routh y los fiscales acordaron cinco hombres (cuatro blancos, uno negro) y siete mujeres (seis blancas, una negra). De los seis rechazos permitidos, los fiscales los utilizaron todos, incluidos dos sobre negros, y Routh utilizó cinco.

En su declaración de apertura, Cannon le advirtió que no perdiera relevancia en el caso. Entre otras cosas, hizo comentarios sobre Adolf Hitler, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la guerra entre Hamás e Israel antes de ser detenido a los 10 minutos de una declaración preparada.Los miembros del jurado fueron escoltados a la salida en dos ocasiones.

Routh se ha declarado inocente de los cargos de intento de asesinato de un importante candidato presidencial, agresión a un agente federal y varias infracciones de armas de fuego. Abogados de oficio en espera. La pena máxima posible es cadena perpetua.

Los fiscales dicen que el sospechoso iba a intentar acabar con la vida de Trump. El incidente se produjo 65 días después de que un tirador en un tejado alcanzara la oreja de Trump con una de las ocho balas que disparó en Butler, Pensilvania.

Agentes de seguridad de Trump se encontraron con Routh antes de que el grupo de golf llegara a la zona. Routh está acusado de levantar un rifle, lo que provocó un disparo de los agentes, una breve persecución en vehículo y la detención del sospechoso.

Routh es un trabajador de la construcción de profesión de Greensboro. Se ha manifestado abiertamente sobre conflictos mundiales, entre ellos en los países de Ucrania, Afganistán, Moldavia, Taiwán y Rusia.

The Center Square confirmó que participó en las primarias del Supermartes de 2024 desde el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, y en las elecciones de Hawái de 2024 a través de la Oficina del Secretario Municipal de la ciudad y el condado de Honolulu.

